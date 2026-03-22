Goal.com
Canlı
cm corsa champions
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Şampiyonlar Ligi yarışı: Dört takım için bir yer mi? Juventus, Como, Roma ve Atalanta’nın fikstürleri karşılaştırması

Juventus'un puan kaybı ve Milan ile Napoli'nin önceki galibiyetleri, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki sezonuna ve dolayısıyla devasa gelirlerine katılma hakkı sağlayan son sıra olan dördüncü sıra yarışı konusundaki tartışmaları inanılmaz bir şekilde yeniden alevlendirdi.


22 Mart Pazar günü oynanacak maçların sonuçlarını beklerken, sıralamada ilk üçte yer alan takımların, onları takip eden dört takıma göre en azından avantajlı olduğu ve Şampiyonlar Ligi yarışı için tek bir yer için dört kulübün yarıştığı bir durum olduğu hissi var.


Peki bu mücadelede kim avantajlı? Kimin fikstürü daha iyi? Gelin önümüzdeki maçları analiz edelim.

  • Hangi takımın fikstürü en iyi?

    Como, inişli çıkışlı bir sezon finali geçirecek. Fikstürde kolay maçlarla üst sıralardaki takımlara karşı çok zorlu karşılaşmalar birbirini izliyor, ancak bu yarışta hangi konumdan başlayacağını belirlemek açısından bugünkü Pisa maçı hayati önem taşıyor.


    Como'nun fikstürü: 

    Pisa (E)

    Udinese (D)

    Inter (E)

    Sassuolo (D)

    Genoa (D)

    Napoli (E)

    Verona (D)

    Parma (E)

    Cremonese (D)


    Inter ve Napoli ile oynanacak maçlar, her ikisi de ev sahibi olarak, en büyük engelleri oluşturuyor.

  • JUVENTUS: TAKVİM İMKANSIZ DEĞİL

    Juventus'un fikstürü nispeten dengeli, ancak Avrupa kupaları yarışının kaderini belirleyebilecek iki maç var.


    Juventus'un fikstürü:

    Genoa (E)

    Atalanta (D)

    Bologna (E)

    Milan (D)

    Verona (E)

    Lecce (D)

    Fiorentina (E)

    Torino (D)


    Atalanta ve Milan ile oynanacak maçlar Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda belirleyici olacak, ancak Bologna ve Fiorentina ile oynanacak maçlara ve özellikle son haftadaki derbiye de dikkat etmek gerekiyor.

  • ROMA, NE KADAR ÇOK DOĞRUDAN KARŞILAŞMA VAR!

    Roma'nın fikstürü, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlar arasında belki de en zorlu olanlardan biri. Bugün Lecce ile oynanacak maç, bu fırsatı kaçırmamak için şimdiden hayati önem taşıyor


    Roma Takvimi

    Lecce (E)

    Inter (D)

    Pisa (E)

    Atalanta (E)

    Bologna (D)

    Fiorentina (E)

    Parma (D)

    Lazio (E)

    Verona (D)


    Roma en az dört zorlu maça çıkacak: Inter, Atalanta, Bologna (Roma'yı Avrupa Ligi'nden eleyen takım) ve dördüncü sıra yarışı için büyük önem taşıyabilecek son iki haftadaki Lazio ile oynanacak başkent derbisi.

  • ATALANTA, ZORLU BİR KOVALAMA

    Atalanta da, üst sıralarda yer alan takımlarla oynayacağı birkaç maçla birlikte gergin bir sezon finali geçirecek.


    Atalanta fikstürü:

    Verona (E)

    Lecce (D)

    Juventus (E)

    Roma (D)

    Cagliari (D)

    Genoa (E)

    Milan (D)

    Bologna (E)

    Fiorentina (D)


    Juventus ve Roma, bugün Verona ile çok önemli bir maça çıkacak olan Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi yarışında kalıp kalmayacağını belirleyecek.

  • PEKİ YA MİLAN VE NAPOLİ?

    Inter'in 4. sıradaki takıma karşı sahip olduğu avantaj, en azından Şampiyonluk yarışı konusunda Nerazzurri'yi rahatlatıyor gibi görünse de, Milan ve Napoli bu özel mücadelede hâlâ birbirlerinin ensesinde. Avantaj var ama korunması gerekiyor ve bir sonraki maçta tam da Napoli-Milan karşılaşması var; bu maç, iki takımdan birinin yeniden tam bir çekişmenin ortasına düşmesine neden olabilir.


    Napoli'nin fikstürü:

    Milan (E)

    Parma (D)

    Lazio (E)

    Cremonese (E)

    Como (D)

    Bologna (E)

    Pisa (D)

    Udinese (E)


    Milan'ın fikstürü:

    Napoli (D)

    Udinese (E)

    Verona (D)

    Juventus (E)

    Sassuolo (D)

    Atalanta (E)

    Genoa (D)

    Cagliari (E)