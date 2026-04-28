Şampiyonlar Ligi'nde bir yarı final maçının ilk 45 dakikasında daha önce hiç beş gol atılmamıştı – bu turnuva 1992/93 sezonundan beri bu isimle düzenleniyor. Ancak bu, PSG ve Bayern'in Salı akşamı 30 yılı aşkın UCL tarihinde yarattığı tek yenilik değildi: Dayot Upamecano'nun 65. dakikada Münih açısından skoru 3-5'e getiren golüyle, maç aynı zamanda Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde en çok gol atılan maç oldu.
Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir olay! PSG ve FC Bayern Münih, nefes kesici bir maçta tarih yazdı
Harry Kane, 17. dakikada penaltıdan Parc des Princes'te gol yağmurunu başlattı. Bundan önce Bayern'den Luis Diaz, PSG'nin stoperi Willian Pacho tarafından Fransız takımının ceza sahasında faul görmüştü.
PSG kısa bir süre toparlandı ve birkaç dakika sonra Khvicha Kvaratskhelia'nın güzel bir vuruşuyla FCB kalecisi Manuel Neuer'i geçerek skoru eşitledi. Ev sahibi takım artık üstünlüğü ele geçirmişti ve yarım saatin sonunda Joao Neves'in golüyle öne geçti. Portekizli orta saha oyuncusu, köşe vuruşunun ardından kafayla topu ağlara gönderdi.
Maç giderek daha da çalkantılı bir hal aldı ve skor bir o yana bir bu yana gidip geldi. Bir sonraki önemli an, 41. dakikada skoru 2-2'ye getiren Michael Olise'ye aitti.
- AFP
PSG ve FC Bayern muhteşem bir maç sergiledi
İlk yarıyı berabere bitirecek gibi göründüğü sırada, PSG'ye VAR müdahalesinin ardından oldukça tartışmalı bir el penaltısı verildi. İlk yarının uzatma dakikalarının beşinci dakikasında Ousmane Dembele sorumluluğu üstlendi ve Paris'in 3-2 öne geçmesini sağlayan golü attı.
İkinci yarıda da maç yoğun bir şekilde devam etti ve Kvaratskhelia 56. dakikada PSG'nin üstünlüğünü 4-2'ye çıkardı. Kısa süre sonra Dembele de Neuer'i kısa köşeye attığı şutla şaşırtarak ikinci golünü kaydetti. Bayern pes etmedi ve 65. dakikada Upamecano skoru 3-5'e getirdi. Nitekim Alman şampiyonu, kısa süre sonra Diaz'ın 4-5'i ve maçın dokuzuncu golünü atmasıyla (69.) bir kez daha çok yaklaştı. Böylece Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarında gol rekoru daha da genişledi, ancak Fransızların zorlu galibiyeti maçın sonuna kadar korundu.
Bu muhteşem düellonun nihai sonucu, önümüzdeki hafta Paris'in yarı final rövanş maçı için Münih'e gitmesiyle belli olacak. Kazanan takım, Mayıs sonunda Budapeşte'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde ya Arsenal ya da Atletico Madrid ile karşılaşacak.
Dünya şampiyonu Christoph Kramer, PSG ile Bayern arasındaki ilk maçın ardından Prime'da TV yorumcusu olarak görev yaparken büyük bir heyecan duydu: "Hayatımda gerçekten hiç böyle bir maç görmedim. Son ana kadar bu kadar çok boş alan varken, maç 9-9 bile bitebilirdi" dedi Kramer.
FC Bayern ile PSG arasındaki maç, Şampiyonlar Ligi yarı finalleri arasında toplamda en golcü maç olacak mı?
Bu arada: Bayern ve PSG, rövanş maçında Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü yarı finalini de gerçekleştirebilir. Rekoru tek başına kırmak için beş gol daha atılması gerekiyor.
Şu ana kadar toplam 13 golle en golcü iki yarı final maçı oynandı. 2017/18 sezonunda FC Liverpool ile AS Roma arasında oynanan ilk maçta İngilizler 5-2 galip gelmiş, ancak İtalyanlar rövanş maçında neredeyse skoru tersine çevirip 4-2 kazanmıştı. Geçen sezon FC Barcelona ile Inter Milano arasında oynanan çalkantılı yarı finalde de 13 gol atıldı. O zaman Nerazzurri, ilk maçta Barca'ya konuk olarak 3-3 berabere kaldıktan sonra, rövanş maçını kendi sahasında uzatmalarda 4-3 kazanarak bir üst tura yükseldi.
FC Bayern Münih'in önümüzdeki maçları
Tarih
Maç
Yarışma
2 Mayıs Cumartesi
FC Bayern - 1. FC Heidenheim
Bundesliga
6 Mayıs Çarşamba
FC Bayern - Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
9 Mayıs Cumartesi
VfL Wolfsburg - FC Bayern
Bundesliga
16 Mayıs Cumartesi
FC Bayern - 1. FC Köln
Bundesliga