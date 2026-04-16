Şampiyon PSG'yi geride bırakabilir! FC Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısıyla ciddi bir gelir elde ediyor

Şu ana kadar UEFA, bu Şampiyonlar Ligi sezonunda Bayern'e 83,445 milyon avro ödül dağıttı. Şampiyonlar Ligi'ne katılım 18,62 milyon avro gelir sağlarken, grup aşamasındaki sekiz maçtan elde edilen yedi galibiyetle toplam 14,7 milyon avro daha eklendi. Play-off'lara gerek kalmadan doğrudan son 16'ya yükselmeyi sağlayan ilk 8 sıralaması ve grup aşamasını ikinci sırada tamamlaması nedeniyle FCB, UEFA'dan toplam 11,625 milyon euro daha aldı.

Buna ek olarak, son 16 turuna kalması için ayrı olarak 11 milyon avro, çeyrek finalde 12,5 milyon avro daha kazanıldı ve Çarşamba günü kesinleşen Şampiyonlar Ligi yarı finaline katılım için UEFA 15 milyon avro ödeyecek.

Toplam 83,445 milyon avroluk katılım, başarı veya galibiyet primlerine, sözde değer primi de ekleniyor. Bu prim, kulüplerin UEFA katsayısını ve ilgili TV pazarını temel alıyor ve Bayern'in durumunda, 43,897 milyon avro olduğu geçen sezonla benzer düzeyde olması bekleniyor. Münih ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden yaklaşık 130 milyon avro ödül almayı garantilemiş durumda; bu rakama, PSG ile oynanacak yarı final rövanş maçı da dahil olmak üzere toplam yedi iç saha maçından elde edilecek bilet gelirleri henüz dahil değil.