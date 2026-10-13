Şampiyonlar Ligi geri dönüyor. Takımlar bugün ve yarın 2026/2027 sezonunun lig aşamasında ikinci hafta maçlarına çıkıyor. Akşam saatlerinde Inter ve Napoli bir kez daha mağlup oldu. İki takım da ilk maçlarındayenilmişti. Real Madrid'e Bernabeu'da 2-1 kaybeden Inter, San Siro'da Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında da dağıldı. Club Brugge de ilk maçında Aston Villa'ya 2-3 yenilmişti. Arsenal'e evinde 0-1 kaybettiği ilk maçın ardından Napoli de bir kez daha yenildi: İlk maçında Dortmund'da 3-2 mağlup olan Villarreal deplasmanında 3-1 kaybetti.
Şampiyonlar Ligi: Atletico, United'ı 2-0 yendi; Barcelona dört gol attı. Bayern, Viking'le şaşırtıcı biçimde 3-3 berabere kaldı
MAÇLAR
Diğer karşılaşmalar arasında Metropolitano'da Atletico Madrid ile Manchester United arasında oynanan, Lookman'ın gol attığı ve 2-0 biten dev maç öne çıkıyor.Bayern Münih, Olise'nin kırmızı kart gördüğü Norveç deplasmanında Viking ile 3-3 berabere kaldı. Barcelona, Galatasaray deplasmanında 4-1 kazandı; Arsenal ise Lille'e üç gol attı. Saat 18.45'te Sporting Fransa'da kazandı. Maçta İtalya Milli Takımı'ndan 2003 doğumlu Issa Doumbia, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı.
Lens-Sporting Lizbon 0-2 - 22' Suarez (S), 74' Doumbia (S)
Sabah-Slavia Prag 2-0 - 49' Parris (Sa), 88' Mickels (Sa)
Arsenal-Lille 3-0 - 64' Timber (A), 67' Eze (A), 71' Saka (A)
Atletico Madrid-Manchester United 2-0 - 1' Barrios (A), 80' Lookman (A)
Inter-Club Brugge 3-4 - 29' pen. Tresoldi (B), 44' Lautaro Martinez (I), 63' Tresoldi (I), 74' Tresoldi (B), 81' Lautaro Martinez (I), 87' Vermant (B), 90+3' Bonny (B)
Galatasaray-Barcelona 1-4 - 28' Batrakov (G), 43' Cancelo (B), 50' Fermin (B), 53' Gordon (B), 65' Adeyemi (B)
Viking-Bayern Münih 3-3 - 2' Stensness (V), 38' Christiansen (V), 53' pen. Kane (B), 60' Kane (B), 71' Diaz (B), 90' Haugen (V)
Villarreal-Napoli 3-1 - 8' Rrahmani (N), 23' Mikautatdze (V), 26' Mourino (V), 86' Oluwaseyi (V)
RB Leipzig-PSV Eindhoven 1-0 - 75' Gruda (R)
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