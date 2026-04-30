Şampiyonlar Ligi ve Altın Top ödüllerinde “kara kedi” Kylian Mbappé’nin şansı dönecek mi? Eski Fransa milli futbolcusu Louis Saha, Real Madrid’in “Galaktik” oyuncusunun Cristiano Ronaldo’nun izinden gitmesini bekliyor
Mbappe'nin Messi ve Ronaldo'nun izinden gideceği tahmin ediliyor
Erken yaşta olağanüstü yetenekleriyle sahneye çıkan Mbappé’nin dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilmesi, özellikle de tüm zamanların en büyük isimlerinden Ronaldo ve Lionel Messi’nin rekorları alt üst eden kariyerlerini yavaş yavaş sonlandırmaya başladıkları bir dönemde, sadece an meselesi olarak görülüyordu.
Ancak bu unvan, dünyanın en korkulan forvetlerinden biri için hâlâ ulaşılması zor bir hedef olarak kaldı. Mbappe, Paris Saint-Germain'in tüm zamanların en golcü oyuncusu ve çok da uzak olmayan bir gelecekte Fransa milli takımıyla da tarih kitaplarına benzer bir giriş yapacaktır.
PSG'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'ni henüz kazanamadı
2018'de uluslararası düzeyde bir dünya şampiyonluğu kazandı; Katar 2022'de Messi ve Arjantin'e karşı yenilgiye uğradıkları maçta hat-trick yaptı; 2024'te Santiago Bernabéu'ya transfer olduğunda ise "Galactico" statüsünü kazandı.
Real'e transfer olması, Mbappe'nin Avrupa'da zafer kazanma yolundaki uzun yolculuğunu sona erdirmesine yardımcı olacaktı, ancak İspanya'da büyük şampiyonluklar onu es geçti. Bu arada PSG, en büyük golcüsü olmadan Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferini elde etti ve 2026'da bu unvanı savunma yolunda ilerliyor.
Mbappe'nin, spor kaderinin kendisine karşı komplo kurduğunu ve lanetlendiğini düşünmesi affedilebilir, ancak Saha, ikonik vatandaşının şüphesiz yeteneğinin hak ettiği takdiri ve kupaları alacağından emin.
Mbappé, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Altın Top ödülünün sahibi olacak mı?
Mbappé’nin Şampiyonlar Ligi ve Ballon d’Or ödüllerini kazanıp kazanmayacağı sorusuna yanıt veren eski Fransa milli takım forveti Saha, BetVictor Online Casino aracılığıyla GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Bu zor bir soru, çünkü elbette o bu kupaları kazanmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Ballon d'Or'u kazanma şansının daha yüksek olacağını biliyor. Tüm yeteneklerini en iyi gözlerin önünde sergilemenin yolunun bu olduğunu biliyor.
“Üzerinde baskı olduğunu anlıyorum çünkü şu anda o finallere kalamamak oldukça tartışmalı bir durum. Kazanan kulüpten ayrıldı ve şimdi favorilerden biri olması beklenen bir kulübe gidiyor, ama onlar finallere ulaşamıyor.
“Bu durum kişisel açıdan biraz sorgulanmaya başlıyor. Ruhsal açıdan bakarsak, bir bakıma kara kedi gibi görünüyor. Bu yüzden mümkün olduğunca çabuk düzeltmek istediği kötü bir durum bu.
“Umarım gelecek yıl finale kalırlar ve o en azından Ballon d'Or'u kazanır. Bu, onun Fransa'nın kaptanı olduğu ve en iyi formda olmasını istediğimiz için değil, her açıdan çok büyük bir baskı altında çalıştığını düşündüğüm için.
“Potansiyeli olan birinin başarılı olup hedeflerine ulaşmasını görmek her zaman güzel. Bence bunu hak ediyor. İnsanlar oyun stilini eleştiriyor olsa da, o her şeye sahip olmak istiyor.
“Her durum onunla ilgili olmalı ve bu da büyük oyuncuların kanıtıdır. Ancak bazen işler yolunda gitmezse, eleştirmek kolaydır. Cristiano yıllar boyunca kazandığı tüm bu kupaları golle sonuçlandıramamış olsaydı, çoktan mahvolmuş olurdu.”
Mbappé, Fransa ile yeni bir Dünya Kupası macerasına hazırlanıyor
Mbappé henüz “kaderine teslim” değil; 27 yaşında olduğu için zaman hâlâ onun lehine işliyor. Teorik olarak, kariyerinin zirvesinde olması gerekiyor. Real Madrid’deki performansı da bunu doğruluyor: Tüm turnuvalarda 100 maçta Blancos formasıyla 85 gol attı.
Bu yaz, milli takımının kaptanı olarak Dünya Kupası zaferi için bir şans daha yakalayacak ve Kuzey Amerika'daki başarı, bu hızlı Fransız oyuncuyu çok aranan Altın Top ödülünün adayları arasına sokabilir.