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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta: TV8'de şifresiz yayınlanacak maç belli oldu

Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi, 2026/27 sezonu lig aşamasının ikinci haftasıyla yeniden başlıyor. Sky, İtalya’da 2031’e kadar turnuvanın mutlak başrol oyuncusu olacak; her gelecek sezonda Amazon Prime Video’nun yayınlayacağı 18 maç, yani çarşamba akşamlarının en iyi karşılaşması, dışında tüm mücadeleleri özel olarak ekrana getirecek.


  • Peki 2026/27 ilk aşamasındaki ikinci büyük maç için tercih hangi karşılaşmadan yana kullanıldı? Tüm futbolseverlerin izleyebileceği maç, erken final olarak tanımlanabilecek bir karşılaşma. Nitekim Manchester City ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek; grubunu geçmenin ve turnuvada sonuna kadar gitmenin favorileri olan iki dev ekip, her ne kadar son yıllarda gördüğümüz gibi sürprizler her an kapıda olsa da.

  • 14 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.00’de başlayacak Manchester City-PSG karşılaşması, TV8’in internet sitesinden ücretsiz olarak canlı yayınlanacak ve taraftarlara turnuvada sonuna kadar gitmesi beklenen iki takımı iş başında izleme fırsatı sunacak.

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