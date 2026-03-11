Çeviri:
Şampiyonlar Ligi'nde bunu daha önce hiçbir takım başaramadı! Bayer Leverkusen, Arsenal'e karşı acı tatlı bir kısmi başarıyı kutluyor ve yine de sinirleniyor
Büyük sevinçten sonra, "kayıp oğul" pek de mutlu değildi, çünkü milli oyuncu eski kulübü Bayer Leverkusen'in arzulanan Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki turuna yükselme şansını mahvetmişti. Çünkü Havertz, FC Arsenal için ilk sekiz final maçında tartışmalı bir penaltı golüyle Bayer ile yeniden karşılaştığı maçta çok geç bir 1:1 (0:0) skoru elde etti.
Leverkusen'den Robert Andrich, DAZN'a "Bu çok, çok az" dedi, ancak video yardımcısı hakem Umut Meler'in düdüğünü kabul etmedi: "Bu yeterli değil." Beraberlik "biraz hayal kırıklığı yaratıyor" diyen Andrich, devre arasından kısa bir süre sonra takımını öne geçiren golü atmıştı: "Ama gelecek hafta bir şansımız daha var." Havertz ise "Oyuna girdiğim ve gol attığım için mutluyum, ama tabii ki Leverkusen için üzülüyorum. Ama futbol böyledir" dedi.
Bayer, görünüşte çok güçlü olan FC Arsenal'e etkileyici bir şekilde karşı koydu ve 24 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselme şansını korudu. Bundesliga ekibi, rövanş maçı için mükemmel bir başlangıç pozisyonunu ancak maçın sonlarında elinden kaçırdı.
Arsenal için tartışmalı penaltı
Yine de: Önümüzdeki Salı (21:00) Londra'da, Alman ikincisinin cesur performansı sonrasında her şey açık. Bayer kaptanı Andrich'in 46. dakikada attığı golü, Arsenal'den Havertz 89. dakikada biraz şanslı bir şekilde dengeledi. Daha önce Malik Tillman, Noni Madueke'ye faul yapmıştı ve video yardımcısı tartışmalı penaltıyı onayladı. Werksklub en son 2002 yılında Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaşmıştı ve o zaman Real Madrid'e karşı final maçını kaybetmişti.
Bayer, Cumartesi günü FC Bayern ile oynayacağı lig maçından önce kendine güvenini toplarken, Arsenal, kusursuz bir lig döneminin ardından bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde galip gelemedi. 2020'de ayrıldığından bu yana ilk kez BayArena'ya dönen milli oyuncu Havertz, 74. dakikada oyuna girdi.
Bayer teknik direktörü Kasper Hjulmand maç öncesinde Arsenal'in "belki de Avrupa'nın en iyi takımı" ve "tabii ki büyük favori" olduğunu söylemişti. Ancak Premier Lig liderine karşı takımını saklamak istemiyordu: "Büyük takımlara karşı çok iyi oynadık. Bu futbol. Her şey mümkün." Ancak takımı maçın başından itibaren baskı altındaydı.
"Hala bir şansımız var": Sadece Havertz Bayer'in başarısını engelledi
Özellikle Andrich başlangıçta zorlanıyor gibi görünüyordu. Bayer kaptanı, Arsenal'in forveti Viktor Gyökeres'e iki faul yaptı ve erken bir sarı kart gördü. Ancak Bayer daha sonra oyuna biraz daha iyi girdi ve Christian Kofane (7.) maçın ilk şutunu attı. Arsenal oyunu kontrol etmeye çalışırken, Leverkusen kompakt bir oyun sergiledi ve hızlı kontratak fırsatlarını bekledi.
Londralılar bu fırsatı neredeyse golle sonuçlandırıyordu: Gyökeres'ten gelen top sol kanatta Gabriel Martinelli'ye ulaştı ve Martinelli'nin güçlü şutu üst direğe çarptı (20.). Ancak Bayer bundan etkilenmedi ve güçlü bir şekilde karşı koydu. İlk yarıya kadar maç eşit bir şekilde devam etti. Bayer'den Ibrahim Maza bir kontra atakta sol kanattan şutunu çekti (45.+1).
İkinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra Leverkusen öne geçti: Andrich, köşe vuruşundan sonra ikinci direkte kafayla golü attı ve Arsenal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez geriye düştü. Gunners cevap vermeye çalıştı, ancak normalde korkulan standart duruşlar da ilk başta etkisiz kaldı. Güçlü Exequiel Palacios'un liderliğinde Bayer uzun süre liderliği tutkuyla savundu, sonra da Havertz golü attı.