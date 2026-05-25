"Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak için sabırsızlanıyoruz" - Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Premier Lig şampiyonluğunun ardından PSG'ye "inanılmaz bir enerji" uyarısı gönderdi
Arteta, Budapeşte'de tarihi bir çifte zafer hedefliyor
Arsenal, sezonun son lig maçında Selhurst Park'ta Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ederek nihayet Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. Bu coşkulu anlar kulüp için önemli bir dönüm noktası olsa da, Arteta oyuncularından cumartesi günü PSG ile oynayacakları Avrupa futbolunun en büyük maçı öncesinde şimdiden daha fazlasını bekliyor.
İspanyol teknik adam, kutlamaların takımının rekabet gücünü azaltmamasını sağlamaya kararlı. Arteta, "Bu enerjinin akışını sürdürmemiz gerekiyor ve bunun aksine hareket etmek büyük bir hata olur" dedi. "Budapeşte'de ne yapmamız gerektiğini, o finale doğru hepimizin taşıdığı bu inanılmaz enerjiyi nasıl kullanacağımızı zaten konuştuk ve yarın hazırlıklara başlayacağız."
Gunners için yeni bir sayfa
Premier Lig kupası, üç sezon üst üste ikincilikle bitiren bir takım için muazzam bir başarı olsa da, Şampiyonlar Ligi hâlâ aşılması gereken son engel olarak duruyor. Arsenal, Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasını hiç kazanamadı ve Arteta, mevcut kadroyu tarih kitaplarına adını yazdırma fırsatının farkında.
"Kulübümüzün tarihine yeni bir sayfa yazmak ve Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak için sabırsızlanıyoruz," diyen Arteta, tarihi bir Avrupa ve lig dublesi yapma niyetini ortaya koydu.
Emirates'te standartları yükseltmek
2020'deki ilk sezonunda FA Kupası'nı kazanan Arteta, bu zirveye ulaşmadan önce birkaç yıl boyunca kıl payı kaçırılan başarıların ardından yoluna devam etti. O, "şampiyon" statüsünün takımına psikolojik bir destek sağlayacağına ve bunun önümüzdeki hafta sonu Budapeşte'de sahaya çıktıklarında hayati öneme sahip olabileceğine inanıyor.
Arteta, "Oyunculara bu formanın artık başka bir anlamı olduğunu söyledim" diye açıkladı. "Biz şampiyonuz ve bu bize büyük bir özgüven, farklı bir duruş ve enerji katıyor. Ancak aynı zamanda başka bir tür sorumluluk da getiriyor. Şimdi benim ve kulüpteki herkesin görevi, bu standartları daha da yükseltmek ve çok daha fazlasını başarmak olacak, çünkü bence bunu başarabiliriz."
İspanyol oyuncu için rahatlama ve kurtuluş
Geçtiğimiz sezonların son haftalarında hedefine ulaşamayan Arsenal teknik direktörü, sahada ailesiyle birlikte kutlama yaparken rahatlamış olduğu açıkça görülüyordu. Zihninde kupayı kaldırdığı anı canlandırmak için görselleştirme teknikleri kullanan teknik direktör, yaşananların ardından yöntemlerinin doğruluğunun kanıtlandığını hissetti.
Arteta, "Aynı kişiyim ama daha mutlu ve rahatladım diyebilirim" diye itiraf etti. "Açıkçası bu yolculuk boyunca çok büyük adımlar attık. Bence çok değerli olan birçok şeyi başardık. Ama sonuçta biz büyük kupaları kazanmak için buradayız. Nihai hedefimiz buydu. Çok yaklaştık, ancak üç farklı yerde son anda başarısız olduk ve bu çok acı vericiydi. Ama bence bu durum, hepimizi kendimizi kanıtlamak için yeni yollar bulmaya itti. Bu yüzden, bunu başarma şeklimizin, başarıyı daha da anlamlı kıldığını söyledim."