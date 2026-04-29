Almanya'nın rekor şampiyonu takımının kaptanı, Paris'te 4-5 yenildikleri maçta sadece beş gol yemekle kalmadı, resmi istatistiklere göre tek bir topu bile kurtaramadı. Diğer bir deyişle: PSG'nin kaleye attığı tüm şutlar gol oldu.
Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir olay! Manuel Neuer, FC Bayern'in PSG'ye karşı aldığı yenilgiyle utanç verici bir "rekor" kırdı
Böylece Neuer, 2010 yılında kesin veri kaydı tutulmaya başlandığından bu yana, bir eleme maçında tek bir kurtarış bile yapamadan en az beş gol yiyen ilk kaleci oldu. Bu durum daha önce de yaşanmış olabilir, ancak Şampiyonlar Ligi’nde kurtarışlar gibi veriler ancak son 16 sezondan beri eksiksiz olarak kaydediliyor.
Neuer, PSG'nin attığı tüm gollerde, bunlardan biri penaltıdan olmak üzere, hiçbir şansı yoktu. "Golleri gördünüz. Böyle durumlarda bir golü kurtarmak zor. İki kez çok az farkla kaçırdım, belki ulaşabilirdim ya da (topa; editörün notu) dokunabilirdim" diye açıkladı maçın ardından. Devre arasına kısa süre kala 2-3'ü getiren penaltıda da Neuer doğru köşedeydi.
Neuer, PSG'nin kale önünde çok soğukkanlı olduğunu da ekledi. "Belki de topun direğe çarpması ya da topu savunabilmemiz için o küçük şans bizim tarafımızdaydı." Aslında, Fransız başkent kulübü bir kez bile direğe çarptı; 87. dakikada oyuna giren Senny Mayulu dar açıdan üst direğe çarptı. Ancak resmi olarak direğe çarpan şutlar gol sayılmaz.
Neuer: "Beş gol elbette savunmayı ve kaleciyi rahatsız ediyor"
Aslında bu gol yağmurunda en az suçlu olan Neuer'di; aksine PSG, Bayern savunmasını çoğunlukla aynı taktikle alt etti. Topu kazandıktan sonra, genellikle kendi yarı sahasında, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele ve Desire Doue'den oluşan ok hızındaki hücum üçlüsü, en hızlı şekilde gol pozisyonuna gelmek için derin paslarla ileriye gönderildi.
"Beş gol elbette savunmayı ve kaleciyi rahatsız ediyor, bu açık. Ama kafamızı kuma gömmüyoruz. İleriye bakıyoruz," diye vurgulayan Neuer, bir hafta sonra Allianz Arena'da kendi seyircisi önünde oynanacak rövanş maçı için kendinden emin olduğunu gösterdi: "Eğer formumuzda olursak, savunmaya zarar verebiliriz. Ayrıca defansif olarak da bugün yaptığımızdan daha iyi oynayabiliriz."