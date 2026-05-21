AFP
Çeviri:
Şampiyonlar Ligi finali öncesinde kilit oyuncunun antrenmanlara dönmesi Arsenal’e büyük bir moral oldu
Merino, London Colney'de yeniden sahaya çıktı
Gunners, sezonun sonuna doğru önemli bir döneme hazırlanıyor ve Merino’nun antrenman sahasına geri dönmesi, tam da zamanında gelen bir moral kaynağı oldu. 29 yaşındaki oyuncu, kırılan ayağına geçirdiği ameliyatın ardından üç aydır sahalardan uzak kalmış ve Arsenal’in yirmi yılı aşkın bir süredir ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı kritik son haftaları kaçırmıştı.
Merino, Perşembe günü ana grubun dışında Arteta ve yardımcı antrenör Albert Stuivenberg ile yakın bir şekilde çalışarak hafif antrenmanlara katılırken görüldü. Antrenman, oyuncunun takıma yeniden entegrasyonuna yönelik olarak düzenlendi, ancak orta saha oyuncusunun, takımın Crystal Palace ile oynayacağı son lig maçı ve ardından gelecek olan Avrupa kupası maçı hazırlıkları kapsamında Cuma günü takım arkadaşlarıyla tam temaslı antrenmana katılması bekleniyor.
Arteta, iyileşme sürecinde olumlu adımlar atıldığını doğruladı
Orta saha oyuncusunun iyileşme sürecinden bahseden Arteta, İspanyol oyuncunun Paris Saint-Germain ile oynanacak maçta forma giyebileceği konusunda iyimserdi. Teknik direktör, Merino’nun büyük bir final maçının yoğunluğuna hazır olmasını sağlamak için sahaya kademeli olarak geri dönmesinin, özenle hazırlanmış bir planın parçası olduğunu vurguladı.
Arteta, oyuncunun durumunu şu sözlerle doğruladı: "Mikel yarın takımla antrenmanlara başlayacak. Bugün biraz antrenman yaptı, çok hafif bir antrenmandı." Bu haber, Şubat ayında sezonu yarıda kalan Merino'nun sezonun başlarında altı gol ve üç asistle takıma yaptığı katkı göz önüne alındığında, Arsenal taraftarları için büyük bir rahatlama oldu.
Orta saha oyuncusu fiziksel durumu hakkında konuştu
Merino, sahalara dönmeye hazır olduğunu açıkça dile getirerek, zorlu bir rehabilitasyon dönemini geride bırakmanın mutluluğunu ifade etti. Takım arkadaşlarının iç saha zaferini kenardan izleyen eski Real Sociedad oyuncusu, sahada yeniden iz bırakmak için sabırsızlanıyor.
İspanyol basınına iyileşme sürecini anlatan Merino, Marca'ya şunları söyledi: "Harika hissediyorum. Benim ve kulüp için muhteşem bir hafta ve ay oldu, daha iyi olamazdı. Bu, kameraların önünde yapılan ilk resmi antrenman ama ben hem tek başıma hem de takımla çok sıkı çalışıyordum. Kendimi iyi ve güçlü hissediyorum. Uzak kaldığım süre boyunca mümkün olan en iyi forma gelmek için iyi bir iş çıkardık. Ayak sakatlığım geride kaldı ve fiziksel olarak formdayım."
"Zorlu sınavı" başarıyla geçmek
Ayak kırığından sonra sahalara dönmenin zihinsel engeli, çoğu zaman fiziksel engel kadar zorlayıcı olabilir; ancak Merino, fiziksel kondisyonu konusunda hiçbir şüphesi olmadığını vurguluyor. Premier Lig şampiyonluk kutlamalarına katıldıktan sonra, sakatlıktan kurtulma sürecindeki en zorlu "sınavı" çoktan geçtiğine inanıyor.
Şampiyonluk kutlamaları ve şu anki durumu hakkında düşüncelerini paylaşan Merino, şunları ekledi: "İçimden de şampiyonluğu kazanmış gibi hissediyorum. O, en zorlu sınavdı. Ayağım o sıçramalara dayanabildiyse, her şeye dayanabilir. İyiyim, kendimi çok rahat hissediyorum, sahada, fiziksel olarak, topla çok rahatım. Ayağım en iyi şekilde tepki veriyor ve artık bunu düşünmüyorum bile." Selhurst Park'ta yapılacak Premier Lig kupa töreni yaklaşırken, Merino'nun dönüşü, Arsenal'in sezonun son iki maçına neredeyse tam kadroyla çıkmasını garanti ediyor.