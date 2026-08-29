Napoli’yi UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 Lig Aşaması’nda bekleyen maç takvimi resmileşti. Massimiliano Allegri’nin takımı, Maradona’da Arsenal karşısında sahne alacak; son iki maçını ise dördüncü torbadaki iki takıma karşı oynayacak: yedinci haftada Sabah deplasmanı, son haftada ise sahasında Vikings maçı. Kasım ayındaki üst üste iki deplasman da dikkat çekiyor: önce Porto sahasında, ardından Manchester City deplasmanında.
Çeviri:
Şampiyonlar Ligi, Napoli'nin fikstürü: Allegri için ilk maç Arsenal'a karşı
Napoli'nin fikstürü
1. HAFTA
9 Eylül - 21.00 - Napoli-Arsenal
2. HAFTA
13 Ekim - 21.00 Villarreal-Napoli
3. HAFTA
20 Ekim - 21.00 Napoli-Bodo
4. HAFTA
4 Kasım - 21.00 - Porto-Napoli
5. HAFTA
24 Kasım - 21.00 - Manchester City-Napoli
6. HAFTA
8 Aralık - 21.00 - Napoli-Brugge
7. HAFTA
20 Ocak - 18.45 - Sabah-Napoli
8. HAFTA
27 Ocak - 21.00 - Napoli-Viking
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