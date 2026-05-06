Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki yenilginin ardından öfkeli bir yolsuzluk eleştirisinde bulunan Madrid belediye başkanı, Atlético’nun Arsenal’e karşı değil, “UEFA’ya karşı oynadığını” iddia etti
UEFA'nın müdahale ettiği yönündeki iddialar
Salı gecesi Bukayo Saka’nın attığı belirleyici golle kesinleşen Arsenal’in toplamda 2-1’lik zaferinin ardından Martinez-Almeida, turnuvanın adaletine yönelik sert bir eleştiriye girişti. Madrid belediye başkanı, sonucun Emirates Stadyumu’nda son düdük çalınmadan çok önce belirlenmiş olduğunu öne sürerek, Atlético’nun sadece Mikel Arteta’nın oyuncularıyla değil, kurumsal bir önyargıyla da zorlu bir mücadele verdiğini vurguladı.
Çarşamba günü yaptığı sansasyonel açıklamada, "Bakın, demek istediğim şu: kura çekildiğinde Arsenal ile eşleşeceğimizi düşünmüştüm ama yanılmışım. UEFA ile oynamak zorunda kaldık. Ve UEFA, Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasını istemediğini açıkça ortaya koydu. İspanya ve Almanya, Şampiyonlar Ligi'nde beşinci sırayı paylaşmak için mücadele ederken, bir Alman hakem atamaları anlaşılmaz bir durum." dedi.
Hakem kararlarına ilişkin eleştiriler
Belediye başkanının öfkesi, özellikle Avrupa kupalarına katılma hakkı için ülkeler arasında süren koefiyans mücadelesini de göz önünde bulundurursak, hakem ekibinin seçilmesinden kaynaklanıyor gibi görünüyor. O, böylesine önemli bir karşılaşma için Alman hakemlerin atanmasının, İspanyol kulübünü dezavantajlı duruma düşürmek ve Arsenal’in galibiyetini kolaylaştırmak amacıyla planlanmış bir hamle olduğuna inanıyor.
“UEFA dışında kim, hem ana hakem hem de VAR hakemi olarak bir Alman hakemi atamayı düşünebilir ki? Dün yaşanan bazı olaylar, hakemin kötü ya da iyi olmasından kaynaklanmıyordu; bence bunlar, Atlético Madrid'e zarar vermeyi amaçlayan önceden belirlenmiş bir kararın sonucuydu,” diyen Martinez-Almeida, yönetim organı içinde bir komplo olduğu yönündeki iddialarını yineledi.
Penaltı tartışması ve VAR'ın yarattığı hayal kırıklığı
Madrid'deki öfkenin merkezinde Riccardo Calafiori'nin karıştığı iki olay yer alıyordu. İlk olayda Giuliano Simeone, İtalyan savunma oyuncusunun müdahalesi sonucu yere düştü, ancak çok az farkla ofsayt kararı verilmesi nedeniyle penaltı talebi reddedildi. Belediye başkanı, kararın açıklığa kavuşturulması için yayın sırasında televizyon tekrarlarının gösterilmemesine inanamadı ve ilgili görüntülerin kasıtlı olarak saklandığını öne sürdü.
“Açıkça penaltı olan bir pozisyonda Giuliano'nun ofsaytına dair tek bir tekrar görüntüsü bile olmaması anlaşılmaz. Daha sonra sosyal medyada bunun ofsayt olmadığını ve kendi yarı sahasından çıktığını gördük. Bu kadar çok televizyon kamerası tarafından yayınlanan bir maçta, prodüksiyon ekibi neden ofsayt olup olmadığını belirlemek için bir tekrar göstermedi? Çünkü ofsayt değildi ve bunu kabul etmediler,” diye ekledi ve “şike” iddialarını daha da körükledi.
Budapeşte'ye giden yol
Calafiori ve Antoine Griezmann'ın karıştığı ikinci bir penaltı iddiası da reddedilirken, maçın sonuna eklenen uzatma süresi, taraflılığın bir başka "kanıtı" olarak gösterildi. Martinez-Almeida'ya göre, hakemlerin performansı, üst düzey yetkililer tarafından Kuzey Londra ekibinin Macaristan'daki büyük turnuvaya katılmasını garantilemek için kullanılan bir araçtan ibaretti.
O, öfkesini şu sözlerle sonlandırdı: "Bence bu kasıtlı bir hareket. Israrla söylüyorum, Arsenal yenilebilirdi, ama biz UEFA Kupası'nı yenemedik ve bunu yenmek imkansızdı. Budapeşte'ye gitmek için yapılan kura çekiminde Arsenal değil, UEFA Kupası ile eşleştik. Bu yüzden biz Atletico taraftarları olarak takımımızla gurur duyuyoruz, çünkü onlar Arsenal'e karşı değil, UEFA'ya karşı mücadele ettiler. 180 dakika boyunca Arsenal'i yenebilirsiniz, ama UEFA'yı yenemezsiniz. Ve UEFA, dün oynanan maçta Atletico Madrid'in ilerlemesini engellemek için tüm mekanizmayı harekete geçirdi ve bu iradeyi uygulayan da hakemdi."