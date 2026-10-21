Şampiyonlar Ligi'nde attığı iki golün ardından Nico Paz'ın değeri ne kadar?

Üst lige yükseldikten birkaç ay sonra Fabregas, Nico Paz'ı Real Madrid altyapısından bulup çıkardı. 6 milyon avroya alınan genç yeteneğin değeri iki yıl sonra 60 milyon avroya ulaşmıştı. Como, onu elinde tutmak için bu kadar yatırım yapmak zorunda kaldı. Real Madrid'in ise 80 milyon avroluk geri alma opsiyonu var. Arjantinli on numaranın bugünkü değeri de aşağı yukarı bu kadar. Bu sezon şimdiye kadar tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçta 4 gol ve 5 asist kaydetti. Bunlar, artık onun için sıradan hâle gelen üst düzey oyuncu istatistikleri. Nico Paz böyle gecelerde de, herkesin gözü üzerindeyken de fark yaratıyor. Tıpkı şampiyonlar gibi.