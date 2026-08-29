Napoli’yi 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması’nda bekleyen maç takvimi resmen açıklandı. Massimiliano Allegri yönetimindeki takım, Maradona’da Arsenal karşısında başlayacak; son iki maçını ise dördüncü torbadaki iki takıma karşı oynayacak: yedinci haftada Sabah deplasmanı, son haftada ise sahasında Vikings. Kasım ayındaki üst üste iki deplasman da dikkat çekiyor: önce Porto sahasında, ardından Manchester City deplasmanında.



