2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftası, maçların gollere, büyük sonuçlara ve rekorlara sahne olmasının ardından güçlü bir başlangıca tanıklık etti; bunların başında Lamine Yamal, Erling Haaland, Michael Olise ve Harry Kane'in gösterdiği parlak performanslar geliyor.
Haftanın en büyük galibiyetini, Slovan Bratislava'yı 6-1 ezerek Paris Saint-Germain elde ederken; Bayern Münih, Barcelona ve Manchester United yollarına büyük galibiyetlerle başladı. Ayrıca Arsenal, Napoli'yi 1-0; Liverpool ise Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.
Real Madrid, Inter Milano'yu güçlükle 2-1 yenerken; Manchester City, Porto deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü.
Aşağıda, ESPN ağına göre ilk haftanın öne çıkan rakamlarını ve istatistiklerini derliyoruz.