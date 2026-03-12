Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi'nde Premier Lig kulüplerinin aldığı kötü sonuçların, gelecek sezon yine beş eleme hakkı kazanma umutlarını nasıl etkilediği
İngiliz devleri için kabus gibi sonuçlar
Manchester City, 16 turu ilk maçında Real Madrid'e 3-0 yenilirken, Chelsea Paris Saint-Germain'e 5-2'lik ağır bir mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçlar, hafta ortasında Tottenham'ın Atletico Madrid'e 5-2 yenilmesi, Liverpool'un Galatasaray'a 1-0 mağlup olması ve Newcastle'ın evinde Barcelona ile 1-1 berabere kalmasının ardından geldi. Bu sonuçlarla katsayı yarışı tamamen açık hale geldi ve İspanya ve Almanya ile arasındaki fark hızla kapanıyor.
Katsayı savaşını anlamak
EPS sistemi, bir ülkenin toplam katsayı puanını yarışan takım sayısına böler. İngiltere, 22,513 ortalama ile sıralamanın zirvesinde kalmaya devam ediyor, ancak birkaç Premier Lig takımı şu anda erken bir elenmenin eşiğinde. City, Chelsea ve Spurs puan farkını kapatamazlarsa, İngiltere'nin toplam puan havuzu kuruyacak. Bu durum, 2023-24 sezonunu yansıtacak. O sezon, İngiltere EPS slotunu garantilemiş gibi görünüyordu, ancak Arsenal ve Man City çeyrek finalde beklenmedik bir şekilde elenince, diğer ülkeler Premier Lig'i son sıralamada geçtiler.
Katsayı yarışının arkasındaki rakamlar
Son zamanlarda yaşanan aksiliklere rağmen, İngiltere 22,513 ortalama ile katsayı tablosunun zirvesindeki liderliğini koruyor. Bu, İspanya (18,031) ve Almanya (18,000) üzerinde rahat bir avantaj sağlıyor, ancak aradaki fark artık o kadar da büyük değil. Sistem, tüm kademelerde tutarlılığı ödüllendiriyor; her galibiyet bir ülkeye iki puan kazandırırken, beraberlik bir puan kazandırıyor.
Maç sonuçlarının ötesinde, "bonus puan" yapısı nihai sıralamada çok önemli bir rol oynuyor. Eleme aşamalarında ilerlemek ortalamaya önemli bir ağırlık katıyor. Şampiyonlar Ligi 1,5 puanla en yüksek ödülü sunarken, onu 1 puanla Avrupa Ligi ve 0,5 puanla Konferans Ligi takip ediyor. Bu teşvikler, lig aşamasındaki sıralamalar için zaten verilen ağırlıklı puanlarla birleştiğinde, ana turnuvada ilerlemek ekstra eleme hakkı elde etmenin en hızlı yolu olduğu anlamına geliyor.
Perşembe gecesi takipçilerin baskısı
Odak şimdi Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne kayıyor. Aston Villa, Nottingham Forest ve Crystal Palace bu liglerde boşluğu doldurmak zorunda. Artık her bir puan, sezon sonu katsayısı için büyük önem taşıyor. Bu kulüpler turnuvada ilerleyebilirse, La Liga ve Bundesliga'nın tehdidini savuşturmak için gerekli tampon görevi görebilirler.
