24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

'Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir rüya' - Kanadalı orta saha oyuncusu Nathan Saliba, Villarreal'e beş yıllık transferini tamamladı

Transfers
La Liga
N. Saliba
Villarreal
Kanada

Villarreal, Kanada Milli Takımı oyuncusu Nathan Saliba'nın Anderlecht'ten transferini beş yıllık sözleşmeyle tamamladı. 22 yaşındaki orta saha, 15 milyon avroluk bir anlaşmayla geldi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatını heyecanla karşılıyor.

  • Kariyerinde büyük bir adım

    Villarreal, Kanadalı milli futbolcu Nathan Saliba'nın RSC Anderlecht'ten transferini resmen tamamladı. Beş yıllık sözleşmeye imza atan oyuncunun kontratı Haziran 2031'e kadar sürecek. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Belçika ekibinde 50 maça çıkıp beş gol attıktan sonra, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Castellón kulübüne katıldı. Saliba, resmi tanıtımında duyduğu mutluluğu dile getirirken, Sarı Denizaltı'ya katılmanın profesyonel kariyerinde devasa bir sıçramayı temsil ettiğini vurguladı.



    • Reklam
  • SOCCER JPL CPO D8 RSC ANDERLECHT VS KV MECHELENAFP

    Şampiyonlar Ligi hayalinin peşinde

    Saliba, profesyonel kariyerine başladığından beri üst düzey bir Avrupa kulübünde fırsat yakalamanın hayat boyu süren hedefi olduğunu kabul etti. Villarreal Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonunda mücadele ederken, orta saha oyuncusu yetenekli bir kadro ve teknik ekiple birlikte kendisini en büyük sahnede sınamak için sabırsızlanıyor.

    "Kariyerime başladığımdan beri bunun gibi bir fırsat için, bunun gibi büyük bir kulübe katılmak için savaştım" dedi Saliba. "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her oyuncunun hayalidir. Bu çok heyecan verici. Bunu gerçekten dört gözle bekliyorum. Villarreal'de oynamak kariyerimde büyük bir adım."

  • Vatandaşının izinden giderek

    Genç Kanadalı milli oyuncu, İspanya'da yalnız olmayacak; Villarreal kadrosunda milli takımdan takım arkadaşları Tajon Buchanan ve Tani Oluwaseyi'ye katılacak. Saliba, vatandaşlarının kulüp, şehir ve teknik direktör Iñigo Pérez yönetimindeki heyecan verici proje hakkında son derece olumlu konuştuğunu belirtti. Ayrıca, Kanadalı ve MLS çıkışlı yeteneklerin Avrupa'nın büyük liglerinde kendine yer bulmasının, ülkedeki oyuncu gelişiminin bir göstergesi olduğunu söyledi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Curaçao v Canada - Gold Cup 2025Getty Images Sport

    Bir sonraki meydan okumaya hazırım

    Yeni takım arkadaşlarıyla ilk antrenmanını tamamlayan Saliba, yeni ortamının fiziksel ve taktiksel gerekliliklerini şimdiden benimsiyor. Agresif ceza sahasından ceza sahasına oyun tarzı, paslarıyla hatları kırma becerisi ve gol ile asist katkısı verme isteğiyle tanınan oyuncu, Pérez yönetiminde kilit bir isim olmayı hedefliyor. Villarreal yaklaşan maçlarına hazırlanırken, Saliba La Liga'da hemen etki yaratmaya tamamen odaklanmış durumda.

La Liga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Villarreal crest
Villarreal
VIL