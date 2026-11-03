Şampiyonlar Ligi CANLI: Galatasaray-Stuttgart, Shakhtar-Sporting, Atletico Madrid-Bayern Münih, Barcelona-Aston Villa, Bodo/Glimt-Lille, LASK-Slovan Bratislava, Villarreal-PSG

Serie A'da ligin ilk hafta içi maçlarının oynandığı bir haftalık aranın ardından Şampiyonlar Ligi yeniden başlıyor. Inter ve Roma'nın oynayacağı iki karşılaşmanın yanı sıra 4. haftada programa alınan 7 maç, lig aşamasındaki puan tablosunun şekillenmesi açısından şimdiden önem kazanmaya başladı.

Günün ilk maçları saat 18.45'te başlayacak Galatasaray-Stuttgart ve Shakhtar-Sporting Lizbon karşılaşmaları. Atletico Madrid-Bayern Münih, Barcelona-Aston Villa ve Villarreal-PSG gibi büyük maçlar ve heyecan dolu eşleşmeler de var.