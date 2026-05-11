Şampiyonlar her zaman bir yol bulur! Arsenal'in sezonun belirleyici anları, Gunners'ın Premier Lig şampiyonluğu hasretine son vermeye yazgılı olduğunu gösteriyor

Futbol tarihi, belirli bir sonucun kaçınılmaz olduğuna ikna eden kader anlarıyla doludur ve artık bu uzun listeye Arsenal’in West Ham’a karşı aldığı sarsıcı zaferi de ekleyebiliriz. Topçular, Londra derbisinin inanılmaz derecede dramatik bir finalinde, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Hammers’ı geride bırakmak için son dakikalarda bir gol ve muhtemelen Premier Lig tarihinin en tartışmalı VAR incelemesine ihtiyaç duydu. Kesinlikle, KESİNLİKLE bu yıl onların yılı olacak, değil mi?!

Arsenal taraftarlarını ve tarafsızları, kulübün lig şampiyonluğu için 22 yıldır süren ıstıraplı bekleyişinin sona ermek üzere olduğuna ikna edecek bir maç varsa, bu maçtı: sakatlıklar ve taktiksel hataların, en zayıf rakibin üstünlük kurmasına izin verdiği, işlevsiz ve çirkin bir performansın ardından, saatin bitimine sadece yedi dakika kala, 26 maçtır gol atamayan bir oyuncunun defleksiyonlu vuruşuyla Gunners kurtarıldı.

Ve bu yeterince kader belirleyici değilmiş gibi, elbette daha inanılmaz bir drama da vardı: Callum Wilson'ın 95. dakikada atacağı gibi görünen beraberlik golü, sinirleri yıpratan, neredeyse dört dakikalık bir VAR incelemesinin ardından tartışmalı bir şekilde geçersiz sayıldı; bu inceleme, London Stadium'daki deplasman tribünündeki taraftarlar için bir ömür gibi gelmiş olmalı.

Bu zafer ve zaferin niteliği, en karamsar Arsenal taraftarının bile artık bu yılın gerçekten de onların yılı olduğuna inanmaya başlayacağı anlamına geliyor. Geriye sadece iki maç kaldı ve her ikisi de şu anda ligin alt sıralarında yer alan takımlara karşı oynanacak.

  West Ham United v Arsenal - Premier League

    Sezonun kaderini belirleyen heyecan

    Pazar günkü karşılaşmanın son dakikaları Arsenal için sezonun kaderini belirleyici oldu; bu, onların ‘Agüero’su, Robin van Persie’nin vole vuruşu ya da Vincent Kompany’nin muhteşem golü olabilirdi. Ve bu takıma şampiyonluğu kazandırabilecek iki anın bu kadar estetik olmamasının gerçekten de yerinde bir durum olduğu söylenebilir.

    Mikel Arteta'nın adamları, galibiyetleri zorla elde etme biçimleri, duran toplardan en iyi şekilde yararlanma ve ne pahasına olursa olsun kazanmanın bir yolunu bulma eğilimleri nedeniyle tüm sezon boyunca alay konusu oldular. Öyleyse, West Ham'ın pahasına hayati öneme sahip üç puanı almalarını sağlayan şeyin, bir köşe vuruşundan kaynaklanan neredeyse herkesin karıştığı bir itiş kakışın ardından gelen bir defleksiyonlu şut ve bir hakem kararı olması da yerindeydi.

    Leandro Trossard, 26 maçtır gol atamamıştı, ancak maçın bitimine sadece yedi dakika kala, Martin Odegaard'ın pasını Tomas Soucek'ten büyük bir sekmeyle ağlara göndererek Arsenal'in Manchester City üzerindeki beş puanlık üstünlüğünü son anda geri kazandırdı. Ancak elbette bu büyük dramın yaşandığı an, tarihe geçecek bir VAR incelemesiyle gölgede kaldı.

    Uzatma süresinin beşinci dakikasında, köşe vuruşundan top Wilson'a düştü ve o, gol çizgisinin gerisinde Declan Rice'ın tüm çabalarına rağmen topu ağlara gönderdi. Ancak West Ham'ın coşkulu anı engellenirken, Arsenal taraftarları bir kez daha sevinç yaşadı. VAR incelemeyi önerdi ve hakem Chris Kavanagh, saha kenarındaki monitörü uzun uzun inceledikten sonra golü iptal etti. Forvet Pablo'nun, ilk ortayı yakalamaya çalışırken kaleci David Raya'nın kolunu tutarak faul yaptığına karar verildi.

    2025-26 şampiyonluk yarışına geriye dönüp baktığımızda, bu anın yarışın kaderini belirleyen an olabileceği çok iyi anlaşılıyor.

  West Ham United v Arsenal - Premier League

    "Ne an ama!"

    Arteta, maç sonrası basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıktığında, tanık olduğu olaylara inanmakta zorlandığını ifade etti. "Ne an, ne öğleden sonra, bizim için ne hafta oldu; duygularla dolu bir hafta," dedi.

    "Bu hafta boyunca takımın sergilediği tutumu, arzuyu, cesareti ve kaliteyi ne kadar övsem azdır, çünkü çok şey söz konusuydu ve bugün, inanılmaz bir tarihe sahip bir kulüp karşısında hayatta kalmak için mücadele eden bir takıma karşı ne kadar zor olacağını biliyorduk."

    "Hakemlerin verdiği karar bence çok cesurca, ama tüm sezon boyunca söyledikleriyle de tutarlı. Eleştirmem gerektiğinde eleştirdim, ama bugün en azından hakeme, ışıkların ve kaosun uzağında, doğru kararı verebilmesi için netlik sağlayan bir seçenek sundukları için onları övmek zorundayım." Olaylara bu açıdan bakıldığında, bence bu bariz bir hata, serbest vuruş ve gol geçersiz sayılmalı, bu yüzden tebrikler, çünkü çok, çok zor koşullarda büyük bir karar verdiler.

    "Muhtemelen bugün bir hakemin işinin ne kadar zor ve ne kadar büyük olduğunu fark ettim. Çünkü tarihin akışını belirleyebilecek bir andan bahsediyorsunuz, hedeflerine ulaşmak için canla başla mücadele eden iki dev kulübün kaderinden bahsediyorsunuz ve baskı çok büyük. Bu size birçok seçenek sunuyor."

  Everton v Manchester City - Premier League

    Manchester City'nin talihsizliği

    Pazar günkü maçın başlamasından çok önce, Arsenal’in şampiyonluk yarışının kontrolünü nihayet tamamen ele geçirdiği hissi hakimdi; bu hayati galibiyetin niteliği, 22 acı dolu yılın ardından ilk Premier Lig şampiyonluğuna sadece 180 dakika kalmışken, takımın favori konumunu pekiştirmeye büyük katkı sağlayacaktır.

    Man City, bir zamanlar ligin zirvesinde sağlam bir liderlik kuran Arsenal'e sıkı bir baskı uygulayarak, sezonun sonuna doğru sallantıda olan rakibine çok yakın bir mesafeye geldi. Ancak geçmiş yıllardan farklı olarak, Man City'nin bu yükselişi en kötü anda tükendi. Aslında, sezonun kötü başlangıcının bedelini ödüyorlar ve kendilerini çok zor bir duruma soktular.

    Pep Guardiola'nın adamları, Cumartesi günü Brentford karşısında ikinci yarıda yarım saatlik bir hücumla 3-0 galip gelerek işi bitirmiş olabilirler, ancak Pazartesi gecesi Everton ile oynadıkları çılgın beraberlik - Arsenal tarihine geçebilecek bir başka çılgın karşılaşma - farkı kapatmak için kalan maçların azalmasıyla birlikte giderek daha zararlı hale geliyor.

    Bu sonuç, sırasıyla alt sıralarda yer alan Burnley ve Southampton'a karşı ligde ve FA Cup'ta zorlu galibiyetler elde eden City için beklenen bir sonuçtu. Arsenal'in şansı, rakibinin fikstürü sayesinde de artıyor; Cityzens, kupa finaline ulaştıktan sonra 11 günde dört maç oynayacak - bunlara Avrupa kupalarına katılma umudu olan Bournemouth'a yapılacak zorlu deplasman ve son gün Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudu olan Aston Villa'yı evinde ağırlama da dahil.

  West Ham United v Arsenal - Premier League

    Son iki maç kaldı

    Arsenal'in sezonu ise artık üç maça indirgenmiş durumda: Emirates'te Burnley maçı, son haftada Crystal Palace deplasmanı ve Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali.

    Ligi tamamlamak için daha elverişli bir fikstür dileyemezlerdi ve motivasyonları çok yüksek; Clarets elbette çoktan küme düştü ve geleceğe bakmaları affedilebilir, ayrıca Selhurst Park'a yapılacak deplasmanın genellikle yarattığı korku, Eagles'ın üç gün sonra Conference League'de oynayacakları Avrupa finali öncesinde kadrolarını rotasyona tabi tutacak olmaları nedeniyle azalmış durumda.

    Arsenal'in en büyük zorluğu, ligde kazanılabilir iki maçta işi bitirmek için kaçınılmaz gerginliği aşmak olacak. Gol farkına ve City'nin sonuçlarına bağlı olarak bir maçı berabere bitirme lüksü bile var, ancak bunu düşünmek bile istemiyoruz. West Ham galibiyeti gibi bir zaferin getireceği ivme de dikkate alınmalı; Gunners bu enerjiyle finiş çizgisine kadar gidebilir.

    Lig işleri halledildikten sonra, kuzey Londralılar Budapeşte'de PSG ile büyük bir hesaplaşmaya hazırlanabilirler; burada, zorlu şampiyonluk yarışının zihinsel yükünden kurtulmuş olarak oynayabilirler.

  West Ham United v Arsenal - Premier League

    "Tek önemli şey"

    Arteta, bu enerji değişiminin sezonun geri kalanı için son derece önemli olacağının farkında. Muhtemelen işler onun planladığı gibi gitmedi, ancak kulüp tarihinin tartışmasız en önemli birkaç haftasına girerken, bu durumu kesinlikle kendi lehine çevirmek isteyecektir.

    İspanyol teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Her anlamda olağanüstü bir hafta oldu. Takımın yaptıkları, oynadığımız futbol, maçlara yaklaşımımız... Ayrıca taraftarlarımızın bu sezon, tüm hafta boyunca ve bugün bizim için yaptıkları... Olağanüstü bir şey. Bence bu, takımın enerjisini değiştiriyor. Artık anı yaşamalı ve sadece Burnley'i düşünmeliyiz, çünkü tek önemli şey bu."

    "Bundan sonra sadece iki maç kaldı ve bazı büyük fırsatlar yarattık ama gol atamadık ve takımın sakin kalması gerekiyordu. Onların da fırsatları olacağını biliyordum, çünkü sahip oldukları oyuncular ve düzenleriyle ceza sahası çevresinde sorun yaratmak için fazla bir şeye ihtiyaçları yok. Evet, bunu atlattık ve bence başarılı bir maçtı."

  TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-ARSENAL

    Kaderde yazılı

    Pazar günü West Ham karşısında yaşanan, dram dolu ve kader belirleyici zafer, Arteta ile bu Arsenal kadrosunu ölümsüzlüğe giden yolda sağlam bir şekilde konumlandırdı. Kulübün uzun süredir beklediği lig şampiyonluğuna hiç bu kadar yaklaşmamışlardı ve modern dönemde başlarına bela olan “büyük maçlarda başarısız” etiketini nihayet silip atmak üzereydiler; ancak ligde geriye sadece iki maç kalmış ve rakipler de uygun olduğundan, şanslar Gunners’ın lehine.

    Cesaretlerinin en büyük sınavından geçen Arsenal, ünlü kupayı neredeyse garantiledi. Şimdi tek yapmaları gereken, sinirlerini bozmamak ve şampiyonluk yarışının kaderini belirleyen bu maçtan ve önümüzdeki yıllarda defalarca tekrar izlenecek anlardan gelen ivmeyi sürdürmek.

