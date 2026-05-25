"Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak için sabırsızlanıyoruz" - Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Premier Lig şampiyonluğunun ardından PSG'ye "inanılmaz bir enerji" uyarısı gönderdi

Arsenal, sezonun son lig maçında Selhurst Park'ta Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ederek nihayet Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. Bu coşkulu anlar kulüp için önemli bir dönüm noktası olsa da, Arteta oyuncularından cumartesi günü PSG ile oynayacakları Avrupa futbolunun en büyük maçı öncesinde şimdiden daha fazlasını bekliyor.

İspanyol teknik adam, kutlamaların takımının rekabet gücünü azaltmamasını sağlamaya kararlı. Arteta, "Bu enerjinin akışını sürdürmemiz gerekiyor ve bunun aksine hareket etmek büyük bir hata olur" dedi. "Budapeşte'de ne yapmamız gerektiğini, o finale doğru hepimizin taşıdığı bu inanılmaz enerjiyi nasıl kullanacağımızı zaten konuştuk ve yarın hazırlıklara başlayacağız."