Antonin Kinsky'nin Tottenham ile oynadığı son maç, geçen Ekim ayında Spurs'un Lig Kupası'nda Newcastle'a 0-2 yenildiği maçtı. Son maçından neredeyse altı ay sonra, Çek kaleci, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid karşısında sürpriz bir şekilde kaleye döndü. Ancak işler pek iyi gitmedi: Marcos Llorente, Antoine Griezmann ve Julian Alvarez, Kinsky'nin kafasını karıştırdı ve Simeone'nin takımı sadece 15 dakika sonra 3-0 öne geçti. Üçüncü golün ardından iki dakika sonra Tottenham kalecisi oyundan çıkarıldı. Onun yerine, 29 Ekim'deki Lig Kupası maçından bu yana hiçbir maçı kaçırmayan Guglielmo Vicario oyuna girdi.
Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid-Tottenham: Kinsky fiyaskosu, kaleci 15 dakika sonra oyundan alındı. Onun yerine Vicario oyuna girdi
TUDOR'UN SEÇİMİ VE HATALAR
Ancak Tudor, Wanda Metropolitano'da kaleci değişikliği yapmaya karar verdi ve maç öncesi yaptığı seçimini şöyle gerekçelendirdi: "Bugün, şu anda takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm seçimi yapıyorum. Bugün için ilk on bir bu. Rövanş maçı da olacak, herkese yer var." Çeyrek saat sonra Hırvat teknik adam kararından vazgeçti. Kinsky'nin hataları çok ciddiydi. Önce Griezmann'ın golünde (ikinci gol) topu rakibe kaptırdı, ardından bir takım arkadaşının geri pasında topu tamamen kaçırarak Julian Alvarez'e Atletico Madrid'in üçüncü golünü attırdı.
