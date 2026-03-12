İskandinav ülkesinin medyası, teknik direktör Kjetil Knudsen'in takımını Sporting Lizbon ile oynadığı çeyrek final ilk maçında 3-0 (2-0) galibiyetinden dolayı kutladı.
Getty
Çeviri:
Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz: "Sarı buharlı silindir" Avrupa'yı kasıp kavurmaya devam ediyor
TV2, Çarşamba akşamı Aspmyra'da Sporting'i Bacalhau'ya çeviren Bodö/Glimt hakkında, Portekizlilerin ulusal yemeğine atıfta bulunarak şöyle yazdı: "Sarı buharlı silindir, maçın büyük bir bölümünde tam kontrolü elinde tuttu ve arka arkaya fırsatlar yarattı."
- Getty Images
Bodö/Glimt bir ev sahibi gücü
Bodö/Glimt, ev sahibi sahasında bir kez daha şaşırtıcı gücünü kanıtladı ve çeyrek finale yükselme şansını büyük ölçüde artırdı. "Önümüzde uzun bir yol var, ancak sonuç harika," dedi eski Frankfurt oyuncusu Jens Petter Hauge: "Heyecan verici bir hafta olacak."
Karar önümüzdeki Salı günü Lizbon'da verilecek.
Reklam