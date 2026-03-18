Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığının ardından Chelsea kaptanı yaz transfer döneminde ayrılabileceğinin sinyallerini verirken, Enzo Fernandez'in yüksek transfer bedeli ortaya çıktı
Enzo, geleceğe dair şok edici bir açıklama yaptı
Chelsea'nin Paris Saint-Germain'e karşı evinde aldığı 3-0'lık yenilginin hemen ardından – bu mağlubiyet toplamda 8-2'lik acı bir yenilgiyle sonuçlandı – Fernandez, gelecek sezonla ilgili planları sorulduğunda belirsiz bir yanıt verdi. ESPN Arjantin'e konuşan Dünya Kupası şampiyonu, "Bilmiyorum. Sekiz maç ve FA Kupası kaldı. Dünya Kupası var, ondan sonra bakarız" dedi.
Bu itiraf, orta saha oyuncusunun Batı Londra projesine olan bağlılığında ilk kez kamuoyu önünde tereddüt ettiğini gösteriyor. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 gol ve 6 asistle istatistiksel olarak öne çıkmış olsa da, kupa kazanamama ve Avrupa'nın zirvesinde istikrarlı bir performans sergileyememe durumu, eski Benfica oyuncusu üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor gibi görünüyor.
Real Madrid ve PSG tetikte
Transfer uzmanı Ben Jacobs, Chelsea'nin şu anda oyuncuyu satmayı düşünmemesine rağmen, oyuncunun ayrılmaya açık olduğunu bildiriyor. Jacobs'a göre, Arjantinli milli oyuncu için tercih edilen hedef Real Madrid olacak. Jacobs, talkSPORT'ta yaptığı açıklamada, "Enzo Fernandez'e yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre, henüz görüşme veya resmi bir gelişme olmadığı için bu bir 'eğer' durumu olsa da, Real Madrid devreye girerse, Enzo Fernandez'in Fransa veya Suudi Arabistan'a gitmek yerine katılmak isteyeceği tercih edilen kulüp Real Madrid olacaktır" dedi.
Ancak, yarışta tek dev kulüp Los Blancos değil. PSG de Fernandez'in uzun süredir hayranı olduğunu ortaya koydu. Fransız şampiyonu, Chelsea'nin Premier League'de ilk dörtte yer almakta zorlanırken durumu yakından takip ediyor. Parc des Princes'e transfer olması, Şampiyonlar Ligi'ne garantili bir dönüş anlamına gelecek ve bu da yaz aylarında yapılacak görüşmelerde belirleyici bir faktör olabilir.
On milyonlarca dolarlık satış fiyatı
Oyuncunun görünürdeki huzursuzluğuna rağmen, Chelsea olası herhangi bir pazarlıkta elini güçlü tutuyor. Fernandez’in kulüple olan sözleşmesi Haziran 2032’ye kadar sürüyor; bu da Blues’un bu değerli oyuncuyu satmak için acil bir baskı altında olmadığı anlamına geliyor. Blues yönetiminin, Ocak 2023’te oyuncuyu kadrosuna katmak için ödediği 106,8 milyon sterlinin üzerinde bir ücret talep edeceği anlaşılıyor.
Jacobs şunları ekledi: "Chelsea tüm kozları elinde tutuyor. Oyuncunun sözleşmesi 2032'ye kadar devam ediyor. Chelsea'nin, İngiliz transfer rekoru altında bir teklifle ilgilenmesi veya bunu kabul etmesi beni çok şaşırtacaktır." Bu tutum, piyasayı, böylesine devasa bir transferi gerçekleştirebilecek finansal güce sahip çok az sayıda kulüple sınırlıyor. Ancak Fernandez'in tarafının, oyuncunun takım için önemini yansıtan daha iyi şartlar talep ettiği bildiriliyor.
Rosenior, ortalığı yatıştırmaya çalışıyor
Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, maç sonrası basın toplantısında yıldız orta saha oyuncusunun yaptığı açıklamaları hemen önemsiz göstermeye çalıştı. Fernandez’in sözleri sorulduğunda Rosenior, “Bunu görmedim,” dedi. “Maçtan sonra spekülasyonlar hakkında konuşmak benim için zor. Şu anda en önemli şeye odaklanmam gerekiyor; o da Everton karşısında doğru sonucu almamızı sağlamak.”
Teknik direktör, Fernandez'i Stamford Bridge'deki taktik planlamasının temel taşı olarak görüyor ve onu takımda tutmak için çaresizce çabalıyor. Ancak, Blues'un ligde altıncı sırada yer alması ve Şampiyonlar Ligi potasından üç puan geride olması nedeniyle baskı giderek artıyor. Bir sezon daha Avrupa'nın en üst düzey turnuvasına katılamama durumu, Fernandez'in imalarını resmi bir ayrılık talebine dönüştürebilir.
Reklam