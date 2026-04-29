Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir olay! Manuel Neuer, FC Bayern'in PSG'ye karşı aldığı yenilgiyle utanç verici bir "rekor" kırdı

Böylece Neuer, 2010 yılında kesin veri kaydı tutulmaya başlandığından bu yana, bir eleme maçında tek bir kurtarış bile yapamadan en az beş gol yiyen ilk kaleci oldu. Bu durum daha önce de yaşanmış olabilir, ancak Şampiyonlar Ligi’nde kurtarışlar gibi veriler ancak son 16 sezondan beri eksiksiz olarak kaydediliyor.

Neuer, PSG'nin attığı tüm gollerde, bunlardan biri penaltıdan olmak üzere, hiçbir şansı yoktu. "Golleri gördünüz. Böyle durumlarda bir golü kurtarmak zor. İki kez çok az farkla kaçırdım, belki ulaşabilirdim ya da (topa; editörün notu) dokunabilirdim" diye açıkladı maçın ardından. Devre arasına kısa süre kala 2-3'ü getiren penaltıda da Neuer doğru köşedeydi.

Neuer, PSG'nin kale önünde çok soğukkanlı olduğunu da ekledi. "Belki de topun direğe çarpması ya da topu savunabilmemiz için o küçük şans bizim tarafımızdaydı." Aslında, Fransız başkent kulübü bir kez bile direğe çarptı; 87. dakikada oyuna giren Senny Mayulu dar açıdan üst direğe çarptı. Ancak resmi olarak direğe çarpan şutlar gol sayılmaz.