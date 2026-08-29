Şampiyonlar Ligi, Napoli'nin fikstürü: Allegri için ilk maç Arsenal'a karşı

Napoli’yi UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 Lig Aşaması’nda bekleyen maç takvimi resmileşti. Massimiliano Allegri’nin takımı, Maradona’da Arsenal karşısında sahne alacak; son iki maçını ise dördüncü torbadaki iki takıma karşı oynayacak: yedinci haftada Sabah deplasmanı, son haftada ise sahasında Vikings maçı. Kasım ayındaki üst üste iki deplasman da dikkat çekiyor: önce Porto sahasında, ardından Manchester City deplasmanında.



