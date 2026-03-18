Bir hafta aradan sonra, Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ yarışta olan takımlar, sahaları değiştirerek yeniden karşı karşıya geliyor. Dünkü maçların ardından, bugün dört maçla devam ediliyor: Barcelona-Newcastle maçı Avrupa Çarşambası'nı açarken, saat 21:00'de oynanacak maçlar arasında Tottenham ile Atlético Madrid'in Londra'daki karşılaşması da yer alıyor. Simeone'nin takımı çeyrek finale bir adım daha yaklaştı; ilk maçta 5-2 galip geldi - Kinsky olumsuz bir performans sergiledi - ve şimdi bu avantajı korumak zorunda. Karşı tarafta ise Igor Tudor'un Tottenham'ı var; Premier Lig'in son haftasında Liverpool ile berabere kaldı ancak durumu hala belirsizliğini koruyor.
Şampiyonlar Ligi: Tottenham kazandı ama turu geçen Atletico Madrid oldu; Xavi Simons'un iki golü yetmedi
GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR
90' - XAVI SIMONS'TAN ÇİFT GOL: Hollandalı oyuncu, İspanyol ceza sahasında Gimenez'in eski Barça ve PSG oyuncusuna yaptığı faul nedeniyle verilen penaltıdan Musso'yu avladı.
76' - COLCHONEROS'UN GOLÜ: Sol kanattan gelen köşe vuruşunda Hancko, Sarr'dan önce topa kafayla dokunarak golü attı.
75' - Vicario, Julian Alvarez'ın ceza sahası sınırından attığı vuruşu köşeye çelerek harika bir kurtarış yaptı.
60' - Tottenham, Pedro Porro'nun uzak direğe vurduğu şutla üçüncü golü kaçırıyor, ancak Musso topu köşeye çeliyor.
52' - SPURS YİNE ÖNDE: Grey rakibinden topu çaldı, Xavi Simons ile çift paslaşarak ceza sahası sınırından şutunu çekti ve golü attı.
47' - ATLETICO MADRID, eski Atalanta oyuncusu Lookman'ın asistiyle Julian Alvarez'in golüyle skoru eşitledi.
30' - TOTTENHAM ÖNE GEÇİYOR: Kolo Muani, Tel'in ortasında ceza sahası içinde tek başına kafayla topu ağlara göndererek skoru açıyor.
6' - Lookman'ın golü iptal edildi. Simeone'nin ortasında golü atan Nijeryalı oyuncunun ofsayt olduğu VAR tarafından teyit edildi ve hakem golü iptal etti.
MAÇ SONUÇLARI
Tottenham-Atlético Madrid 3-2 (ilk maç 2-5)
GOLCÜLER: 30' Kolo Muani (T), 47' Alvarez (A), 52' Xavi Simons (T), 75' Hancko, 90' pen. Xavi Simons.
TOTTENHAM (5-4-1): Vicario; Pedro Porro (74' Bergvall), Romero (81' Danso), Dragusin (66' Udogie), van de Ven, Spence; Xavi Simons, Sarr, Gray (81' Gallagher), Tel (81' Olusesi); Kolo Muani. Teknik direktör: Tudor.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina (64' Koke), Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone (87' Gimenez), Llorente, Cardoso, Lookman (63' Sorloth); Alvarez (84' N. Gonzalez), Griezmann (84' Baena). Teknik direktör: Simeone.
HAKEM: Siebert.
SARI KART: Tudor (teknik direktör), Vicario, Porro, Romero, Udogie (T); Ruggeri, Lookman, Sorloth (A).
KIRMIZI KART: -