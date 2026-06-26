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Şampiyonlar Ligi şampiyonu, stadyumun satın alınması konusundaki görüşmeleri yeniden başlatmasının ardından PSG, Parc des Princes’i genişletmeyi değerlendiriyor
PSG'nin genişleme planları ivme kazanıyor
Paris Belediye Meclisi’nde yapılan kritik oylamanın ardından, belediye, stadyumun kulübe satışıyla ilgili yapısal görüşmelerin yeniden başlatılması için resmi olarak yetki verdi. Paris Belediye Binası’nda, Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire ve PSG Genel Müdürü Victoriano Melero’nun eş başkanlığında gerçekleştirilen 90 dakikalık yönlendirme komitesi toplantısı, bu hafta devam eden proje çalışmalarının genel çerçevesini belirledi. L'Equipe gazetesine göre, Parisli kulüp, mevcut 48.000 kişilik stadyumu 60.000 ila 70.000 seyirci kapasiteli modern bir arenaya dönüştürmek için teknik simülasyonları aktif olarak inceliyor.
- Getty Images Sport
Resmi açıklamada kapsam belirtiliyor
Paris Belediyesi, tüm belediye ve spor birimlerinin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayarak işlemin parametrelerini resmen belirlemiştir. Teknik uzmanlar şu anda yerel altyapıyı değerlendirmek üzere işbirliği içinde çalışmakta ve daha geniş bir stadyum alanının mevcut yerleşim bölgesine nasıl entegre edileceğini incelemektedir.
Paris Belediyesi'nden yapılan resmi açıklamada şunlar belirtildi: "Görüşmeler, projenin genel çerçevesi üzerinde uzlaşma sağlanmasını ve devam eden çalışmaların kapsamının sunulmasını mümkün kıldı. Bu çalışmalar özellikle stadyum, çevresi, ulaşım, bölgenin kullanımı ve Porte de Saint-Cloud'un gelecekteki gelişim perspektifine odaklanacaktır."
Siyasi ittifak, iktidar yetkisini garantiledi
İlk teklifin yerel Yeşil Parti grupları tarafından şiddetli bir şüpheyle karşılanmasının ardından, resmi mülk müzakerelerinin yeniden başlatılması stratejik siyasi manevralar gerektirdi. Bu direnişi aşmak için müzakereciler, 163 meclis üyesinden 106’sının oyunu rahatlıkla alabilmek amacıyla sağcı muhalefetten hayati bir destek elde etmek zorunda kaldılar. Kulübün manevi yuvasında kalması konusunda partiler arası uzlaşma sağlam olsa da, nihai işlemin gerçekleştirilmesi yönetim kurulu için hâlâ karmaşık bir idari engel teşkil ediyor.
- AFP
Haftalık teknik oturumlar planlandı
İlgili tüm kurumların paydaşları, bundan böyle her Çarşamba günü bir araya gelerek, finansal değerleme ve inşaat lojistiği ile ilgili karmaşık ayrıntıları ele alacaklar. Önerilen stadyum genişletme projesi, Şampiyonlar Ligi şampiyonlarını maç günü gelirleri açısından nihayet Avrupa’nın seçkin kulüpleriyle aynı seviyeye yükseltecektir. Ancak, kesin bir anlaşmaya varılması, bağımsız değerleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Konsey’in vereceği nihai ve hukuken bağlayıcı oylamaya tamamen bağlıdır.