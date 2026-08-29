Roma’yı UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 Lig Aşaması’nda bekleyen maçların takvimi resmen açıklandı. Roma sonunda izleyeceği yolu öğrendi: Real Madrid, son şampiyon PSG ve Manchester United gibi son derece üst düzey rakiplerle karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi 2026/27 lig aşaması 8 Eylül’de başlayacak ve UEFA tüm fikstürü açıkladı. Gian Piero Gasperini’nin takımı 10 Eylül’de Fenerbahçe deplasmanında başlayacak.
Calciomercato/Getty Images
Çeviri:
Şampiyonlar Ligi, Roma'nın fikstürü: Gasperini Türkiye'de başlıyor ve Lille karşısında sahasında bitiriyor
Roma'nın fikstürü
1. HAFTA
Fenerbahçe-Roma — 10 Eylül Perşembe, saat 18.45
2. HAFTA
Roma-Real Madrid — 14 Ekim Çarşamba, saat 21.00
3. HAFTA
Roma-Slovan Bratislava — 20 Ekim Salı, saat 21.00
4. HAFTA
Manchester United-Roma — 3 Kasım Salı
5. HAFTA
PSG-Roma — 25 Kasım Çarşamba, saat 21.00
6. HAFTA
Roma-Sporting Club — 8 Aralık Salı
7. HAFTA
AEK Atina-Roma — 19 Ocak Salı, saat 21.00
8. HAFTA
Roma-Lille — 27 Ocak Çarşamba, saat 21.00
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