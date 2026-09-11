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Çeviri:

Şampiyonlar Ligi haftasının bilançosu: Mbappé, Yamal ve Haaland'dan tarihi rakamlar ve Bayern'den nadir bir başarı

FEATURES
Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
Şampiyonlar Ligi
Barcelona - Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Bayern Münih - Bodoe/Glimt
Bayern Münih
Bodoe/Glimt
Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
Paris Saint-Germain
Slovan Bratislava
FC Porto - M.City
FC Porto
M.City
Liverpool - Atletico Madrid
Liverpool
Atletico Madrid
K. Mbappe
L. Yamal
E. Haaland
F. Torres
M. Llorente
İspanya
İtalya
Hollanda
Almanya
Norveç
Fransa
Slovakya
Portekiz
İngiltere

Torres'in parıltısı ve Llorente'nin uzmanlığı arasında: Şampiyonlar Ligi açılış haftasının öne çıkan istatistikleri

2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftası, maçların gollere, büyük sonuçlara ve rekorlara sahne olmasının ardından güçlü bir başlangıca tanıklık etti; bunların başında Lamine Yamal, Erling Haaland, Michael Olise ve Harry Kane'in gösterdiği parlak performanslar geliyor.

Haftanın en büyük galibiyetini, Slovan Bratislava'yı 6-1 ezerek Paris Saint-Germain elde ederken; Bayern Münih, Barcelona ve Manchester United yollarına büyük galibiyetlerle başladı. Ayrıca Arsenal, Napoli'yi 1-0; Liverpool ise Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Real Madrid, Inter Milano'yu güçlükle 2-1 yenerken; Manchester City, Porto deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü.

Aşağıda, ESPN ağına göre ilk haftanın öne çıkan rakamlarını ve istatistiklerini derliyoruz.

  • Mbappe, Raul'ün rekorunu eşitledi

    Kylian Mbappé, Raúl'un 71 gollük rekorunu yakalayarak, 140 golle Cristiano Ronaldo, 129 golle Lionel Messi, 109 golle Robert Lewandowski ve 90 golle Karim Benzema'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü isimleri listesinde beşinci sıraya yerleşti.

    Vinícius Júnior, Inter Milan karşısında 9 top kapma gerçekleştirerek Şampiyonlar Ligi'nde tek maçtaki en yüksek rakamına ulaştı. Bu aynı zamanda, Aralık 2008'de Juventus karşısında 12 top kapan Gonzalo Higuaín'den bu yana turnuvada kendi sahasında oynadığı bir maçta hücum hattındaki bir Real Madrid oyuncusuna ait en yüksek rakam.

    Öte yandan Thibaut Courtois, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 maça ulaşan 56. oyuncu oldu.

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  • Mbappe ile kardeşinin paradoksu

    Ethan Mbappé, Lille'in Real Betis'e mağlup olduğu maçta kariyeri boyunca tüm kulvarlarda ilk kırmızı kartını gördü. Bu, oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki yalnızca üçüncü maçıydı. Buna karşılık, ağabeyi Kylian Mbappé turnuvadaki 99 maçında hiçbir kırmızı kart görmedi.

  • Bayern tarihe geçiyor

    Bayern Münih, 1139 gol kaydeden Real Madrid'in ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde 900 gol barajını aşan ikinci takım oldu. Barcelona 767 golle üçüncü, Manchester United ise 549 golle dördüncü sırada yer alıyor.

    Michael Olise, 2026 yılında tüm kulvarlarda 17 gol ve 17 asistle 34 gole katkı sağladı. Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında ondan daha iyisi yalnızca 34 gol ve 5 asistle 39 gole katkıda bulunan takım arkadaşı Harry Kane oldu.

    Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 3 veya daha fazla gole katkı sağladığı dördüncü maçını oynadı ve Eylül 2024'teki ilk maçından bu yana bu başarıyı en çok elde eden oyuncu olarak Raphinha'nın rekorunu yakaladı.

    Harry Kane ise Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 8 maçta toplam 10 gol kaydetti. Bir maçta daha gol atması halinde, Bayern Münihli bir oyuncunun en uzun serisini elinde bulunduran Robert Lewandowski'nin rekorunu yakalayacak. Lewandowski, 2019 ile 2021 yılları arasında iki kez üst üste 9 maçta gol kaydetmişti. Turnuva tarihinin en uzun serisi ise 2017 ile 2018 arasında üst üste 11 maçta gol kaydeden Cristiano Ronaldo'ya ait.

    Kane ayrıca 2024-2025 sezonundan itibaren son üç sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gole en çok katkı sağlayan oyuncuların başında yer alıyor. İngiliz golcü, 26 gol ve 5 asistle 31 katkı sayısına ulaşarak, en yakın rakipleri Ousmane Dembélé ve Raphinha'ya 3 katkı fark attı; her ikisi de 28 katkıda bulundu.

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    Haaland, Agüero'nun rekorunu yakaladı

    Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 59 maçta 59 gol kaydederek, en az 20 maç oynayan oyuncular arasında maç başına bir gol ortalamasıyla turnuva tarihinin en yüksek gol ortalamasına sahip isim oldu.

    Haaland, Sergio Agüero'nun rekorunu egale ederek, kulüpteki 36 golüyle Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi tarihindeki gol kralı konumuna yükseldi.

  • Yamal rekorları alt üst ediyor

    Barcelona bu sezon ilk 5 maçında 22 gol kaydederek kulüp tarihinin dördüncü en iyi gol açılışını gerçekleştirdi ve 1950-1951 sezonundan bu yana en iyi başlangıcına imza attı.

    Lamine Yamal, Lionel Messi'nin rekorunu kırarak 19 yaş 58 günlük yaşıyla Barcelona tarihinde 100 gol katkısına ulaşan en genç oyuncu oldu; Messi ise bu rakama 22 yaşında ulaşmıştı. Yamal şu anda kulüpte 54 gol ve 47 asistle toplam 101 katkıya sahip.

    Yamal, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 12'ye yükselterek, turnuva tarihinde en çok gol atan genç oyuncu olan Kylian Mbappé'nin 13 gollük rekorunu eşitlemeye bir gol yaklaştı. Ancak katkı açısından Mbappé'nin rekorunu şimdiden kırmayı başardı; Fransız oyuncunun 20 katkısına karşılık 23 gol katkısına ulaştı.

    Raphinha ise 21. yüzyılda tek bir sezon içinde takımın ilk 5 maçında gol atan ilk Barcelona oyuncusu oldu.

  • Manchester rakamları

    Bruno Fernandes, 2020'de Manchester United formasıyla ilk kez sahaya çıkmasından bu yana Avrupa kupalarında 23 gol atıp 21 asist yaptı; bu süre zarfında toplam gol ve asist katkısında hiçbir orta saha oyuncusu onu geçemedi.

    Sabah, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maça 11 farklı milletten 11 oyuncudan oluşan ilk 11'le başlayan ilk takım oldu ve bunu turnuvadaki ilk kez sahaya çıktığı maçta gerçekleştirdi.

    Matheus Cunha, Anderson, Alex Telles ve Casemiro'nun ardından Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United forması altında gol atan dördüncü Brezilyalı oyuncu oldu. Ayrıca turnuvadaki ilk golü, Şampiyonlar Ligi tarihinde farklı bir Brezilyalı oyuncunun attığı 241. gol niteliği taşıyordu; Brezilya'nın önünde yalnızca 242 golcüsüyle Fransa bulunuyor.

    Bunun yanı sıra Patrick Dorgu, Manchester United formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında asist yapan en genç oyuncu oldu; bunu ondan önce yalnızca Eylül 2004'te 18 yaşındayken başaran Wayne Rooney gerçekleştirmişti.

  • Duran toplardan yoksun Arsenal

     Arsenal bu sezon ilk 5 maçında 10 gol kaydetti ve bu gollerin hiçbiri duran toptan gelmedi. Geçen sezon gollerinde büyük ölçüde duran toplara dayanan takım için bu dikkat çekici bir durum.

    David Raya, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de başladığı maçların %54'ünde kalesini gole kapattı; 37 maçın 20'sinde bunu başardı ve bu, en az 25 maçta ilk 11'de sahaya çıkan kaleciler arasında turnuva tarihindeki en yüksek oran.

    Arsenal, Napoli karşısında 26 şut çekti ve beklenen gol (xG) değeri 4,05'e ulaştı. Bu, takımın 2010-2011 sezonundan bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçındaki en yüksek şut sayısı ve en yüksek beklenen gol değeri.

    Ayrıca Martin Ödegaard, geçen sezon kulüpteki 36 karşılaşmada yalnızca bir gol atmışken, bu sezon tüm kulvarlardaki 5 maçın 4'ünde gol kaydetti.

  • Liverpool'un rakamları

    Kendi cephesinde ise Andoni Iraola, Diego Simeone karşısında tüm turnuvalar boyunca kariyerinin ilk galibiyetini elde etti. Kendisiyle daha önceki karşılaşmaları 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

    Marcos Llorente, Liverpool karşısında 5 maçta 5 gol kaydetti; bu, Şampiyonlar Ligi'nde diğer tüm rakiplerine karşı çıktığı 54 maçta attığı gol sayısıyla aynı.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BRATISLAVAAFP

    Paris'in parıltısı

    Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 11 maçlık serisini yenilgisiz sürdürerek, kulüp tarihinin en uzun serisine yalnızca iki maç uzaklıkta kaldı. Söz konusu seri, Ekim 2012 ile Kasım 2013 arasında yaşanmıştı.

    Ferran Torres, Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan dokuzuncu İspanyol oyuncu oldu. Ayrıca Aralık 2016'da Basel karşısında Arsenal formasıyla oynayan Lucas Pérez'den bu yana, turnuvada İspanya Ligi dışından bir takımla bir maçta 3 veya daha fazla gol atan ilk İspanyol futbolcu unvanını da elde etti.

    Torres, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 21'e çıkararak Luis Enrique'yi (19 gol), Fernando Torres'i (20 gol) ve Cesc Fàbregas'ı (20 gol) geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi/Avrupa Kupası tarihinin en golcü beşinci İspanyol oyuncusu oldu. Listenin zirvesinde 71 golle Raúl bulunuyor.

    Ousmane Dembélé ise Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole ulaşarak David Trézéguet'yi geçti ve turnuva tarihinin en golcü beşinci Fransız oyuncusu oldu. Önünde 90 golle Karim Benzema, 71 golle Kylian Mbappé, 50 golle Thierry Henry ve 44 golle Antoine Griezmann yer alıyor.

  • Roma'nın dönüşü

    Bryan Cristante, Roma, Benfica ve Milan formalarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki 14. maçında bu turnuvadaki ilk golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda Roma'nın 2018-2019 sezonu son 16 turu rövanşında Daniele De Rossi'nin Porto'ya attığı golden bu yana, yani 2745 gün sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü oldu.

  • Como'nun rakamları

     Como, İtalya Serie A'dan Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 4 veya daha fazla gol atan ikinci takım oldu. Bunu daha önce Eylül 1991'de Rosenborg'u 5-0 yenen Sampdoria başarmıştı. Ayrıca Como, turnuvaya katılan 16 İtalyan takımı arasında Şampiyonlar Ligi'nde gol atan 12. İtalyan takımı oldu.

    22 yaş ve 2 günlük Nico Paz, Ekim 2008'de Basel karşısında 21 yaş ve 120 günlükken bunu yapan Lionel Messi'den bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçında iki veya daha fazla gol pası veren en genç Arjantinli oyuncu oldu.

  • Pepe'nin parlak performansı

    Eindhoven forveti Ricardo Pepi, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol ve 3 asistle toplam 9 gole katkı sağladı. En az 250 dakika oynayan oyuncular arasında turnuvanın tarihindeki gol veya asist başına en iyi dakika ortalamasına sahip olan Pepi, her 49 dakikada bir katkı üretiyor.

  • Demirović'ten üçlük

    Ermedin Demirović, gollerini 31 dakika 21 saniyede kaydederek Şampiyonlar Ligi tarihindeki en hızlı beşinci hat-trick'e imza attı. Ayrıca 2018'de Viktoria Plzen karşısında hat-trick yapan Edin Džeko'nun ardından turnuvada bir maçta hat-trick kaydeden Bosna-Hersekli ikinci oyuncu ve Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan Stuttgart tarihindeki ilk oyuncu oldu.

  • Suzuki tarih yazıyor

    Zion Suzuki, bu sezon Premier Lig'de forma giyen ilk Japon kaleci olmasının ardından, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ilk Japon kaleci de oldu.

  • McGinn öne geçiyor

    John McGinn, Aston Villa formasıyla Avrupa kupalarındaki gol sayısını 12'ye çıkararak Ollie Watkins'i geride bıraktı ve kulübün büyük Avrupa turnuvalarındaki tarihi gol kralı oldu.