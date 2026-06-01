Şampiyonlar Ligi finali, William Saliba için daha da büyük bir hayal kırıklığı oldu! Arsenal'in savunma oyuncusu, PSG'ye karşı yaşanan yürek burkan mağlubiyette sakatlığını ağırlaştırdıktan sonra Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alması şüpheli hale geldi
Budapeşte'de Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan hayal kırıklığı
Arsenal'in Avrupa'da zafer kazanma hayalleri, Cumartesi gecesi Paris Saint-Germain'e penaltı atışlarında yenilmesiyle en acı şekilde suya düştü. Saliba için ise Puskas Arena'daki 1-1'lik beraberliğin acısı, yaz planlarını tamamen mahvedebilecek bir sakatlıkla daha da arttı.
25 yaşındaki oyuncu, Arteta'nın takımında savunmanın deviydi ve Budapeşte'deki 120 dakikalık mücadelenin tamamında sahada kaldı. Ancak Fransız oyuncunun ağrıya rağmen oynamaya devam ettiği görülüyor ve bu karar, Les Bleus için ağır sonuçlar doğurabilir.
Fransız yıldızın sakatlığı endişe yaratıyor
Foot Mercato'nun haberlerine göre, Saliba final maçına sahne arkasında tedavi edilen hafif bir sakatlıkla çıktı. Ancak, bu önemli karşılaşmanın yoğunluğu ve 120 dakikalık mücadelenin yıpratıcı yapısı, sorunun önemli ölçüde ağırlaşmasına neden oldu. Defans oyuncusunun, 11 Haziran'da Kuzey Amerika'da başlayacak olan Fransa'nın Dünya Kupası macerasında yer alması artık büyük bir soru işareti olarak görülüyor.
Bu haber, Saliba'yı savunmasının temel taşı olarak gören Les Bleus teknik direktörü Didier Deschamps için büyük bir darbe olacak. Turnuvaya sadece birkaç gün kala, sağlık ekibi, Arsenal oyuncusunun kadroya katılmak için zamanında iyileşip iyileşemeyeceğini veya turnuvayı kenardan izlemek zorunda kalıp kalmayacağını belirlemek için gece gündüz çalışacak.
Gunners penaltı atışlarında başarısız oldu
Sakatlık haberleri, Arsenal kampındaki zaten kasvetli havaya bir kat daha karamsarlık katıyor. Arteta’nın oyuncuları tarih yazmanın eşiğindeydiler, ancak akşam boyunca Fransız devini alt edemediler ve sonunda sinirleri yıpratan bir penaltı atışlarına gitmek zorunda kaldılar.
Sonunda, Saliba'nın savunma partneri Gabriel'in belirleyici penaltısı üst direğin üzerinden dışarıya çıktı ve şampiyonluğu PSG'ye kaptırırken, kuzey Londra ekibi ise "acaba ne olabilirdi" diye düşünmek zorunda kaldı. Saliba için, yenilginin psikolojik yüküne artık turnuvada yer alamama ihtimalinin fiziksel gerçekliği de eklenmiş durumda.
Deschamps savunma konusunda bir ikilemle karşı karşıya
Saliba zamanında iyileşemezse, Deschamps yıldızlarla dolu kadrosundaki alternatif seçeneklere yönelmek zorunda kalacak. Ibrahima Konate üst düzey bir yedek olmaya devam ederken, Maxence Lacroix, Lucas Hernandez ve Jules Kounde gibi isimler 2018 Dünya Şampiyonu'na kadro derinliği kazandırabilir.
Ancak, İngiltere'nin en iyi sağ stoperi olarak kabul edilen bu oyuncuyu kaybetmek, Fransız kadrosu için kabul etmesi zor bir durum. Teknik ekip ve taraftarlar umutlu olsa da, ilk tıbbi değerlendirmeler, Arsenal'in savunma oyuncusunun Budapeşte'de geçirdiği sakatlığın ardından Dünya Kupası hayallerinin ciddi tehlike altında olduğunu gösteriyor.