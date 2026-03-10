Şampiyonluk açısından çok zor bir sezon geçiren Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor: Çeyrek finalde Cholo Simeone'nin Atletico Madrid'iyle karşılaşacak olan Tottenham, bu akşam saat 21:00'de Wanda Metropolitano'da oynanacak ilk maçta ev sahibi olacak. Colchoneros, La Liga'da Real Sociedad'ı yenerek galibiyetle geldi ve La Liga'da Barcelona ve Real Madrid'in ardından üçüncü sırada yer alıyor. Yaklaşık bir aydır Igor Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham, üç maçta üç mağlubiyetle Premier Lig'de zor bir durumda ve küme düşmemek için mücadele ediyor.
Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid-Tottenham CANLI 3-0: Marcos Llorente skoru açtı, Girezmann ikinci golü attı ve Julian Alvarez üçüncü golü attı
MAÇ RAPORU
Atletico Madrid-Tottenham 3-0
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Hancko, Le Normand, Ruggeri; Simeone, M. Llorente, Cardoso, Lookman; Alvarez, Lookman. Teknik direktör: Simeone.
TOTTENHAM (3-4-3): Kinsky; Romero, Danso, van de Ven; Porro, Sarr, Gray, Spence; Kolo Muani, Richarlison, Tel. Teknik direktör: Tudor.
HAKEM: Gozubuyuk.
GOLLER: 6' M. Llorente, 14' Griezmann, 15' Alvarez.
SARI KARTLAR: -
KIRMIZI KART: -
MAÇ
