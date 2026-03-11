Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Chelsea maçı, son kez kavgayla sonuçlandı: Luis Enrique'nin tepkisi ve olanlar

Maçın bitiminden birkaç dakika sonra, Palmer'ın iki golü ve Joao Pedro'nun golüyle Chelsea'nin 3-0 kazandığı maçın ardından, sahanın ortasında bir kavga çıktı. Kavgayı, kısa süre önce Blues'a transfer olan eski Brighton forvetinin dans eden sevinci tetikledi. Yenilgiye sinirlenen Luis Enrique, ona yaklaşarak itmeye başladı. İlk temastan sonra İspanyol oyuncu, Palmer'ın yüzüne vurmaya çalışır ve onu boynundan yakalar. Brezilyalı oyuncu kurtulmaya çalışırken yere düşer ve birçok oyuncunun dahil olduğu bir kavga patlak verir. Ardından, başta Donnarumma olmak üzere diğer tüm oyuncular da kavgaya dahil olur. İtme ve kendi adaletini sağlama girişimleri devam eder, Maresca da durumu yatıştırmaya çalışır, ancak nafile.

Bu arada ikinci bir kavga çıkar, ancak sakin olmayı savunan oyuncular galip gelir: birkaç saniye sonra ilk el sıkışmalar, açıklamalar ve sonunda kucaklaşmalar başlar. Maresca oyuncularını tek tek alır ve uzaklaştırır. Luis Enrique sakinleşir ve sahadan çıkar. Daha sonra hatasını kabul eder ve davranışından dolayı özür diler.