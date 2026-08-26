'Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir rüya' - Kanadalı orta saha oyuncusu Nathan Saliba, Villarreal'e beş yıllık transferini tamamladı

Saliba, profesyonel kariyerine başladığından beri üst düzey bir Avrupa kulübünde fırsat yakalamanın hayat boyu süren hedefi olduğunu kabul etti. Villarreal Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonunda mücadele ederken, orta saha oyuncusu yetenekli bir kadro ve teknik ekiple birlikte kendisini en büyük sahnede sınamak için sabırsızlanıyor.

"Kariyerime başladığımdan beri bunun gibi bir fırsat için, bunun gibi büyük bir kulübe katılmak için savaştım" dedi Saliba. "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her oyuncunun hayalidir. Bu çok heyecan verici. Bunu gerçekten dört gözle bekliyorum. Villarreal'de oynamak kariyerimde büyük bir adım."