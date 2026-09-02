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Şampiyonlar Ligi'nde yeni değişiklik! İlk kez mücadele edecek takımlar formalarında özel arma taşıyacak
UEFA, ilk maçına çıkanlar için hatıra armalarını tanıttı
Avrupa futbolu, gelecek hafta başlayacak Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması öncesinde sıra dışı bir değişime hazırlanıyor. 2026-27 sezonuna yönelik yeni uygulamayla, organizasyonda ilk kez sahaya çıkacak oyuncular kollarındaki özel armalarla ayırt edilecek.
Bu adım, UEFA'nın spor ürünleri devi Fanatics ile genişletilmiş ortaklığının ardından gelen önemli bir yeniliğin parçası. Bu eşsiz armalar yalnızca gösteriş için değil; hatıra ürünleri pazarı açısından da büyük değer taşıyor. Bir oyuncu ilk maçını tamamladıktan sonra, sahada taktığı ilgili arma toplanacak ve koleksiyonerlere yönelik özel, imzalı fiziksel takas kartlarına entegre edilmek üzere Fanatics'in takas kartı kolu Topps'a teslim edilecek.
- Getty Images Sport
Koleksiyon ürünleri pazarını genişletmek
Bu konsept spor dünyası için tamamen yeni değil; daha önce hem yurt içi hem de uluslararası arenada başarılı olmuştu. Benzer bir girişim NBA'de de etkili şekilde hayata geçirildi; ayrıca Anthony Gordon ve Noni Madueke gibi yıldızlar, Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası sırasında ilk maç armalarını dikkat çekici biçimde takmıştı.
Bu koleksiyon parçalarındaki finansal boyut astronomik seviyelere ulaşabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2025 NBA 1 numaralı draft seçimi Cooper Flagg'in imzaladığı çaylak ilk maç arma kartının, gelecek hafta müzayedeye çıktığında 5 milyon dolar (£3,7 milyon) gibi inanılmaz bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. UEFA, bu modeli Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak üst düzey hatıra eşyaları için kazançlı bir pazara adım atıyor.
Stratejik ortaklık 2033'e kadar uzatıldı
Bu armaların kullanıma sunulması, UEFA merkezinden gelen önemli bir idari güncellemeyle aynı döneme denk geldi. Yönetim organı, 2022'de Fanatics ile ilk olarak bir anlaşma imzalamıştı ve şimdi ortaklığın en az 2033'e kadar sürmesini sağlayacak uzun vadeli uzatma konusunda resmen taahhütte bulundu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, iş birliğinin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken bunun küresel taraftar kitlesine sağlayacağı faydalara dikkat çekti. Ceferin, "UEFA kulüp organizasyonları için Fanatics ile ortaklığımızı yenilememiz, iş birliğimizin gücünü ve dünya genelindeki taraftarlar ile koleksiyonerlere sınıfının en iyisi ürünler sunmaya yönelik ortak kararlılığımızı yansıtıyor" dedi. "Fanatics, büyük anları nasıl özel hissettireceğini biliyor. Sırada ne olacağı konusunda heyecanlıyız."
- Getty Images Sport
Yıldızların ilk maçları ve kadın futboluna genişleme
Yeni arma, aralarında Manchester United ikilisi Bryan Mbeumo ve Carlos Baleba'nın da bulunduğu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanan birçok üst düzey yıldız tarafından taşınacak.
Bu girişim kadın futboluna da genişletilecek ve ilk maç armalarının 2027-28 Kadınlar Şampiyonlar Ligi sezonunun başlangıcından itibaren kullanılmaya başlanması planlanıyor.
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