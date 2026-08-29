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cm allegri napoli
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Şampiyonlar Ligi, Napoli'nin fikstürü: Allegri için ilk maç Arsenal'a karşı

SSC Napoli
Şampiyonlar Ligi

Napoli'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki tüm maçları

Napoli’yi UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 Lig Aşaması’nda bekleyen maç takvimi resmileşti. Massimiliano Allegri’nin takımı, Maradona’da Arsenal karşısında sahne alacak; son iki maçını ise dördüncü torbadaki iki takıma karşı oynayacak: yedinci haftada Sabah deplasmanı, son haftada ise sahasında Vikings maçı. Kasım ayındaki üst üste iki deplasman da dikkat çekiyor: önce Porto sahasında, ardından Manchester City deplasmanında.


  • Napoli'nin fikstürü

    1. HAFTA

    9 Eylül - 21.00 - Napoli-Arsenal


    2. HAFTA

    13 Ekim - 21.00 Villarreal-Napoli


    3. HAFTA

    20 Ekim - 21.00 Napoli-Bodo


    4. HAFTA

    4 Kasım - 21.00 - Porto-Napoli


    5. HAFTA

    24 Kasım - 21.00 - Manchester City-Napoli


    6. HAFTA

    8 Aralık - 21.00 - Napoli-Brugge


    7. HAFTA

    20 Ocak - 18.45 - Sabah-Napoli


    8. HAFTA

    27 Ocak - 21.00 - Napoli-Viking




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