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FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

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Şampiyonlar Ligi’ne giden yol garanti değil… Barcelona’yı tehdit eden korkutucu geçmiş örnekler

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Barça neden hâlâ tehlike bölgesinde?

Yerel şampiyonluklar kazanmasına ve kıtanın en büyük kulüpleri arasında yerini sağlamlaştırmasına rağmen, Barcelona kulübü, Avrupa’daki geleceğini tamamen değiştirebilecek bir dosyanın baskısı altında yaşamaya devam ediyor. Son yıllarda İspanyol futbolunu sarsan “Negreira davası” henüz kapanmış değil; hatta Real Madrid’in Avrupa Futbol Federasyonu’ndan (UEFA) davayla ilgili disiplin işlemlerini tamamlamasını talep etmesiyle birlikte yeniden gündeme oturdu.

Herkes soruşturmaların ve yargı kararlarının sonucunu beklerken, göz ardı edilemeyecek önemli bir gerçek öne çıkıyor: UEFA, kendi kararlarını almak için sivil mahkemelerin nihai kararlarını beklemek zorunda değildir. Bu nedenle pek çok kişi, Barcelona’nın Avrupa kupalarından men edilmeye kadar varabilecek spor cezalarıyla karşı karşıya olduğunu düşünüyor.

Bu senaryo Katalan kulübünün taraftarları için şok edici görünse de, Avrupa futbol tarihi, UEFA’nın müsabakaların dürüstlüğünün şüpheye düştüğünü düşündüğü durumlarda büyük ve köklü kulüpleri cezalandırmaktan çekinmediğini gösteren sayısız örnek sunmaktadır.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Real Madrid baskı yapıyor

    İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid, Avrupa Futbol Federasyonu’na (UEFA) resmi bir mektup göndererek, Negreira davasıyla ilgili soruşturma ve işlemlerin sürdürülmesini talep etti.

    Kral Kulübü, “güçlü” olarak nitelendirdiği kanıtlara işaret ederek, bu kanıtların İspanya Hakem Komitesi eski başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira’nın uzun yıllar boyunca aldığı ödemelerle ilgili şüpheleri pekiştirdiğini belirtti. Bu ödemeler, niteliğine dair net ve ikna edici bir açıklama bulunmaması nedeniyle geniş çapta tartışmalara yol açmıştı.

    Barcelona, masumiyetini vurgulamaya devam edip, müsabakaların tarafsızlığını etkileyecek herhangi bir kural ihlali yapmadığını reddetse de, dava hâlâ ilgili makamların önünde duruyor ve Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tarafından da takip ediliyor.

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    UEFA neden Barcelona’yı cezalandırabilir?

    Bazıları, olası herhangi bir Avrupa cezasının nihai bir mahkeme kararının çıkmasını beklemesi gerektiğini düşünse de, İspanyol "AS" gazetesinin bildirdiğine göre hukuki gerçeklik tamamen farklıdır.

    UEFA, bağımsız bir spor kurumu olarak, müsabakalarının dürüstlüğünü korumak için kendi disiplin kararlarını alma yetkisine sahiptir. Bu nedenle, sivil mahkemelerdeki tüm yargılama aşamalarının tamamlanmasını beklemek zorunda değildir.

    Buna göre, UEFA, mevcut olguların bunu haklı kıldığını düşünürse, nihai ceza hukuku kararları çıkmamış olsa bile spor cezaları uygulamaya karar verebilir.

    İşte bu nedenle Katalan çevrelerinde endişe giderek artmaktadır; özellikle de UEFA’nın benzer koşullarda çeşitli kulüplere karşı daha önce de sert önlemler aldığına dair çok sayıda örnek bulunmaktadır.

  • Juventus' forward Alessandro Del Piero (AFP

    Avrupa futbol tarihinin en ünlü cezası

    Futbol dünyasındaki yolsuzluklar ve spor cezaları söz konusu olduğunda, Juventus adı tarihsel örneklerin başında gelir. 2006 yılında, İtalyan futbolunu sarsan ünlü “Calciopoli” skandalı patlak verdi. O dönem yapılan soruşturmalar, hakem seçimleri ve bazı maçların yönetimi ile ilgili bir iletişim ve anlaşma ağını ortaya çıkardı.

    Juventus’un eski genel müdürü Luciano Moggi, soruşturmaların 2004 ve 2005 sezonlarında hakem atamalarını etkileme girişimlerini ortaya çıkarmasının ardından, davanın en öne çıkan ismi oldu.

    Cezalar sert ve eşi benzeri görülmemiş boyutta oldu. Juventus, 2005 ve 2006 yıllarına ait İtalya Şampiyonluğu unvanlarından mahrum bırakıldı, ikinci lige düştü ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını kaybetti.

    Bu durumdan sadece Juventus etkilenmedi; cezalar Fiorentina, Lazio ve Milan gibi diğer kulüpleri de etkiledi. İlk ikisi Avrupa kupalarına katılma haklarını kaybederken, Milan ise lig sıralamasını etkileyen puan cezalarına çarptırıldı. Bu olay, rekabetin adaleti söz konusu olduğunda spor otoritelerinin en büyük kulüpleri bile cezalandırmaya hazır olduğunun klasik bir örneği haline geldi.

  • Marseille 1993 UEFA European Cup Final WinnersHulton Archive

    Avrupa şampiyonu bedelini ödüyor

    Fransa’da futbol, geçen yüzyılın doksanlı yıllarında en tartışmalı skandallardan birine sahne oldu.

    Olympique Marsilya, tarihinin altın çağını yaşıyordu ve 1993 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmayı başardı; bu başarı, Fransız kulüplerinin tarihinde hâlâ eşsiz bir yer tutuyor.

    Ancak bu başarı, Şampiyonlar Ligi finalinde Milan ile oynanacak maçtan birkaç gün önce, Valenciennes'in bazı oyuncularına yenilgi ve sakatlıktan kaçınmaları karşılığında para ödendiğinin ortaya çıkmasıyla büyük bir skandalla aynı zamana denk geldi.

    Bu olay, Fransız Futbol Federasyonu’nun sert kararlar almasına yol açtı; federasyon, Marsilya’yı lig şampiyonluğundan mahrum bıraktı, idari olarak bir alt lige düşürdü ve bir sonraki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkını elinden aldı.

    Kulüp, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elinde tutsa da, bu cezalar imajına ve sportif itibarına ağır bir darbe vurdu.

  • Fenerbahce SK v Besiktas JK - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    Yaptırımlar Türkiye’nin devlerini vuruyor

    Türk futbolu da benzer vakalar yaşadı ve bunlar Avrupa’dan ağır yaptırımlarla sonuçlandı.

    Fenerbahçe, maç sonuçlarını manipüle ettiği suçlamaları üzerine Avrupa kupalarından men edildi; bu yaptırımlar daha sonra Spor Tahkim Mahkemesi tarafından da onandı.

    Davada kulüp yetkilileri ve oyuncuları suçlu bulunurken, o dönemki kulüp başkanı Aziz Yıldırım’ın adı da Türkiye içinde ve dışında geniş tartışmalara yol açan bu davayla ilişkilendirildi.

    Beşiktaş ise benzer bir cezayla karşı karşıya kaldı ve maç sonuçlarını manipüle ettiği iddiaları nedeniyle bir sezon Avrupa Ligi’nden men edildi.

  • Kasimpasa v Sivasspor - Turkish Super LeagueGetty Images Sport

    Diğer kulüpler de bedelini ödedi

    Avrupa’nın yaptırım listesi sadece bu isimlerle sınırlı değil. 2009 yılında, Kuzey Makedonya’nın FK Popeda kulübü, maç sonuçlarını manipüle ettiği gerekçesiyle sekiz yıl süreyle Avrupa müsabakalarından men edilme gibi ağır bir cezaya çarptırıldı.

    Aynı nedenle Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Yunanistan’ın Olympiakos Volos kulübünü Avrupa müsabakalarından men etti ve ek yaptırımlar uyguladı.

    2018 yılında ise Arnavut kulübü Skenderbeu, on yıl boyunca tüm kıtasal turnuvalardan men edilerek Avrupa futbol tarihinin en ağır cezalarından birini aldı.

    Ayrıca, bazı yerel maçların sonuçlarının manipülasyonuna karıştıkları tespit edilen Türk kulüpleri Eskişehirspor ve Sivasspor da Avrupa Ligi’nden men edildi.

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    Kuralı bozan istisna

    Cezalarla sonuçlanan vakaların sayısının çokluğuna rağmen, tarih, kulüplerin kendilerini başarıyla savunabildikleri örnekleri de barındırmaktadır.

    Bu vakaların en dikkat çekici örneklerinden biri, 1980’li yıllarda Avrupa maçlarının sonuçlarını etkilediği iddiaları nedeniyle Avrupa Futbol Birliği’nden (UEFA) yaptırımlara maruz kalan Belçikalı Anderlecht kulübüdür.

    Ancak kulüp, Spor Tahkim Mahkemesi’ne başvurdu ve mahkeme daha sonra cezaları iptal ederek kulübün lehine karar verdi; bu dava, spor kurumlarının kararlarına itiraz edilip bunların iptal edilebileceğinin bir örneği haline geldi.

    Şu ana kadar Barcelona’ya karşı resmi bir Avrupa cezası bulunmamakta ve dava hâlâ çeşitli hukuki ve usuli aşamalardan geçmektedir. Ancak tarihsel emsallere bakıldığında, Avrupa Futbol Federasyonu’nun (UEFA) sporun dürüstlük ilkelerini ihlal ettiğini düşündüğü kulüplere karşı uzun bir sert yaptırım geçmişi olduğu görülmektedir.

    Bu nedenle, Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanmak, Barcelona için endişelerin sona erdiği anlamına gelmez. Katalan kulübünün kaderi sadece saha içinde değil, aynı zamanda mahkemelerin ve disiplin kurullarının koridorlarında da belirlenebilir; zira İspanyol futbol tarihinin modern dönemindeki en tartışmalı davalardan biri burada karara bağlanacak.