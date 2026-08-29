Como’yu 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması’nda bekleyen maçların takvimi resmen açıklandı.Cesc Fabregas yönetimindeki ekip, evinde Leipzig karşısında başlayacak ve son iki haftada biri sahasında PSG’ye, diğeri deplasmanda Barcelona’ya karşı olmak üzere nefes kesen çifte sınavla etabı tamamlayacak.
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Çeviri:
Şampiyonlar Ligi, Como'nun fikstürü: Fabregas için Barselona'da tüyler ürperten bir kapanış
Como’nun fikstürü
1. HAFTA
Como-Leipzig, 10 Eylül Perşembe saat 21.00
2. HAFTA
Feyernoord-Como, 14 Ekim Çarşamba saat 18.45
3. HAFTA
Como-Manchester United, 21 Ekim Çarşamba saat 18.45
4. HAFTA
Lens-Como, 4 Kasım Çarşamba saat 21.00
5. HAFTA
Como-AEK Atina, 24 Kasım Salı saat 21.00
6. HAFTA
Betis-Como, 9 Aralık Çarşamba saat 18.45
7. HAFTA
Como-Paris Saint-Germain, 20 Ocak Çarşamba saat 21.00
8. HAFTA
Barcelona-Como, 27 Ocak Çarşamba saat 21.00
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