Como’yu 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması’nda bekleyen maçların takvimi resmen açıklandı.Cesc Fabregas yönetimindeki ekip, evinde Leipzig karşısında başlayacak ve son iki haftada biri sahasında PSG’ye, diğeri deplasmanda Barcelona’ya karşı olmak üzere nefes kesen çifte sınavla etabı tamamlayacak.



