Como’yu UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 Lig Aşaması’nda bekleyen maçların takvimi resmen açıklandı.Cesc Fabregas yönetimindeki takım, evinde Leipzig karşısında başlayacak ve son iki haftada evinde PSG ile, deplasmanda ise Barcelona ile oynayacağı nefes kesen çifte sınavla etabı tamamlayacak.



