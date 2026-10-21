Unutulmaz bir gece geçiren Cesc Fabregas'ın Como'su, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Manchester United'ı 4-1 mağlup etti; İspanyol teknik direktör, Premier League'de oynadıkları dönemde futbolcu olarak yıllarca rakibi olan Carrick'i ağır yenilgiye uğrattı. Nico Paz takımın liderliğini üstlenerek onu rüya gibi bir maçta sırtladı: 10 numara iki gol ve bir asistle oynarken Douvikas ve Ramon da galibiyete imza attı. Red Devils derin bir kriz içinde ve Antonio Conte'nin gölgesi İngiliz kulübünün teknik direktörlük koltuğunun üzerinde. United'ın yaşadığı zor dönemi anlamak için bir veri: Como karşılaşması, takımın üst üste kazanamadığı yedinci maç oldu. Bu kadar uzun bir galibiyet hasreti en son Kasım 2015'te görülmüştü.
Şampiyonlar Ligi'nde attığı iki golün ardından Nico Paz'ın değeri ne kadar?
NICO PAZ'IN MAÇI
Bu gece Como'nun gecesi, Nico Paz'ın gecesi. İtalya'da bir süredir görülmeyen türden saf bir yetenek: 22 yaşında, Real Madrid'e göl kıyısında bir yıl daha kalacağını söyledi. Hayallerinin gerçeğe dönüştüğü yerde. Ona ilk inananlardan biri olan ve etrafında bir takım kuran Cesc Fabregas'la birlikte. Vizyoner. Arjantin'de ona şimdiden "yeni Messi" diyenler var. Bu, şimdilik dengesini bozmayan ağır bir etiket. Nico baskıyı çalımlıyor ve yükselişe geçen bir takımın vitrindeki ismi olmayı sürdürüyor. Sakın buna masal demeyin. Como, herkesin gözleri önündeki bir gerçek. United karşısındaki galibiyetin temelleri, sekiz yıl önce Serie C'ye yükselişi kutladıkları gün atıldı. Ardından altı yıl önce Serie B'ye yükseldiler; dönüm noktası ise 2023/24'te Serie A'ya dönüşleri oldu.
NICO PAZ'IN DEĞERİ
Üst lige yükseldikten birkaç ay sonra Fabregas, Nico Paz'ı Real Madrid altyapısından bulup çıkardı. 6 milyon avroya alınan genç yeteneğin değeri iki yıl sonra 60 milyon avroya ulaşmıştı. Como, onu elinde tutmak için bu kadar yatırım yapmak zorunda kaldı. Real Madrid'in ise 80 milyon avroluk geri alma opsiyonu var. Arjantinli on numaranın bugünkü değeri de aşağı yukarı bu kadar. Bu sezon şimdiye kadar tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçta 4 gol ve 5 asist kaydetti. Bunlar, artık onun için sıradan hâle gelen üst düzey oyuncu istatistikleri. Nico Paz böyle gecelerde de, herkesin gözü üzerindeyken de fark yaratıyor. Tıpkı şampiyonlar gibi.
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