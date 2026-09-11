Bayern Münih, 1139 gol kaydeden Real Madrid'in ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde 900 gol barajını aşan ikinci takım oldu. Barcelona 767 golle üçüncü, Manchester United ise 549 golle dördüncü sırada yer alıyor.

Michael Olise, 2026 yılında tüm kulvarlarda 17 gol ve 17 asistle 34 gole katkı sağladı. Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında ondan daha iyisi yalnızca 34 gol ve 5 asistle 39 gole katkıda bulunan takım arkadaşı Harry Kane oldu.

Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 3 veya daha fazla gole katkı sağladığı dördüncü maçını oynadı ve Eylül 2024'teki ilk maçından bu yana bu başarıyı en çok elde eden oyuncu olarak Raphinha'nın rekorunu yakaladı.

Harry Kane ise Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 8 maçta toplam 10 gol kaydetti. Bir maçta daha gol atması halinde, Bayern Münihli bir oyuncunun en uzun serisini elinde bulunduran Robert Lewandowski'nin rekorunu yakalayacak. Lewandowski, 2019 ile 2021 yılları arasında iki kez üst üste 9 maçta gol kaydetmişti. Turnuva tarihinin en uzun serisi ise 2017 ile 2018 arasında üst üste 11 maçta gol kaydeden Cristiano Ronaldo'ya ait.

Kane ayrıca 2024-2025 sezonundan itibaren son üç sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gole en çok katkı sağlayan oyuncuların başında yer alıyor. İngiliz golcü, 26 gol ve 5 asistle 31 katkı sayısına ulaşarak, en yakın rakipleri Ousmane Dembélé ve Raphinha'ya 3 katkı fark attı; her ikisi de 28 katkıda bulundu.