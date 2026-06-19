Şampiyonlar Ligi’ne giden yol garanti değil… Barcelona’yı tehdit eden korkutucu geçmiş örnekler

Yerel şampiyonluklar kazanmasına ve kıtanın en büyük kulüpleri arasında yerini sağlamlaştırmasına rağmen, Barcelona kulübü, Avrupa’daki geleceğini tamamen değiştirebilecek bir dosyanın baskısı altında yaşamaya devam ediyor. Son yıllarda İspanyol futbolunu sarsan “Negreira davası” henüz kapanmış değil; hatta Real Madrid’in Avrupa Futbol Federasyonu’ndan (UEFA) davayla ilgili disiplin işlemlerini tamamlamasını talep etmesiyle birlikte yeniden gündeme oturdu.

Herkes soruşturmaların ve yargı kararlarının sonucunu beklerken, göz ardı edilemeyecek önemli bir gerçek öne çıkıyor: UEFA, kendi kararlarını almak için sivil mahkemelerin nihai kararlarını beklemek zorunda değildir. Bu nedenle pek çok kişi, Barcelona’nın Avrupa kupalarından men edilmeye kadar varabilecek spor cezalarıyla karşı karşıya olduğunu düşünüyor.

Bu senaryo Katalan kulübünün taraftarları için şok edici görünse de, Avrupa futbol tarihi, UEFA’nın müsabakaların dürüstlüğünün şüpheye düştüğünü düşündüğü durumlarda büyük ve köklü kulüpleri cezalandırmaktan çekinmediğini gösteren sayısız örnek sunmaktadır.