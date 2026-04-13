Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
UCL Rondo (04.13.2026)GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Şampiyonlar Ligi Özeti: Real Madrid geri dönüşü başarabilecek mi? Liverpool için bir umut var mı? Peki, zor günler geçiren Arsenal için bir mağlubiyet ne anlama gelir?

FEATURES
Analysis
Real Madrid ve Bayern Münih muhteşem bir maç sergileyecek, ancak çeyrek finallerin rövanş maçlarında izlemeye değer pek çok önemli karşılaşma daha var.

Şampiyonlar Ligi çok önemli. Çeyrek finallerin rövanş maçları öncesinde, bu aşamada herkes bu kupayı kazanma şansı olduğunu hissedecek. Aslında, bundan sonra tek gereken dört galibiyet.

Genellikle bu noktada en az bir eşleşme bitmiş olur. Birisi ilk maçta diğerini ezip geçmiştir. Ancak bu dört eşleşme de hâlâ devam ediyor. Barcelona, Atlético Madrid karşısında durumu tersine çevirme şansına sahip. Bayern, teorik olarak Madrid'den çok daha üstün, ancak Los Blancos karşısında tek gol farkı asla yeterli gelmez. Arsenal ve Sporting arasındaki maçın sonucu ise çok belirsiz. Liverpool, PSG'ye 2-0 geride, ancak Anfield'da her zaman bir şans vardır.

Peki, Şampiyonlar Ligi'nde sihirli anlar görecek miyiz? Madrid'in kalitesi var. Liverpool'un stadyumu var. Lamine Yamal, Instagram profil resmini LeBron James ile ilgili bir içeriğe değiştirdi, bu da oldukça etkileyici görünüyordu. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Kimse durumu tersine çevirebilir mi? Ve bunun büyük kulüpler için ne gibi sonuçları olacak?

GOAL US yazarları, The Rondo'nun yeni sayısında Şampiyonlar Ligi'nin en önemli maçlarından bazılarını ele alıyor...

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Liverpool'un Anfield'da PSG karşısında durumu tersine çevirme şansı var mı?

    Tom Hindle: En ufak bir umut kırıntısı olmalı, yoksa ne anlamı var ki? Birçok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. PSG’nin bir sürü fırsatı kaçırmaya başlaması gerekecek. Liverpool ise daha etkili olmalı. Muhtemelen biraz da Anfield büyüsünün eklenmesi gerekecek.

    Ryan Tolmich: Hayır. Liverpool vasat bir performans sergiledi ve PSG hâlâ Avrupa'nın en iyi takımı olabilir. Liverpool daha önce inanç ve coşkuyla idare etmişti, ama bunu bu PSG takımına karşı yapmak çok, çok düşük bir ihtimal.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-FULHAMAFP

    Öyleyse, hangi değişikliklerin yapılması gerekiyor?

    TH: Nereden başlasak? Muhtemelen hücumda biraz değişiklik yapmalı. Rio Ngumoah ilk 11'de olmalı. Alexander Isak da forvette yer almalı. "El frenini çekip" coşkulu bir hava yaratmak lazım. Lütfen beşli savunmayı da bir kenara bırakalım.

    RT: Bir şans yakalamak için yol varsa, o yol mükemmel bir şekilde yürünmelidir. Virgil van Dijk, eski Virgil van Dijk gibi oynamalı. Orta saha uyanmalı. Mohamed Salah, zamanı son bir kez daha geriye çevirmeli ve Anfield'da sık sık yaptığı şeyi yapmalı. Bu kulüp bunu daha önce başardı ve bunu zihniyet ve ruh haliyle yaptı. Belki bu sefer de buna başvurabilirler, ancak bu sezon henüz bunu gösteremediler.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bunu yapmamak Arne Slot için sonun başlangıcı olur mu?

    TH: Kulüpten gelen haberlere göre, ne olursa olsun kendisine bir şans verilecek. Ancak burada iki olasılık var. Birincisi, Liverpool kazanır ve Slot istediği kadar uzun süre görevde kalır. İkincisi ise, ağır bir yenilgiye uğrar, bu da bir düşüş sarmalını başlatır ve Liverpool Şampiyonlar Ligi’ne katılamaz. O zaman muhtemelen gitmek zorunda kalır, değil mi?

    RT: Zor bir durumda, özellikle de Xabi Alonso'nun gölgesi her şeyin üzerinde dolaşırken. Liverpool sezonu güçlü bitirirse, durumu düzeltmek için bir şans hak eder. Peki ya Şampiyonlar Ligi'ne katılamazlarsa? Bu kabul edilmesi zor bir durum olur ve muhtemelen sonu olur.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Madrid turu geçerse, gelecek yıl görevi Alvaro Arbeloa mı devralacak?

    TH: Hayır. Performansı oldukça içler acısı ve Madrid, sonuçlar ne olursa olsun teknik direktörlerden ayrılmaktan çekinmediğini gösterdi. Anılar için teşekkürler, Álvaro.

    RT: Madrid'de hayatın nasıl olduğunu bilen biri olarak, bu işi alabilmesi için şampiyonluğu kazanması gerekebilir. Takımı bir nebze olsun dengede tutması onun için bir artı, ancak bu işi isteyen üst düzey teknik direktörler bolca var. Arbeloa bu kalibrede mi? Bunu tam olarak bilmek imkansız, ancak dikkate alınmak istiyorsa sezon sonuna kadar bunu kanıtlaması gerekecek.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Arsenal için bir yenilgi ne kadar ağır olur?

    TH: Tam bir felaket. Bu noktada City, Premier Lig'de muhtemelen onların peşine düşecek. Şampiyonlar Ligi tek umut gibi görünüyor. Bu maçı kazanmaları gerekiyor, ama eğer başaramazlarsa... vay canına.

    RT: Çok kötü! Manchester City'ye Premier Lig'in kapılarını açtıktan sadece birkaç gün sonra bir başka turnuvadan da elenirlerse, panik gerçekten baş gösterecek. Yıllardır Arsenal bu tür anlara göğüs gerebilecek cesarete sahip değildi. Bu, bunu değiştirmek ve önümüzdeki zorluklar için sinirleri yatıştırmak için bir fırsat.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-ST PAULI-BAYERN MUNICHAFP

    Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin et

    TH: Bayern Münih. Avrupa’nın en iyi takımı ve Avrupa’nın en iyi oyuncusu da onlarda. Savunmaları konusunda bazı endişeler var, özellikle de çok fazla savunma yapmaları gerekmediği için. Ama diğerlerinden daha iyiler.

    RT: Şu anda mı? Bayern Münih. Dalgalar halinde hücum ediyorlar, savunma açısından çok iyi organize olmuşlar ve hemen hemen her şeyi en üst düzeyde yapıyorlar. Favori değillerse bile, favorilere çok yakınlar.