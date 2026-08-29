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Cesc Fabregas ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Şampiyonlar Ligi, Como'nun fikstürü: Fabregas için Barselona'da nefes kesen final

Como
Şampiyonlar Ligi

Como kulübünün Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maçları

Como’yu UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 Lig Aşaması’nda bekleyen maçların takvimi resmen açıklandı.Cesc Fabregas yönetimindeki takım, evinde Leipzig karşısında başlayacak ve son iki haftada evinde PSG ile, deplasmanda ise Barcelona ile oynayacağı nefes kesen çifte sınavla etabı tamamlayacak.


  • Como'nun fikstürü

    1. HAFTA

    Como-Leipzig, 10 Eylül Perşembe saat 21.00


    2. HAFTA

    Feyernoord-Como, 14 Ekim Çarşamba saat 18.45


    3. HAFTA

    Como-Manchester United, 21 Ekim Çarşamba saat 18.45


    4. HAFTA

    Lens-Como, 4 Kasım Çarşamba saat 21.00


    5. HAFTA

    Como-AEK Atina, 24 Kasım Salı saat 21.00


    6. HAFTA

    Betis-Como, 9 Aralık Çarşamba saat 18.45


    7. HAFTA

    Como-Paris Saint-Germain, 20 Ocak Çarşamba saat 21.00


    8. HAFTA

    Barcelona-Como, 27 Ocak Çarşamba saat 21.00



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