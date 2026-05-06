Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki yenilginin ardından öfkeli bir yolsuzluk eleştirisinde bulunan Madrid belediye başkanı, Atlético’nun Arsenal’e karşı değil, “UEFA’ya karşı oynadığını” iddia etti

Salı gecesi Bukayo Saka’nın attığı belirleyici golle kesinleşen Arsenal’in toplamda 2-1’lik zaferinin ardından Martinez-Almeida, turnuvanın adaletine yönelik sert bir eleştiriye girişti. Madrid belediye başkanı, sonucun Emirates Stadyumu’nda son düdük çalınmadan çok önce belirlenmiş olduğunu öne sürerek, Atlético’nun sadece Mikel Arteta’nın oyuncularıyla değil, kurumsal bir önyargıyla da zorlu bir mücadele verdiğini vurguladı.

Çarşamba günü yaptığı sansasyonel açıklamada, "Bakın, demek istediğim şu: kura çekildiğinde Arsenal ile eşleşeceğimizi düşünmüştüm ama yanılmışım. UEFA ile oynamak zorunda kaldık. Ve UEFA, Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasını istemediğini açıkça ortaya koydu. İspanya ve Almanya, Şampiyonlar Ligi'nde beşinci sırayı paylaşmak için mücadele ederken, bir Alman hakem atamaları anlaşılmaz bir durum." dedi.