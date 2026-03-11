Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-MAINZAFP

Çeviri:

Şampiyonlar Ligi, kurallar ve cezalar: Sarı kartlar ne zaman silinir?

Bayern Münih'ten Michael Olise ve Joshua Kimmich, Atalanta Bergamo ile oynanan çeyrek final ilk maçında sarı kart gördüler ve bu nedenle rövanş maçında cezalı durumdalar. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde sarı kartlar ne zaman siliniyor? Kuralı burada bulabilirsiniz.

Atalanta Bergamo'ya karşı 6-1'lik net bir galibiyetin ardından, Michael Olise ve Joshua Kimmich de odak noktasında. Her ikisi de zaman kazanmak için sarı kart gördü ve bu nedenle rövanş maçında cezalı olacaklar. Ancak, beklenen çeyrek finalde cezaları olmayacak, çünkü orada herhangi bir yük altında oynamayacaklar. Peki, bir oyuncu ne zaman cezalandırılır? Ve Şampiyonlar Ligi'nde kartlar ne zaman silinir?

Sizin için en iyi teklifi bulun Şimdi kaydolun!

SPOX size açıklıyor!

  • Şampiyonlar Ligi, kurallar ve cezalar: Sarı kartlar ne zaman silinir?

    Şampiyonlar Ligi'nde üç, belirleyici bir rakamdır. Uyarıların sayımı grup aşamasının başlamasıyla başlar: Bir oyuncu üçüncü sarı kartını aldığında, otomatik olarak bir maçlık ceza alır. Bunun için şart, sarı kartların bir maç içinde oyundan atılmaya yol açmamış olmasıdır, çünkü sarı-kırmızı kart zaten bir maçlık ceza gerektirir.

    Sarı kart kontenjanı çeyrek finalden sonra silinir. Bu kural, hiçbir profesyonel oyuncunun sadece sarı kart cezası nedeniyle final maçını kaçırmaması için konulmuştur. Bu aşamadan sonra sadece iki yarı final maçı kaldığı için, finale giden yol kart açısından temizlenmiş olur. Bu nedenle, bir oyuncu yarı final rövanş maçında sarı-kırmızı kart görürse veya kırmızı kart nedeniyle birkaç maçtan men edilirse, final maçında men cezası alabilir.

    Yine de Kimmich ve Olise daha da ağır bir ceza ile karşı karşıya kalabilir. Sonuçta FC Bayern, Bergamo'da riski sonuna kadar kullanmaktan vazgeçti. Dayot Upamecano, sarı kartla cezalı olarak maça başlayan üçüncü oyuncuydu, ancak başka bir uyarı almadı.

    • Reklam
  • champions league logoGetty Images

    Şampiyonlar Ligi: Yayın

    Şampiyonlar Ligi'ni canlı izlemek için, DAZN 2027 yılına kadar en önemli adres olacak, çünkü bu yayın hizmeti neredeyse tüm maçları TV ve canlı yayın olarak gösteriyor. Tek istisna, Salı günkü en önemli maç, bu maç Amazon Prime Video'da özel olarak yayınlanacak. Bir Alman takımı finale kalırsa, final maçı ayrıca ücretsiz TV'de de yayınlanacak.

    Amazon Prime Video'ya kaydolun CL'nin en önemli maçı her Salı günü Prime Video'da özel olarak yayınlanıyor!

  • Şampiyonlar Ligi 2025/26: Turnuva tablosu

    Son 16Çeyrek finalYarı finalFinal
    AF1: PSG - Chelsea FC   
    AF2: Galatasaray - FC LiverpoolVF1: PSG veya Chelsea - Galatasaray veya Liverpool  
    AF3: Real Madrid - Manchester City HF1: VF1 galibi vs. VF2 galibi 
    AF4: Atalanta Bergamo - FC Bayern MünchenVF2: Real veya City - Atalanta veya Bayern F: HF1 galibi vs. HF2 galibi
    AF5: Newcastle United - FC Barcelona   
    AF6: Atletico Madrid vs. Tottenham HotspurVF3: Newcastle veya Barcelona - Atletico veya TottenhamHF2: VF3 galibi vs. VF4 galibi 
    AF7: Bodö/Glimt - Sporting Lizbon   
    AF8: Bayer Leverkusen - FC ArsenalVF4: Bodö/Glimt veya Sporting - Leverkusen veya Arsenal 
Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
0