Şampiyonlar Ligi finali öncesinde kilit oyuncunun antrenmanlara dönmesi Arsenal’e büyük bir moral oldu

Gunners, sezonun sonuna doğru önemli bir döneme hazırlanıyor ve Merino’nun antrenman sahasına geri dönmesi, tam da zamanında gelen bir moral kaynağı oldu. 29 yaşındaki oyuncu, kırılan ayağına geçirdiği ameliyatın ardından üç aydır sahalardan uzak kalmış ve Arsenal’in yirmi yılı aşkın bir süredir ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı kritik son haftaları kaçırmıştı.

Merino, Perşembe günü ana grubun dışında Arteta ve yardımcı antrenör Albert Stuivenberg ile yakın bir şekilde çalışarak hafif antrenmanlara katılırken görüldü. Antrenman, oyuncunun takıma yeniden entegrasyonuna yönelik olarak düzenlendi, ancak orta saha oyuncusunun, takımın Crystal Palace ile oynayacağı son lig maçı ve ardından gelecek olan Avrupa kupası maçı hazırlıkları kapsamında Cuma günü takım arkadaşlarıyla tam temaslı antrenmana katılması bekleniyor.