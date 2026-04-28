Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir olay! PSG ve FC Bayern Münih, nefes kesici bir maçta tarih yazdı

İlk yarıyı berabere bitirecek gibi göründüğü sırada, PSG'ye VAR müdahalesinin ardından oldukça tartışmalı bir el penaltısı verildi. İlk yarının uzatma dakikalarının beşinci dakikasında Ousmane Dembele sorumluluğu üstlendi ve Paris'in 3-2 öne geçmesini sağlayan golü attı.

İkinci yarıda da maç yoğun bir şekilde devam etti ve Kvaratskhelia 56. dakikada PSG'nin üstünlüğünü 4-2'ye çıkardı. Kısa süre sonra Dembele de Neuer'i kısa köşeye attığı şutla şaşırtarak ikinci golünü kaydetti. Bayern pes etmedi ve 65. dakikada Upamecano skoru 3-5'e getirdi. Nitekim Alman şampiyonu, kısa süre sonra Diaz'ın 4-5'i ve maçın dokuzuncu golünü atmasıyla (69.) bir kez daha çok yaklaştı. Böylece Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarında gol rekoru daha da genişledi, ancak Fransızların zorlu galibiyeti maçın sonuna kadar korundu.

Bu muhteşem düellonun nihai sonucu, önümüzdeki hafta Paris'in yarı final rövanş maçı için Münih'e gitmesiyle belli olacak. Kazanan takım, Mayıs sonunda Budapeşte'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde ya Arsenal ya da Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Dünya şampiyonu Christoph Kramer, PSG ile Bayern arasındaki ilk maçın ardından Prime'da TV yorumcusu olarak görev yaparken büyük bir heyecan duydu: "Hayatımda gerçekten hiç böyle bir maç görmedim. Son ana kadar bu kadar çok boş alan varken, maç 9-9 bile bitebilirdi" dedi Kramer.