Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid-Tottenham: Kinsky fiyaskosu, kaleci 15 dakika sonra oyundan alındı. Onun yerine Vicario oyuna girdi

Ancak Tudor, Wanda Metropolitano'da kaleci değişikliği yapmaya karar verdi ve maç öncesi yaptığı seçimini şöyle gerekçelendirdi: "Bugün, şu anda takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm seçimi yapıyorum. Bugün için ilk on bir bu. Rövanş maçı da olacak, herkese yer var." Çeyrek saat sonra Hırvat teknik adam kararından vazgeçti. Kinsky'nin hataları çok ciddiydi. Önce Griezmann'ın golünde (ikinci gol) topu rakibe kaptırdı, ardından bir takım arkadaşının geri pasında topu tamamen kaçırarak Julian Alvarez'e Atletico Madrid'in üçüncü golünü attırdı.