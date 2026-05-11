Şampiyonlar her zaman bir yol bulur! Arsenal'in sezonun belirleyici anları, Gunners'ın Premier Lig şampiyonluğu hasretine son vermeye yazgılı olduğunu gösteriyor

Arsenal taraftarlarını ve tarafsızları, kulübün lig şampiyonluğu için 22 yıldır süren ıstıraplı bekleyişinin sona ermek üzere olduğuna ikna edecek bir maç varsa, bu maçtı: sakatlıklar ve taktiksel hataların, en zayıf rakibin üstünlük kurmasına izin verdiği, işlevsiz ve çirkin bir performansın ardından, saatin bitimine sadece yedi dakika kala, 26 maçtır gol atamayan bir oyuncunun defleksiyonlu vuruşuyla Gunners kurtarıldı.

Ve bu yeterince kader belirleyici değilmiş gibi, elbette daha inanılmaz bir drama da vardı: Callum Wilson'ın 95. dakikada atacağı gibi görünen beraberlik golü, sinirleri yıpratan, neredeyse dört dakikalık bir VAR incelemesinin ardından tartışmalı bir şekilde geçersiz sayıldı; bu inceleme, London Stadium'daki deplasman tribünündeki taraftarlar için bir ömür gibi gelmiş olmalı.

Bu zafer ve zaferin niteliği, en karamsar Arsenal taraftarının bile artık bu yılın gerçekten de onların yılı olduğuna inanmaya başlayacağı anlamına geliyor. Geriye sadece iki maç kaldı ve her ikisi de şu anda ligin alt sıralarında yer alan takımlara karşı oynanacak.