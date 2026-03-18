Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığının ardından Chelsea kaptanı yaz transfer döneminde ayrılabileceğinin sinyallerini verirken, Enzo Fernandez'in yüksek transfer bedeli ortaya çıktı

Chelsea'nin Paris Saint-Germain'e karşı evinde aldığı 3-0'lık yenilginin hemen ardından – bu mağlubiyet toplamda 8-2'lik acı bir yenilgiyle sonuçlandı – Fernandez, gelecek sezonla ilgili planları sorulduğunda belirsiz bir yanıt verdi. ESPN Arjantin'e konuşan Dünya Kupası şampiyonu, "Bilmiyorum. Sekiz maç ve FA Kupası kaldı. Dünya Kupası var, ondan sonra bakarız" dedi.

Bu itiraf, orta saha oyuncusunun Batı Londra projesine olan bağlılığında ilk kez kamuoyu önünde tereddüt ettiğini gösteriyor. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 gol ve 6 asistle istatistiksel olarak öne çıkmış olsa da, kupa kazanamama ve Avrupa'nın zirvesinde istikrarlı bir performans sergileyememe durumu, eski Benfica oyuncusu üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor gibi görünüyor.