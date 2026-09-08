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Gianluca Minchiotti

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Şampiyonlar Ligi’ni kim kazanır, Opta’nın tahminleri: İlk 10’da tek İtalyan Inter, Como Napoli’den daha iyi

Şampiyonlar Ligi
Inter
Roma
SSC Napoli
Como

Süper bilgisayarın galibiyet ihtimali yüzdelerine dair hesaplaması

Opta Süper Bilgisayarıher yıl olduğu gibi, turnuvaya katılan tüm takımların Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimallerini yüzde olarak hesapladı. Opta'ya göre, lig aşaması bugün başlayan 2026-27 Şampiyonlar Ligi'nin favorisi Arsenal; onu Bayern Münih ve Manchester City takip ediyor. Dördüncü sırada, üst üste iki galibiyetin ardından gelen Paris Saint Germain yer alırken, Barcelona ve Real Madrid ise sırasıyla 'yalnızca' beşinci ve altıncı sırada.


İtalyan takımlarına gelince, Opta'ya göre Napoli'nin (23.) Como'dan (16.) daha az şansa sahip olması dikkat çekiyor. Roma 12. sırada yer alırken, Inter favori takımlar arasında ilk 10'a giren tek İtalyan ekibi olarak 9. sırada bulunuyor.

  • Şampiyonlar Ligi 2026-27: Opta'ya göre favoriler

    23. Napoli: yüzde 0,4 ihtimal


    16. Como: yüzde 0,8 ihtimal


    12. Roma: yüzde 1,4 ihtimal


    10. Aston Villa: yüzde 2 ihtimal


    9. Inter: yüzde 3,4 ihtimal


    8. Manchester United: yüzde 3,7 ihtimal


    7. Liverpool: yüzde 5,1 ihtimal


    6. Real Madrid: yüzde 5,1 ihtimal


    5. Barcelona: yüzde 7 ihtimal


    4. PSG: yüzde 7,7 ihtimal


    3. Manchester City: yüzde 12 ihtimal


    2. Bayern Münih: yüzde 19,9 ihtimal


    1. Arsenal: yüzde 21,2 ihtimal


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