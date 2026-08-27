AFP
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi! Arsenal, Real Madrid ve Bayern ile eşleşti, Manchester City'nin rakibi ise PSG oldu
Arsenal zorlu bir Avrupa fikstürüyle karşı karşıya
Arsenal, perşembe günü gerçekleştirilen resmi kura çekiminin ardından Şampiyonlar Ligi lig aşamasında zorlu bir fikstürle karşı karşıya kaldı. Geçen sezonki turnuvada Paris Saint-Germain'e penaltılarda kaybederek finalde yer alan Mikel Arteta'nın ekibi, şimdi iç sahada 15 kez şampiyon olan Real Madrid'e karşı oynayacağı maçın yanı sıra deplasmanda Bundesliga devi Bayern Münih'i de içeren bir programı geçmek zorunda.
15 kez şampiyon olan Real Madrid'i ağırlayacak Kuzey Londra ekibi, Emirates Stadyumu'nda ayrıca Borussia Dortmund, Lille ve Azerbaycan ekibi Sabah ile de karşılaşacak. Arteta'nın ekibini diğer maçlarda da zorlu deplasmanlar bekliyor; Bayern Münih, Napoli, Real Betis ve Slavia Prag deplasmanları lig aşaması fikstürünü tamamlıyor.
- AFP
Manchester City ve Aston Villa'yı PSG sınavı bekliyor
Yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City, son iki sezondaki hayal kırıklığı yaratan kampanyaların ardından Avrupa sahnesinde yeniden kendini kabul ettirmeyi hedefliyor. City, geçen sezon son 16 turunda, 2024-25'te ise eleme aşaması play-off'larında turnuvaya veda etmişti. Yeni lig aşamasının öne çıkan maçlarından biri olmaya aday karşılaşmada City, Paris Saint-Germain'i sahasında ağırlayacak. Maresca'nın ekibi ayrıca Etihad Stadyumu'nda Sporting CP, Napoli ve AEK Atina'yı konuk edecek; deplasmanda ise Camp Nou'da Barcelona, RB Leipzig, Lens ve Porto ile karşılaşacak.
Aston Villa, 2024-25 sezonundaki etkileyici yürüyüşünde çeyrek finale ulaştıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez geri dönüyor. Unai Emery'nin ekibi, yakın zamanda oynanan UEFA Süper Kupa'nın rövanşında Paris Saint-Germain ile Villa Park'ta dikkat çekici bir yeniden buluşmaya hazırlanıyor; Fransız ekibi Salzburg'da Desire Doue'nin galibiyet golü sayesinde 2-1'lik zorlu bir galibiyet almıştı. PSG'ye karşı oynanacak bu dikkat çekici iç saha maçının yanı sıra Villa, Villa Park'ta Borussia Dortmund, Fenerbahçe ve Viking'i de ağırlayacak; deplasmanda ise Barcelona, Club Brugge, Galatasaray ve Slavia Prag ile zorlu maçlara çıkacak.
Liverpool ve Manchester United kıta yolunu öğrendi
Altı kez Avrupa şampiyonu olan Liverpool, geçen sezon çeyrek finalde Paris Saint-Germain'e elenmesinin ardından Avrupa'nın en üst sahnesine dönerken zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Liverpool, Inter ile dev bir karşılaşma için San Siro'ya gitmeye hazırlanırken, Diego Simeone'nin Atletico Madrid'i de Merseyside'a konuk olacak. Andoni Iraola'nın ekibi ayrıca Anfield'da FC Porto, Villarreal ve Lens'i ağırlayacak; deplasmanda ise Club Brugge, Fenerbahçe ve Avusturya ekibi LASK ile karşılaşacak.
Üç kez Avrupa şampiyonu olan Manchester United ise Şampiyonlar Ligi'ne, turnuvanın önceki formatında grup aşamasında elendiği 2023-24 sezonundan bu yana ilk kez dönüyor. Michael Carrick'in ekibi, açılış etabının en çok merak edilen maçlarından ikisinde Old Trafford'da Bayern Münih ve Roma'yı ağırlayacak, ayrıca İspanya'nın başkentinde Atletico Madrid'e konuk olacak. United'ın Avrupa serüveninde ayrıca sahasında RB Leipzig ve Azerbaycan ekibi Sabah ile maçlar bulunurken, deplasmanda Sporting CP, Villarreal ve İtalya ekibi Como ile karşılaşacak.
- AFP
Tarihi anlar ve yeni formatın tarihleri
2026-27 Şampiyonlar Ligi, dört ilk kez yer alacak takımın katılımıyla dikkat çekiyor. İtalya'dan Como, Avusturya'dan LASK, Norveç'ten Viking ve Azerbaycan'dan Sabah, organizasyonun esas aşamasında ilk kez boy gösterecek. Kulübede de tarihe geçilecek; Manchester City'nin eski efsanesi Yaya Toure, Slovakya ekibi Slovan Bratislava'nın başına geçmesinin ardından bir takımı ana tabloya taşıyan ilk Afrikalı teknik direktör olacak.
Heyecan 8-10 Eylül'de başlayacak ve ilk altı maç haftası aralık ayına kadar sürecek. Kısa bir kış arasının ardından lig aşaması, ocak ayındaki son iki turla tamamlanacak ve 27 Ocak'ta sona erecek. İlk sekiz sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek, 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler ise çift maçlı bir play-off oynamak zorunda kalacak.
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