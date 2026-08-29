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Grafica CM Gasperini Roma nuova 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Şampiyonlar Ligi, Roma'nın fikstürü: Gasperini Türkiye'de başlıyor ve Lille karşısında sahasında bitiriyor

Roma
Şampiyonlar Ligi

Roma'nın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki tüm maç tarihlerı

Roma’yı UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 Lig Aşaması’nda bekleyen maçların takvimi resmen açıklandı. Roma sonunda izleyeceği yolu öğrendi: Real Madrid, son şampiyon PSG ve Manchester United gibi son derece üst düzey rakiplerle karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi 2026/27 lig aşaması 8 Eylül’de başlayacak ve UEFA tüm fikstürü açıkladı. Gian Piero Gasperini’nin takımı 10 Eylül’de Fenerbahçe deplasmanında başlayacak.

  • Roma'nın fikstürü

    1. HAFTA

    Fenerbahçe-Roma — 10 Eylül Perşembe, saat 18.45


    2. HAFTA

    Roma-Real Madrid — 14 Ekim Çarşamba, saat 21.00


    3. HAFTA

    Roma-Slovan Bratislava — 20 Ekim Salı, saat 21.00


    4. HAFTA

    Manchester United-Roma — 3 Kasım Salı


    5. HAFTA

    PSG-Roma — 25 Kasım Çarşamba, saat 21.00


    6. HAFTA

    Roma-Sporting Club — 8 Aralık Salı


    7. HAFTA

    AEK Atina-Roma — 19 Ocak Salı, saat 21.00


    8. HAFTA

    Roma-Lille — 27 Ocak Çarşamba, saat 21.00




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