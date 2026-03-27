UEFA, en önemli turnuvasının maç takviminde önemli bir değişiklik yaptığını duyurdu: Bu yıldan itibaren Budapeşte'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin başlama saati, İtalyan saatine göre 21:00'dan 18:00'e alınacak.

Bu karar, maç günü taraftarlara, takımlara ve ev sahibi şehirlere daha iyi bir deneyim sunmak, lojistik ve operasyonları optimize etmek ve aynı zamanda çeşitli somut avantajlar sağlamak amacıyla alındı. Amaç, bu heyecan verici etkinliğin bir parçası olmak isteyen herkes için finali gerçekten keyifli bir deneyim haline getirmek ve ailelerin ve çocukların sezonun en önemli maçını izleyebilecekleri samimi bir atmosfer yaratmaktır.