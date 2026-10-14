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Şampiyonlar Ligi'nden acı şekilde elenen Lyon'a UEFA'dan milyonlarca euroluk beklenmedik gelir
Lyon için Şampiyonlar Ligi'nde yürek burkan hayal kırıklığı
Lyon, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından küçük bir mali teselli elde etti. Fransız kulübünün Avrupa hayalleri, play-off turundaki çekişmeli iki maçlık eşleşmede Fenerbahçe karşısında suya düştü.
Daha önce ön eleme turlarında Sparta Prag'ı elemesine rağmen Paulo Fonseca'nın ekibi, turnuvanın lig aşamasına kalamadı. Şimdi ise odağını, kısa süre önce Anderlecht'i 2-1 mağlup ettiği Avrupa Ligi'ne çeviriyor.
- AFP
UEFA, mali teselli ödülü veriyor
Avrupa’nın en üst düzey kulüp turnuvasına katılamamak sportif açıdan büyük bir hayal kırıklığı olsa da elenmek kulübü tamamen eli boş bırakmadı. UEFA, son eleme aşamalarını geçemeyen tüm takımlara yapısal dayanışma ödemeleri yapıyor.
Öte yandan Sportune’ün haberlerine göre, play-off aşamasında elenmesini telafi etmek amacıyla Avrupa futbolunun yönetim organı tarafından 17 Eylül’de resmen bir ödeme yapıldı.
UEFA ödemesinin kalem kalem dökümü
UEFA'nın resmî mali dağıtım modeli, son play-off aşamasında elenen her takıma 4,29 milyon avroluk sabit ödeme yapılmasını garanti ediyor. Ancak başka haberler, Lyon'un alacağı toplam ödemenin yaklaşık 4,6 milyon avroya ulaşabileceğini öne sürüyor.
Bu tutar, ana turnuvada elde edilebilecek büyük gelirlerin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor. Şampiyonlar Ligi aşamasına katılmayı başaran kulüplerin elde ettiği gelir önemli ölçüde artıyor.
Katılan takımlar, performansa bağlı bonuslar ve ticari gelirler hesaba katılmadan önce 18,62 milyon avroluk garantili katılım primi kazanıyor.
- AFP
Fransa'da mali dengeyi sağlamak
Bu hayati nakit desteği, Lyon yönetim kurulu için kritik bir dönemde geldi. Kulüp, Fransız futbolunun mali denetim kurumu DNCG'nin sıkı gözetimi altında olmaya devam ediyor ve önümüzdeki aylarda faaliyet giderlerini dikkatle yönetmek zorunda.
Kulüp yönetimi son dönemde dar bütçe sınırları içinde çalışmak zorunda kaldı. Bütçeyi dengelemek ve Fransız futbolundaki düzenleyici gereklilikleri karşılamak için büyük ölçüde oyuncu satışlarına bel bağladı.
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