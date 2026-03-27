"Bu değişiklikle, taraftarların deneyimini programlamamızın merkezine alıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi finali, futbol sezonunun en önemli anıdır ve yeni başlama saati, maçı tüm paydaşlar için daha erişilebilir, kapsayıcı ve etkileyici hale getirecektir. 21:00 CET'de başlayan maçlar hafta içi maçlar için uygun olsa da, cumartesi günü oynanacak finalin yeni saati, maç uzatmalara veya penaltılara gitse bile maçın erken bitmesini sağlıyor ve taraftarlara sezonun en önemli maçını düşünerek gecenin geri kalanını arkadaşları ve aileleriyle geçirme fırsatı sunuyor," dedi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin.
Football Supporters Europe İcra Direktörü Ronan Evain de şu sözlerle aynı görüşü paylaştı: "Bu, taraftarlar tarafından çok memnuniyetle karşılanan bir adım ve biz de bunu son derece destekliyoruz. Son iki yıldır Football Supporters Europe, kulüp finallerinde taraftarlara daha iyi bir deneyim sunmak için UEFA ile yakın işbirliği içinde çalıştı. Bu değişiklik, taraftarların ihtiyaçlarının dikkate alındığını bir kez daha teyit ediyor. Maçların başlama saatinin öne alınması, aynı gün içinde seyahat etmeyi daha kolay hale getiriyor, seyahat stresini azaltıyor ve taraftarların gece geç saatlerdeki lojistik sorunları hakkında endişelenmeden bu anın tadını çıkarmalarını sağlıyor. Bu, taraftarları ön planda tutan ve UEFA finallerinde konukseverlik, erişilebilirlik ve hizmet düzeylerini iyileştirmek için halihazırda kaydedilen ilerlemeleri pekiştiren pratik bir iyileştirmedir."