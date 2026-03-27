Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir dönüm noktası: Bu yıldan itibaren final maçı saat 18.00'de oynanacak. Gerekçeler

Şampiyonlar Ligi

Bu kararın nedeni nedir? Taraftarlara, takımlara ve ev sahibi şehirlere daha iyi bir deneyim ve çeşitli avantajlar sunmak.

UEFA, en önemli turnuvasının maç takviminde önemli bir değişiklik yaptığını duyurdu: Bu yıldan itibaren Budapeşte'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin başlama saati, İtalyan saatine göre 21:00'dan 18:00'e alınacak.

Bu karar, maç günü taraftarlara, takımlara ve ev sahibi şehirlere daha iyi bir deneyim sunmak, lojistik ve operasyonları optimize etmek ve aynı zamanda çeşitli somut avantajlar sağlamak amacıyla alındı. Amaç, bu heyecan verici etkinliğin bir parçası olmak isteyen herkes için finali gerçekten keyifli bir deneyim haline getirmek ve ailelerin ve çocukların sezonun en önemli maçını izleyebilecekleri samimi bir atmosfer yaratmaktır.

  • BU SEÇİMİN AVANTAJLARI

    Deplasman taraftarları için bu, özellikle maç sonrası toplu taşıma araçlarına daha kolay erişim ve stadyumdan daha güvenli ve konforlu bir dönüş yolculuğu anlamına gelecektir. Ev sahibi şehirler için ise etkinliğin ekonomik etkisi artacak ve taraftarlara kutlamaları sürdürme fırsatı sunulacaktır.

    Yeni başlama saati, daha erişilebilir yayın saatleriyle de uyumludur ve özellikle gençlere odaklanarak dünya çapında daha geniş bir televizyon ve dijital izleyici kitlesine ulaşılmasını sağlar.

  • AÇIKLAMALAR

    "Bu değişiklikle, taraftarların deneyimini programlamamızın merkezine alıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi finali, futbol sezonunun en önemli anıdır ve yeni başlama saati, maçı tüm paydaşlar için daha erişilebilir, kapsayıcı ve etkileyici hale getirecektir. 21:00 CET'de başlayan maçlar hafta içi maçlar için uygun olsa da, cumartesi günü oynanacak finalin yeni saati, maç uzatmalara veya penaltılara gitse bile maçın erken bitmesini sağlıyor ve taraftarlara sezonun en önemli maçını düşünerek gecenin geri kalanını arkadaşları ve aileleriyle geçirme fırsatı sunuyor," dedi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin.

    Football Supporters Europe İcra Direktörü Ronan Evain de şu sözlerle aynı görüşü paylaştı: "Bu, taraftarlar tarafından çok memnuniyetle karşılanan bir adım ve biz de bunu son derece destekliyoruz. Son iki yıldır Football Supporters Europe, kulüp finallerinde taraftarlara daha iyi bir deneyim sunmak için UEFA ile yakın işbirliği içinde çalıştı. Bu değişiklik, taraftarların ihtiyaçlarının dikkate alındığını bir kez daha teyit ediyor. Maçların başlama saatinin öne alınması, aynı gün içinde seyahat etmeyi daha kolay hale getiriyor, seyahat stresini azaltıyor ve taraftarların gece geç saatlerdeki lojistik sorunları hakkında endişelenmeden bu anın tadını çıkarmalarını sağlıyor. Bu, taraftarları ön planda tutan ve UEFA finallerinde konukseverlik, erişilebilirlik ve hizmet düzeylerini iyileştirmek için halihazırda kaydedilen ilerlemeleri pekiştiren pratik bir iyileştirmedir."