Şampiyonlar Ligi, kurallar ve cezalar: Sarı kartlar ne zaman silinir?

Şampiyonlar Ligi'nde üç, belirleyici bir rakamdır. Uyarıların sayımı grup aşamasının başlamasıyla başlar: Bir oyuncu üçüncü sarı kartını aldığında, otomatik olarak bir maçlık ceza alır. Bunun için şart, sarı kartların bir maç içinde oyundan atılmaya yol açmamış olmasıdır, çünkü sarı-kırmızı kart zaten bir maçlık ceza gerektirir.

Sarı kart kontenjanı çeyrek finalden sonra silinir. Bu kural, hiçbir profesyonel oyuncunun sadece sarı kart cezası nedeniyle final maçını kaçırmaması için konulmuştur. Bu aşamadan sonra sadece iki yarı final maçı kaldığı için, finale giden yol kart açısından temizlenmiş olur. Bu nedenle, bir oyuncu yarı final rövanş maçında sarı-kırmızı kart görürse veya kırmızı kart nedeniyle birkaç maçtan men edilirse, final maçında men cezası alabilir.

Yine de Kimmich ve Olise daha da ağır bir ceza ile karşı karşıya kalabilir. Sonuçta FC Bayern, Bergamo'da riski sonuna kadar kullanmaktan vazgeçti. Dayot Upamecano, sarı kartla cezalı olarak maça başlayan üçüncü oyuncuydu, ancak başka bir uyarı almadı.