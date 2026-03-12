Şampiyonlar Ligi'nde Premier Lig kulüplerinin aldığı kötü sonuçların, gelecek sezon yine beş eleme hakkı kazanma umutlarını nasıl etkilediği

Son zamanlarda yaşanan aksiliklere rağmen, İngiltere 22,513 ortalama ile katsayı tablosunun zirvesindeki liderliğini koruyor. Bu, İspanya (18,031) ve Almanya (18,000) üzerinde rahat bir avantaj sağlıyor, ancak aradaki fark artık o kadar da büyük değil. Sistem, tüm kademelerde tutarlılığı ödüllendiriyor; her galibiyet bir ülkeye iki puan kazandırırken, beraberlik bir puan kazandırıyor.

Maç sonuçlarının ötesinde, "bonus puan" yapısı nihai sıralamada çok önemli bir rol oynuyor. Eleme aşamalarında ilerlemek ortalamaya önemli bir ağırlık katıyor. Şampiyonlar Ligi 1,5 puanla en yüksek ödülü sunarken, onu 1 puanla Avrupa Ligi ve 0,5 puanla Konferans Ligi takip ediyor. Bu teşvikler, lig aşamasındaki sıralamalar için zaten verilen ağırlıklı puanlarla birleştiğinde, ana turnuvada ilerlemek ekstra eleme hakkı elde etmenin en hızlı yolu olduğu anlamına geliyor.