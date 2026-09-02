Bu konsept spor dünyası için tamamen yeni değil; daha önce hem yurt içi hem de uluslararası arenada başarılı olmuştu. Benzer bir girişim NBA'de de etkili şekilde hayata geçirildi; ayrıca Anthony Gordon ve Noni Madueke gibi yıldızlar, Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası sırasında ilk maç armalarını dikkat çekici biçimde takmıştı.

Bu koleksiyon parçalarındaki finansal boyut astronomik seviyelere ulaşabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2025 NBA 1 numaralı draft seçimi Cooper Flagg'in imzaladığı çaylak ilk maç arma kartının, gelecek hafta müzayedeye çıktığında 5 milyon dolar (£3,7 milyon) gibi inanılmaz bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. UEFA, bu modeli Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak üst düzey hatıra eşyaları için kazançlı bir pazara adım atıyor.