Şampiyonlar Ligi geri dönüyor. Takımlar bugün ve yarın 2026/2027 sezonunun lig aşamasında ikinci hafta maçlarına çıkıyor. Akşam saatlerinde Inter ve Napoli bir kez daha mağlup oldu. İki takım da ilk maçlarındayenilmişti. Real Madrid'e Bernabeu'da 2-1 kaybeden Inter, San Siro'da Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında da dağıldı. Club Brugge de ilk maçında Aston Villa'ya 2-3 yenilmişti. Arsenal'e evinde 0-1 kaybettiği ilk maçın ardından Napoli de bir kez daha yenildi: İlk maçında Dortmund'da 3-2 mağlup olan Villarreal deplasmanında 3-1 kaybetti.







