Şampiyonlar Ligi şampiyonu, stadyumun satın alınması konusundaki görüşmeleri yeniden başlatmasının ardından PSG, Parc des Princes’i genişletmeyi değerlendiriyor

Paris Belediyesi, tüm belediye ve spor birimlerinin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayarak işlemin parametrelerini resmen belirlemiştir. Teknik uzmanlar şu anda yerel altyapıyı değerlendirmek üzere işbirliği içinde çalışmakta ve daha geniş bir stadyum alanının mevcut yerleşim bölgesine nasıl entegre edileceğini incelemektedir.

Paris Belediyesi'nden yapılan resmi açıklamada şunlar belirtildi: "Görüşmeler, projenin genel çerçevesi üzerinde uzlaşma sağlanmasını ve devam eden çalışmaların kapsamının sunulmasını mümkün kıldı. Bu çalışmalar özellikle stadyum, çevresi, ulaşım, bölgenin kullanımı ve Porte de Saint-Cloud'un gelecekteki gelişim perspektifine odaklanacaktır."