Opta Süper Bilgisayarıher yıl olduğu gibi, turnuvaya katılan tüm takımların Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimallerini yüzde olarak hesapladı. Opta'ya göre, lig aşaması bugün başlayan 2026-27 Şampiyonlar Ligi'nin favorisi Arsenal; onu Bayern Münih ve Manchester City takip ediyor. Dördüncü sırada, üst üste iki galibiyetin ardından gelen Paris Saint Germain yer alırken, Barcelona ve Real Madrid ise sırasıyla 'yalnızca' beşinci ve altıncı sırada.





İtalyan takımlarına gelince, Opta'ya göre Napoli'nin (23.) Como'dan (16.) daha az şansa sahip olması dikkat çekiyor. Roma 12. sırada yer alırken, Inter favori takımlar arasında ilk 10'a giren tek İtalyan ekibi olarak 9. sırada bulunuyor.