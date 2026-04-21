"Elbette planım bu," dedi eski milli takım teknik direktörü, sözleşmesinin 2028'e kadar uzatılmasının kendisi için kesinleşip kesinleşmediği sorusuna yanıt olarak.
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu büyük hedef: Hansi Flick, FC Barcelona ile sözleşmesini uzatacağını ima etti
Kulüp başkanı Joan Laporta son olarak, Flick'in bu konuyu sezon sonundan sonra ele almak istediğini kamuoyuna açıklamıştı; teknik direktörün kendisi ise bu konuda biraz daha çekingen davranmıştı.
"Bence sözleşme uzatmasını hak etti, ancak durumu sezon sonunda analiz etmeyi ve o zaman nasıl devam edeceğine karar vermeyi tercih ediyor," demişti Laporta son olarak ve eklemişti: "Eğer bir yıl daha alırsak, uzatma zaten cebinde demektir."
Hansi Flick, FC Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor
Flick, bu konudaki soruları kısa süre önce reddetmiş olsa da, artık 2027'den sonra da kalmak istediğini itiraf etti. "Evet, sözleşmemi uzatmak isterim, ancak bunun hakkında konuşmak için doğru zaman değil, çünkü önümüzde önemli haftalar var," dedi Flick, Çarşamba günü (21.30 / DAZN) Celta Vigo ile oynanacak lig maçı öncesinde. Barça ile "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve stadyum tamamlandığında Barça'nın teknik direktörü olmak" istediğini söyledi.
Takipçisi Real Madrid'e dokuz puan fark atan Barcelona, şampiyonluk yarışında yedi maç kala şampiyonluk yolunda ilerliyor. Flick için bu, Katalanlarla geçirdiği ikinci sezonunda ikinci şampiyonluk ve toplamda beşinci şampiyonluk olacak.
Hansi Flick'in FC Barcelona'daki kariyerinin rakamlarla özeti
Oyunlar
110
Galibiyet
83
Beraberlik
10
Mağlubiyet
17
Şampiyonluk
1 kez İspanya Şampiyonu (2025), 1 kez İspanya Kupası Şampiyonu (2025), 2 kez İspanya Süper Kupası Şampiyonu (2025, 2026)