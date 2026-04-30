Mbappé’nin Şampiyonlar Ligi ve Ballon d’Or ödüllerini kazanıp kazanmayacağı sorusuna yanıt veren eski Fransa milli takım forveti Saha, BetVictor Online Casino aracılığıyla GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Bu zor bir soru, çünkü elbette o bu kupaları kazanmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Ballon d'Or'u kazanma şansının daha yüksek olacağını biliyor. Tüm yeteneklerini en iyi gözlerin önünde sergilemenin yolunun bu olduğunu biliyor.

“Üzerinde baskı olduğunu anlıyorum çünkü şu anda o finallere kalamamak oldukça tartışmalı bir durum. Kazanan kulüpten ayrıldı ve şimdi favorilerden biri olması beklenen bir kulübe gidiyor, ama onlar finallere ulaşamıyor.

“Bu durum kişisel açıdan biraz sorgulanmaya başlıyor. Ruhsal açıdan bakarsak, bir bakıma kara kedi gibi görünüyor. Bu yüzden mümkün olduğunca çabuk düzeltmek istediği kötü bir durum bu.

“Umarım gelecek yıl finale kalırlar ve o en azından Ballon d'Or'u kazanır. Bu, onun Fransa'nın kaptanı olduğu ve en iyi formda olmasını istediğimiz için değil, her açıdan çok büyük bir baskı altında çalıştığını düşündüğüm için.

“Potansiyeli olan birinin başarılı olup hedeflerine ulaşmasını görmek her zaman güzel. Bence bunu hak ediyor. İnsanlar oyun stilini eleştiriyor olsa da, o her şeye sahip olmak istiyor.

“Her durum onunla ilgili olmalı ve bu da büyük oyuncuların kanıtıdır. Ancak bazen işler yolunda gitmezse, eleştirmek kolaydır. Cristiano yıllar boyunca kazandığı tüm bu kupaları golle sonuçlandıramamış olsaydı, çoktan mahvolmuş olurdu.”