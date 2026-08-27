Yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City, son iki sezondaki hayal kırıklığı yaratan kampanyaların ardından Avrupa sahnesinde yeniden kendini kabul ettirmeyi hedefliyor. City, geçen sezon son 16 turunda, 2024-25'te ise eleme aşaması play-off'larında turnuvaya veda etmişti. Yeni lig aşamasının öne çıkan maçlarından biri olmaya aday karşılaşmada City, Paris Saint-Germain'i sahasında ağırlayacak. Maresca'nın ekibi ayrıca Etihad Stadyumu'nda Sporting CP, Napoli ve AEK Atina'yı konuk edecek; deplasmanda ise Camp Nou'da Barcelona, RB Leipzig, Lens ve Porto ile karşılaşacak.

Aston Villa, 2024-25 sezonundaki etkileyici yürüyüşünde çeyrek finale ulaştıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez geri dönüyor. Unai Emery'nin ekibi, yakın zamanda oynanan UEFA Süper Kupa'nın rövanşında Paris Saint-Germain ile Villa Park'ta dikkat çekici bir yeniden buluşmaya hazırlanıyor; Fransız ekibi Salzburg'da Desire Doue'nin galibiyet golü sayesinde 2-1'lik zorlu bir galibiyet almıştı. PSG'ye karşı oynanacak bu dikkat çekici iç saha maçının yanı sıra Villa, Villa Park'ta Borussia Dortmund, Fenerbahçe ve Viking'i de ağırlayacak; deplasmanda ise Barcelona, Club Brugge, Galatasaray ve Slavia Prag ile zorlu maçlara çıkacak.