Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta: TV8'de şifresiz yayınlanacak maç belli oldu

Peki 2026/27 ilk aşamasındaki ikinci büyük maç için tercih hangi karşılaşmadan yana kullanıldı? Tüm futbolseverlerin izleyebileceği maç, erken final olarak tanımlanabilecek bir karşılaşma. Nitekim Manchester City ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek; grubunu geçmenin ve turnuvada sonuna kadar gitmenin favorileri olan iki dev ekip, her ne kadar son yıllarda gördüğümüz gibi sürprizler her an kapıda olsa da.