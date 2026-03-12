Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz: "Sarı buharlı silindir" Avrupa'yı kasıp kavurmaya devam ediyor

Bodö/Glimt, ev sahibi sahasında bir kez daha şaşırtıcı gücünü kanıtladı ve çeyrek finale yükselme şansını büyük ölçüde artırdı. "Önümüzde uzun bir yol var, ancak sonuç harika," dedi eski Frankfurt oyuncusu Jens Petter Hauge: "Heyecan verici bir hafta olacak."

Karar önümüzdeki Salı günü Lizbon'da verilecek.