Champions League power rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Şampiyonlar Ligi 2025-26 Güç Sıralaması: Bayern Münih, PSG ve Real Madrid, çılgın bir 16 turu haftasının ardından Premier Lig'in başarısız takımlarına mesaj gönderdi

Sezonun ilk beş ayında süren ve oldukça uzun süren lig aşaması ve dramatik anlar yaşatan play-off turuna rağmen, birçokları için Şampiyonlar Ligi, son 16 turu başlayana kadar gerçek anlamda başlamamıştır. Avrupa'da oynanan çılgın bir hafta sonunda, turnuvanın potansiyel şampiyonları konusunda tablo büyük ölçüde değişmiştir.

Premier League kulüplerinin, altı takımın da 16 turuna kalmasının ardından hakimiyetlerini sürdürmeleri bekleniyordu, ancak Salı ve Çarşamba gecesi hiçbir takım galibiyet elde edemedi. Kıtanın en köklü kulüplerinden bazıları önemli sonuçlar elde ederken, Bodo/Glimt'in masalsı hikayesi de yakın zamanda sona erecek gibi görünmüyor.

Peki, sekiz heyecan dolu maçın ardından, 30 Mayıs'ta Budapeşte'de kupayı kaldırmak için en iyi konumda olan takım hangisi? GOAL, tüm rakipleri aşağıda sıraladı...

Önceki güncelleme: 27 Şubat 2026.

  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP

    16Atalanta ⬇️

    Atalanta'ya büyük bir sempati duymamak zor. Onlar, futbol dünyasının en başarılı takımlarından biri, harika yönetilen bir kulüp ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'yı gururlandırdılar, çünkü son 16'ya kalan tek Serie A takımı oldular.

    Ancak, Salı günü Bayern Münih'e evinde 6-1 gibi yıkıcı bir skorla yenildikten sonra turnuva onlar için şimdiden sona erdi ve gelecek hafta Allianz Arena'da oynanacak ikinci maç, hasarı sınırlamaktan başka bir anlam ifade etmiyor. Nitekim, Atalanta şu anda Serie A'da dördüncü sıradan beş puan geride, yedinci sırada yer aldığı için, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmaya odaklanacak.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    15Tottenham ⬇️

    Normal şartlarda, 5-2'lik bir skor farkı aşılamaz olarak değerlendirilmez. Tersine çevrilmesi zor, kesinlikle, ama imkansız değil. Ancak, Tottenham'ın önümüzdeki hafta kuzey Londra'da Şampiyonlar Ligi'nin en büyük geri dönüşlerinden birini gerçekleştireceğine inanmak için çok cesur - ya da aptal - olmak gerekir.

    Salı günü Atletico Madrid'e karşı alınan yenilgi, tüm turnuvalarda kulüp rekoru olan altıncı üst üste mağlubiyet oldu ve yeni teknik direktör Igor Tudor yönetiminde dördüncü üst üste mağlubiyet oldu. Tudor, selefi Thomas Frank'tan daha da kötü bir iş çıkarıyor.

    Metropolitano'da aldıkları ağır yenilginin ardından, zaten güvenini tamamen yitirmiş olan kadronun sakatlıklar nedeniyle daha da zayıfladığını da göz önünde bulundurursak, Spurs'un önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nden eleneceğini söylemek yanlış olmaz, özellikle de şu anda tek hedefin Premier Lig'de kalmak olduğu düşünülürse.

  • FBL-EUR-C1-BODO/GLIMT-SPORTINGAFP

    14Sporting CP ⬇️

    Sporting CP, lig aşamasının son iki maçında Paris Saint-Germain ve Athletic Club'ı yenerek play-off turunu atladı ve otomatik olarak son 16'ya kalmaya hak kazandı. Bunun ödülü olarak, Rui Borges'in takımına 1983'ten bu yana ilk kez çeyrek finale yükselme şansı sunan minik takım Bodo/Glimt ile karşılaşma hakkı kazandı.

    Ancak Portekiz şampiyonu, Norveç'te 3-0 yenilerek Lizbon'daki rövanş maçında aşması gereken büyük bir engel ile karşı karşıya kaldı. Borges, takımının formda olan Bodo ile mücadeleye fiziksel olarak hazır olmamasından şikayet etti ve bunun sonucunda takımın Avrupa macerası sona erebilir.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP

    13Bayer Leverkusen ⬆️

    Bayer Leverkusen, Premier Lig lideri Arsenal ile eşleştiğinde, çok az kişi Bayer Leverkusen'in Arsenal'i yenebileceğini düşünmüştü, ancak Alman takımı Almanya'da oynanan ilk maçta mükemmel bir performans sergiledi. Robert Andrich'in ikinci yarı başlarında attığı gol, takımın çabalarının en azından hak ettiği bir goldu, genç forvet Christian Kofane ise William Saliba ve Gabriel Magalhaes'e her türlü sorunu yaşattı.

    Ancak, yedek oyuncu Malik Tillman'ın eski Leverkusen favorisi Kai Havertz'e penaltı yaptırmasıyla bu üstünlüğü koruyamadılar ve Kasper Hjulmand'ın takımı çeyrek finale yükselmek için Emirates'te hayatlarının performansını sergilemek zorunda kalacak.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    12Newcastle ⬆️

    Çok yakın ama çok uzak. Newcastle taraftarları, takımlarının Salı günü St. James' Park'ta Barcelona ile oynadıkları ÇeyrekFinal ilk maçında Harvey Barnes'ın son dakikalarda attığı golle öne geçtikten sonra, haklı olarak Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'ne kalmayı hayal ediyorlardı.

    Ancak Lamine Yamal'ın son saniyede attığı penaltı, maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Newcastle, tur atlamak için Camp Nou'da kazanmak zorunda - ya da en azından penaltı atışlarına gitmek zorunda - ve bu, tüm sezon boyunca evinde sadece bir maç kazanamayan ve o da Montjuic'te PSG'ye karşı olan bir takıma karşı zor bir görev olacak.

    Eddie Howe, takımının lig aşamasında Paris'te bir puan aldığını ve kendi sahalarında üst düzey takımlara sorun çıkarabileceklerini kanıtladıklarını düşünerek cesaretlenecektir. Ancak genel olarak Magpies deplasmanlarda zayıftır, bu yüzden Salı günü Tyneside'da yaşanan son dakika dramasının ardından onların turu geçeceğini düşünmüyoruz.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    11Chelsea ⬇️

    Çarşamba günü Parc des Princes'te 75 dakika boyunca Chelsea, 2-2'lik skorun hakkını fazlasıyla verdi. Malo Gusto ve Enzo Fernandez'in golleriyle PSG'yi iki kez yakaladılar ve o ana kadar oldukça kaliteli geçen maçta tartışmasız daha iyi futbol oynadılar.

    Ve sonra olan oldu. Akşam boyunca topu ayağında tutarak ateşle oynayan kaleci Filip Jorgensen'in pası Bradley Barcola tarafından engellendi ve Vitinha bu fırsatı sonuna kadar değerlendirdi. Tek gol farkla kaybetmek Blues için hala sorun olmazdı, ancak Khvicha Kvaratskhelia'nın son dakikalarda attığı iki gol, Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu için Stamford Bridge'de her şeyi yeniden baştan başlatmak zorunda bıraktı.

    Liam Rosenior, dar bir mağlubiyetin dünyanın sonu olmayacağına göre, maçın son dakikalarında skoru kovalamaya çalışarak hatalı bir karar verdiğini kabul etti ve Avrupa futbolunda eleme maçları konusunda deneyimsiz olması, onun takımı ile Luis Enrique'nin takımı arasındaki farkı ortaya koyan faktör olabilir.

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-LIVERPOOLAFP

    10Galatasaray ⬆️

    Galatasaray, play-off'larda gördüğümüz gibi, sinir bozucu derecede tutarsız bir takım. Evlerinde Juventus'u ezici bir skorla mağlup ettiler, ancak Torino'da 10 kişilik Bianconeri tarafından paramparça edildikten sonra son 16'ya kalmak için uzatmalara ihtiyaç duydu. Sonuç olarak, Salı günü RAMS Park'ta oynanan ilk maçta Liverpool'u 1-0 mağlup etmelerine rağmen, Türk şampiyonlarının Liverpool'u elemeyi başaracağına inanmakta zorlanıyoruz.

    Anfield'da gol atabilecek kapasitedeler, Victor Osimhen Virgil van Dijk ve arkadaşları için gerçek bir sorun oluştururken, Okan Buruk'un adamları oyunun akışını kesip zaman kaybettirme taktikleri ile rakiplerini alt üst etmede oldukça ustalar. Ancak, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda sadece bir kez kalesini gole kapatan savunma konusunda hala şüphelerimiz var.

  • FK Bodo/Glimt v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    9Bodo/Glimt ⬆️

    Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine bir adım uzaklıkta. Bodo/Glimt. Kuzey Kutup Dairesi'nin kenarındaki küçük bir kasabadan gelen Norveç takımı, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk altı maçta galibiyet alamamış olsa da, Avrupa'nın en iyi sekiz takımı arasına girmeye çok yakın.

    Çarşamba günü Sporting CP'yi 3-0 yenerek turnuvadaki galibiyet serisini beş maça çıkaran takım, yılbaşından bu yana Manchester City, Atletico Madrid ve Inter'i (iki kez) mağlup etmişti. Haftaya Lizbon'da hedeflerine ulaşmak için hala yapacakları işler var, ancak Arsenal ve Leverkusen, şu anki inanılmaz formları göz önüne alındığında, bir sonraki turda turnuvanın sürpriz takımıyla karşılaşmak zorunda kalmaktan pek de memnun olmayacaklar.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    8Manchester City ⬇️

    Manchester City, Çarşamba günü Bernabeu'ya geldi ve birçok seyirci, Şampiyonlar Ligi'nin modern "Clasico"su olarak adlandırılan bu maçta Real Madrid'i yenerek galip gelmelerini bekliyordu. Ancak Pep Guardiola'nın takımı, ilk maçta ev sahibi takıma üç gol farkla yenildikten sonra, şimdi galip gelmek için her şeyi yapması gerekiyor.

    Guardiola'nın dört forvetle oynamaya karar vermesi, takımının İspanya'nın başkentinde sürekli olarak savunmasının açılmasıyla büyük bir geri tepme yarattı ve sol bek Nico O'Reilly, Federico Valverde'nin çılgınca koşmasını engelleyemedi. Gigi Donnarumma, Vinicius Jr'ın penaltısını kurtarmasaydı durum daha da kötü olabilirdi ve City gibi yetenekli bir takım için bu durumu tersine çevirmek imkansız değil. Ancak bunu başarmak için mükemmel bir performans sergilemeleri gerekecek.

  • Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    7Liverpool ⬇️

    Salı günü erken saatlerde başlayan maçta Liverpool, RAMS Park'ta bu sezon ikinci kez 1-0 mağlup olurken, korkunç derecede dağınık ve hatalarla dolu bir performans sergiledi. Farklı olan ise, bu sefer bu durum elenmelerine yol açabilir. Kırmızılar, Galatasaray'a karşı lig aşamasında aldıkları son derece hayal kırıcı yenilgiden iyi bir şekilde toparlanarak sıralamada üçüncü oldular, ancak şimdi ikinci sezon üst üste son 16 turunda elenme riskiyle karşı karşıyalar.

    Bizi yanlış anlamayın: Liverpool, bu sezon kendi sahasında Madrid'in iki takımını da yendiği için, Anfield'da durumu tersine çevirecek yeterli kaliteye sahip olmalı. Gala, bu iki takım kadar iyi değil. Ancak, sahada her alanda takımının uyumsuzluğunu gideremeyen ve hala Ibrahima Konate'yi stoperde oynatan Arne Slot'un yönettiği bir takıma güvenmek çok zor.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    6Atletico Madrid ⬆️

    Açıkçası, Atletico Madrid'in Metropolitano'da Tottenham'ı 5-2 mağlup etmesi, bağlam içinde değerlendirilmelidir. Rojiblancos, Premier League'in en kötü takımlarından biri olan, tam bir kaos içindeki bir kulüple karşı karşıya geldi ve kuzey Londralılar, geçen ay Barcelona'nın ziyaretinden bu yana stadyumun gördüğü en komik ilk yarı performansından sorumluydu. 

    Ancak maç, Atletico'nun son hali, Diego Simeone'nin geçmişteki takımları kadar sağlam olmasa da, özellikle Julian Alvarez eski formuna kavuşmuşken, gol atma kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Atleti turu geçerse - ve son 16 turundaki rakiplerinin seviyesine bakılırsa geçmesi de gerekir - çeyrek finalde Newcastle veya Barcelona ile karşılaşmayı ciddi olarak bekleyecektir.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    5Barselona ⬇️

    Bu sezon defalarca Barcelona'dan ciddi şekilde şüphe duyduğumuzu söyledik ve Salı günü Newcastle ile 1-1 berabere kalmaları, bu yıl şampiyonluk yolunda ilerleyebileceklerine dair şüphelerimizi daha da artırdı. Hansi Flick'in oyuncuları Tyneside'da berbat bir performans sergiledi ve maçın son dakikasında Lamine Yamal'ın penaltısı sayesinde bir puanla kurtuldu.

    Hala ikinci maçta Newcastle'ı kolayca geçeceklerini düşünüyoruz, çünkü Yamal, Pedri, Raphinha ve diğerlerinin bir daha bu kadar kötü oynayamayacakları kesin. Ancak Barça, şu anki sakatlık sorunları ortaya çıkmadan önce bile savunmada zayıf görünüyordu. Robert Lewandowski bir yıl daha yaşlandı ve takımın yarı finale çıkması için her şey yolunda gibi görünüyor, ancak şu soru sorulmak zorunda: Blaugrana geçen sezondan daha mı güçlü?

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    4Real Madrid ⬆️

    Hiç ders almayacak mıyız?! Real Madrid, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Rodrygo'nun sakatlığı nedeniyle Manchester City ile oynadığı son 16 turu maçına çıktı. Osasuna ve Getafe'ye karşı alınan son yenilgiler ise hafızalarda hala tazeydi. Bu kadar dezavantajlı bir durumda, eski Şampiyonlar Ligi büyüsünü yeniden yaratmaları elbette mümkün değildi...

    Fede Valverde'nin ilk yarıda attığı olağanüstü hat-trick, Madrid'i bu turun en önemli maçında tam kontrol altına aldı. Önümüzdeki hafta Etihad'da City'nin misillemesinden çekinseler de, bu kadronun Avrupa kupalarında nasıl yol alacağına dair sahip olduğu deneyim, onlara belirgin bir avantaj sağlıyor. Alvaro Arbeloa gibi umutsuz birinin başında olsa bile, Madrid'in büyüsü onları bir kez daha zafere taşıyabilir.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    3Paris Saint-Germain ⬆️

    PSG, geçen sezonun şampiyonluğuna giden yolda tüm rakiplerini ezip geçen o ezici takım değil ama Chelsea'yi 5-2 yendikleri maçta Luis Enrique'nin takımının en iyi haline geri dönebileceğine dair işaretler vardı. Ousmane Dembele, şüphesiz takımın hücumuna ek bir dinamizm katıyor. Khvicha Kvaratshkelia, iki golünün ilki gibi sihirli anları düzenli olarak tekrar üretebilirse, şampiyonun durdurulması zor olacak.

    Kesinlikle Stamford Bridge'de oynanacak rövanş maçında işi bitireceğinden emin olacaklar, ayrıca Liverpool veya Galatasaray ile oynanacak çeyrek final maçı da hiç de zorlu bir ihtimal değil. Bunu göz önünde bulundurursak, Çarşamba günü Parc des Princes'te sergiledikleri performans, en kötü ihtimalle yarı finale kalmalarını sağlayabilir.

  • Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    2Arsenal ⬇️

    Arsenal, kura çekiminde 'kolay' tarafta olabilir, ancak bu, finalde yer almanın onlara altın tepside sunulacağı anlamına gelmez. Aksine, Gunners, Çarşamba günü erken saatlerde Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldıkları maçta da görüldüğü gibi, çeşitli turları geçmek için çok çalışmak zorunda kalacaklar.

    Mikel Arteta'nın takımı Almanya'da topun kontrolünü elinde tuttu, ancak açık oyunda çok fazla fırsat yaratmakta zorlandı. Ev sahibi takım ise kazanabildikleri duran topların sayısını sınırlayarak Gunners'ın en büyük gol tehdidini ortadan kaldırdı. Sonunda, yedek oyuncular Noni Madueke'nin galibiyet golü ve Kai Havertz'in son dakikalarda attığı penaltı golü, çeyrek finale yükselme yolunda önemli bir adım olan beraberliği kurtardı.

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    1Bayern Münih ⬆️

    Bayern Münih'in Bergamo'da Atalanta'yı ezip geçmesine gerek yoktu, Bavyeralıların bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için gerçek bir rakip olduğunu zaten biliyorduk. Lig aşamasında Parc des Princes'te 10 kişi ile PSG'yi yendikten sonra bunu zaten biliyorduk.

    Ancak Salı günü New Balance Arena'da 2024 Avrupa Ligi şampiyonu olan takımı 6-1 gibi çarpıcı bir skorla mağlup etmeleri, Vincent Kompany'nin takımının kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle de Harry Kane'in 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldığı bir maçta bu skorun elde edilmesi daha da etkileyiciydi.

    Bu nedenle, Bayern'in şüphesiz ki kura çekiminde şanssız olduğunu kabul etmekle birlikte, bu turnuvada kalan hiçbir takımdan korkmaları için bir neden olmadığını söylemek doğru olur. 

