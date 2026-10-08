Şampiyonlar Ligi, 2026/27 sezonu lig aşamasının ikinci haftasıyla yeniden başlıyor. Sky, İtalya’da 2031’e kadar turnuvanın mutlak başrol oyuncusu olacak; her gelecek sezonda Amazon Prime Video’nun yayınlayacağı 18 maç, yani çarşamba akşamlarının en iyi karşılaşması, dışında tüm mücadeleleri özel olarak ekrana getirecek.
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta: TV8'de şifresiz yayınlanacak maç belli oldu
Peki 2026/27 ilk aşamasındaki ikinci büyük maç için tercih hangi karşılaşmadan yana kullanıldı? Tüm futbolseverlerin izleyebileceği maç, erken final olarak tanımlanabilecek bir karşılaşma. Nitekim Manchester City ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek; grubunu geçmenin ve turnuvada sonuna kadar gitmenin favorileri olan iki dev ekip, her ne kadar son yıllarda gördüğümüz gibi sürprizler her an kapıda olsa da.
14 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.00’de başlayacak Manchester City-PSG karşılaşması, TV8’in internet sitesinden ücretsiz olarak canlı yayınlanacak ve taraftarlara turnuvada sonuna kadar gitmesi beklenen iki takımı iş başında izleme fırsatı sunacak.
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