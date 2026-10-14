Avrupa’nın en üst düzey kulüp turnuvasına katılamamak sportif açıdan büyük bir hayal kırıklığı olsa da elenmek kulübü tamamen eli boş bırakmadı. UEFA, son eleme aşamalarını geçemeyen tüm takımlara yapısal dayanışma ödemeleri yapıyor.

Öte yandan Sportune’ün haberlerine göre, play-off aşamasında elenmesini telafi etmek amacıyla Avrupa futbolunun yönetim organı tarafından 17 Eylül’de resmen bir ödeme yapıldı.