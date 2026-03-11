Şampiyonlar Ligi'nde bunu daha önce hiçbir takım başaramadı! Bayer Leverkusen, Arsenal'e karşı acı tatlı bir kısmi başarıyı kutluyor ve yine de sinirleniyor

Büyük sevinçten sonra, "kayıp oğul" pek de mutlu değildi, çünkü milli oyuncu eski kulübü Bayer Leverkusen'in arzulanan Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki turuna yükselme şansını mahvetmişti. Çünkü Havertz, FC Arsenal için ilk sekiz final maçında tartışmalı bir penaltı golüyle Bayer ile yeniden karşılaştığı maçta çok geç bir 1:1 (0:0) skoru elde etti.

Leverkusen'den Robert Andrich, DAZN'a "Bu çok, çok az" dedi, ancak video yardımcısı hakem Umut Meler'in düdüğünü kabul etmedi: "Bu yeterli değil." Beraberlik "biraz hayal kırıklığı yaratıyor" diyen Andrich, devre arasından kısa bir süre sonra takımını öne geçiren golü atmıştı: "Ama gelecek hafta bir şansımız daha var." Havertz ise "Oyuna girdiğim ve gol attığım için mutluyum, ama tabii ki Leverkusen için üzülüyorum. Ama futbol böyledir" dedi.

Bayer, görünüşte çok güçlü olan FC Arsenal'e etkileyici bir şekilde karşı koydu ve 24 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselme şansını korudu. Bundesliga ekibi, rövanş maçı için mükemmel bir başlangıç pozisyonunu ancak maçın sonlarında elinden kaçırdı.