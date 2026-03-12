Goal.com
Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz: "Sarı buharlı silindir" Avrupa'yı kasıp kavurmaya devam ediyor

"Sarı buharlı silindir"in bir sonraki çılgın yolculuğunun ardından, Norveç'te Şampiyonlar Ligi'nin sansasyonel takımı FK Bodö/Glimt büyük bir coşku yaşıyor.

İskandinav ülkesinin medyası, teknik direktör Kjetil Knudsen'in takımını Sporting Lizbon ile oynadığı çeyrek final ilk maçında 3-0 (2-0) galibiyetinden dolayı kutladı.

  • TV2, Çarşamba akşamı Aspmyra'da Sporting'i Bacalhau'ya çeviren Bodö/Glimt hakkında, Portekizlilerin ulusal yemeğine atıfta bulunarak şöyle yazdı: "Sarı buharlı silindir, maçın büyük bir bölümünde tam kontrolü elinde tuttu ve arka arkaya fırsatlar yarattı."

    Bodö/Glimt bir ev sahibi gücü

    Bodö/Glimt, ev sahibi sahasında bir kez daha şaşırtıcı gücünü kanıtladı ve çeyrek finale yükselme şansını büyük ölçüde artırdı. "Önümüzde uzun bir yol var, ancak sonuç harika," dedi eski Frankfurt oyuncusu Jens Petter Hauge: "Heyecan verici bir hafta olacak."

    Karar önümüzdeki Salı günü Lizbon'da verilecek.

