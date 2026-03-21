27 yaşındaki oyuncu, "Carterefe" kanalındaki bir Twitch canlı yayını sırasında, ön kolunun kırılması nedeniyle ameliyat olması gerektiğini açıkladı. Osimhen, bu sakatlığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında FC Liverpool'a karşı alınan 0-4'lük ağır yenilgide yaşamıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı alınan ağır yenilginin acı sonuçları ortaya çıktı! Galatasaray'ın bir sonraki yıldız oyuncusu ameliyat olmak zorunda
Eski Wolfsburg oyuncusu ayrıca sakatlığı süresiyle ilgili bir tahminde bulundu. "Beş ila altı hafta sahalardan uzak kalacağım" dedi. Böylece 26 Nisan'da Fenerbahçe ile oynanacak önemli İstanbul derbisinde de forma giyemeyecek. İki takım arasında Süper Lig puan tablosunda şu anda dört puan fark var, ancak lider Galatasaray bir maç daha az oynamış durumda.
Osimhen, Liverpool maçının başlarında sakatlanmıştı ancak devre arasına kadar oyuna devam etmişti. Onun yerine oyuna giren Noa Lang ise başparmağında derin bir kesik yarası aldı ve İngiltere'de ameliyat oldu.
Osimhen, Galatasaray'ın hayat sigortası
Osimhen'in haftalarca sürecek sakatlığı, Galatasaray için büyük bir kayıp. 29 resmi maçta 19 gol atan golcü, Aslanlar'ın en önemli silahı konumunda. 2025 yazında SSC Napoli'den 75 milyon avroya Galatasaray'a transfer olan oyuncunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un elinde, Mauro Icardi (17 gol katkısı) ve Barış Yılmaz (24) gibi Osimhen'in forvet pozisyonunda yerini alabilecek iki oyuncu bulunuyor.
Ciddi bir yüz yaralanması nedeniyle sürekli maske takan Osimhen, bu sakatlığın moralini bozmasına izin vermiyor. "Bu tür durumlar artık bana yabancı değil. Daha kötüsünü de yaşadım: Yüzümde önceki ameliyattan kalan yaklaşık 18 vida var ve sağ tarafımdan normal bir şekilde yemek bile yiyemiyorum. Bu sakatlık, yaşadıklarımın yanında sadece önemsiz bir şey" dedi.
Victor Osimhen: Galatasaray İstanbul'daki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 70 Gol 56 Asist 15