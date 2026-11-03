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Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Şampiyonlar Ligi CANLI: Galatasaray-Stuttgart, Shakhtar-Sporting, Atletico Madrid-Bayern Münih, Barcelona-Aston Villa, Bodo/Glimt-Lille, LASK-Slovan Bratislava, Villarreal-PSG

Şampiyonlar Ligi
Inter
Roma
SSC Napoli
Como
Galatasaray - VfB Stuttgart
Galatasaray
VfB Stuttgart
Shakhtar Donetsk - Sporting CP
Shakhtar Donetsk
Sporting CP
Barcelona - Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Atletico Madrid - Bayern Münih
Atletico Madrid
Bayern Münih
LASK - Slovan Bratislava
LASK
Slovan Bratislava
Bodoe/Glimt - Lille
Bodoe/Glimt
Lille
Villarreal - Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Villarreal

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında dördüncü haftanın ilk bölümü

Serie A'da ligin ilk hafta içi maçlarının oynandığı bir haftalık aranın ardından Şampiyonlar Ligi yeniden başlıyor. Inter ve Roma'nın oynayacağı iki karşılaşmanın yanı sıra 4. haftada programa alınan 7 maç, lig aşamasındaki puan tablosunun şekillenmesi açısından şimdiden önem kazanmaya başladı.

Günün ilk maçları saat 18.45'te başlayacak Galatasaray-Stuttgart ve Shakhtar-Sporting Lizbon karşılaşmaları. Atletico Madrid-Bayern Münih, Barcelona-Aston Villa ve Villarreal-PSG gibi büyük maçlar ve heyecan dolu eşleşmeler de var.

  • TÜM MAÇ PROGRAMI VE KARŞILAŞMALAR NEREDEN İZLENİR?

    • saat 18.45: GALATASARAY-STUTTGART Sky Sport Calcio ve Sky Sport 254'te. Maç anlatımı: Giovanni Poggi; Diretta Gol: Elia Faggion
    • saat 18.45: SHAKHTAR DONETSK-SPORTING LİZBON Sky Sport Arena ve Sky Sport 255'te. Maç anlatımı: Andrea Menon; Diretta Gol: Alessandro Sugoni
    • saat 21.00: FEYENOORD-INTER Sky Sport Uno, Sky Sport 252 ve Sky Sport 4K'da. Maç anlatımı: Maurizio Compagnoni; yorumcu: Aldo Serena; saha muhabirleri: Gianluca Di Marzio ve Matteo Barzaghi; Diretta Gol: Federico Zancan
    • saat 21.00: BARCELONA-ASTON VILLA Sky Sport Calcio ve Sky Sport 254'te. Maç anlatımı: Paolo Redi; saha muhabiri: Giorgia Cenni; Diretta Gol: Paolo Ciarravano
    • saat 21.00: MANCHESTER UNITED-ROMA Sky Sport Arena ve Sky Sport 253'te. Maç anlatımı: Fabio Caressa; yorumcu: Beppe Bergomi; saha muhabirleri: Paolo Assogna ve Angelo Mangiante; Diretta Gol: Riccardo Gentile
    • saat 21.00: VILLARREAL-PSG Sky Sport 255'te. Maç anlatımı: Davide Polizzi; Diretta Gol: Dario Massara
    • saat 21.00: ATLETICO MADRID-BAYERN MÜNİH Sky Sport 256'da. Maç anlatımı: Antonio Nucera; saha muhabiri: Nicolò Omini; Diretta Gol: Daniele Barone
    • saat 21.00: BODØ GLIMT-LILLE Sky Sport 257'de. Maç anlatımı: Calogero Destro; Diretta Gol: Riccardo Morelli
    • saat 21.00: LASK-SLOVAN BRATISLAVA Sky Sport 258'de. Maç anlatımı: Fabrizio Redaelli; Diretta Gol: Andrea Voria

  • GALATASARAY-STUTTGART

    GALATASARAY-STUTTGART

    Gol atanlar: -

  • Shakhtar Donetsk-Sporting Lizbon

    SHAKHTAR DONETSK-SPORTING LİZBON

    Gol atanlar: -

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  • BARCELONA-ASTON VILLA

    BARCELONA-ASTON VILLA

    Gol atanlar: -

  • MANCHESTER UNITED-ROMA

    MANCHESTER UNITED-ROMA

    Gol atanlar: -

  • Villarreal-PSG

    VILLARREAL-PSG

    Gol atanlar: -

  • Atletico Madrid-Bayern Münih

    ATLETICO MADRID-BAYERN MÜNİH

    Gol atanlar: -

  • BODØ/GLIMT-LILLE

    BODØ GLIMT-LILLE

    Gol atanlar: -

  • LASK-SLOVAN BRATISLAVA

    LASK-SLOVAN BRATISLAVA

    Gol atanlar: -