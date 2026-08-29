Roma’yı UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 Lig Aşaması’nda bekleyen maçların takvimi resmen açıklandı. Roma sonunda izleyeceği yolu öğrendi: Real Madrid, son şampiyon PSG ve Manchester United gibi son derece üst düzey rakiplerle karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi 2026/27 lig aşaması 8 Eylül’de başlayacak ve UEFA tüm fikstürü açıkladı. Gian Piero Gasperini’nin takımı 10 Eylül’de Fenerbahçe deplasmanında başlayacak.