Getty Images Sport
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'Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir rüya' - Kanadalı orta saha oyuncusu Nathan Saliba, Villarreal'e beş yıllık transferini tamamladı
Kariyerinde büyük bir adım
Villarreal, Kanadalı milli futbolcu Nathan Saliba'nın RSC Anderlecht'ten transferini resmen tamamladı. Beş yıllık sözleşmeye imza atan oyuncunun kontratı Haziran 2031'e kadar sürecek. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Belçika ekibinde 50 maça çıkıp beş gol attıktan sonra, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Castellón kulübüne katıldı. Saliba, resmi tanıtımında duyduğu mutluluğu dile getirirken, Sarı Denizaltı'ya katılmanın profesyonel kariyerinde devasa bir sıçramayı temsil ettiğini vurguladı.
- AFP
Şampiyonlar Ligi hayalinin peşinde
Saliba, profesyonel kariyerine başladığından beri üst düzey bir Avrupa kulübünde fırsat yakalamanın hayat boyu süren hedefi olduğunu kabul etti. Villarreal Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonunda mücadele ederken, orta saha oyuncusu yetenekli bir kadro ve teknik ekiple birlikte kendisini en büyük sahnede sınamak için sabırsızlanıyor.
"Kariyerime başladığımdan beri bunun gibi bir fırsat için, bunun gibi büyük bir kulübe katılmak için savaştım" dedi Saliba. "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her oyuncunun hayalidir. Bu çok heyecan verici. Bunu gerçekten dört gözle bekliyorum. Villarreal'de oynamak kariyerimde büyük bir adım."
Vatandaşının izinden giderek
Genç Kanadalı milli oyuncu, İspanya'da yalnız olmayacak; Villarreal kadrosunda milli takımdan takım arkadaşları Tajon Buchanan ve Tani Oluwaseyi'ye katılacak. Saliba, vatandaşlarının kulüp, şehir ve teknik direktör Iñigo Pérez yönetimindeki heyecan verici proje hakkında son derece olumlu konuştuğunu belirtti. Ayrıca, Kanadalı ve MLS çıkışlı yeteneklerin Avrupa'nın büyük liglerinde kendine yer bulmasının, ülkedeki oyuncu gelişiminin bir göstergesi olduğunu söyledi.
- Getty Images Sport
Bir sonraki meydan okumaya hazırım
Yeni takım arkadaşlarıyla ilk antrenmanını tamamlayan Saliba, yeni ortamının fiziksel ve taktiksel gerekliliklerini şimdiden benimsiyor. Agresif ceza sahasından ceza sahasına oyun tarzı, paslarıyla hatları kırma becerisi ve gol ile asist katkısı verme isteğiyle tanınan oyuncu, Pérez yönetiminde kilit bir isim olmayı hedefliyor. Villarreal yaklaşan maçlarına hazırlanırken, Saliba La Liga'da hemen etki yaratmaya tamamen odaklanmış durumda.
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