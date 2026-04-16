Çarşamba akşamı, Bayern'in Real Madrid'e karşı oynadığı çeyrek final rövanş maçında 4-3 galip gelerek yarı finale yükselmesiyle, Almanya'nın rekor şampiyonu 2025/26 mali yılında muhtemelen zarardan kurtulmuş oldu. Hatta, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu başarı sayesinde FCB'nin küçük bir kâr elde etme ihtimali bile ortaya çıktı.
Şampiyon PSG'yi geride bırakabilir! FC Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısıyla ciddi bir gelir elde ediyor
Şu ana kadar UEFA, bu Şampiyonlar Ligi sezonunda Bayern'e 83,445 milyon avro ödül dağıttı. Şampiyonlar Ligi'ne katılım 18,62 milyon avro gelir sağlarken, grup aşamasındaki sekiz maçtan elde edilen yedi galibiyetle toplam 14,7 milyon avro daha eklendi. Play-off'lara gerek kalmadan doğrudan son 16'ya yükselmeyi sağlayan ilk 8 sıralaması ve grup aşamasını ikinci sırada tamamlaması nedeniyle FCB, UEFA'dan toplam 11,625 milyon euro daha aldı.
Buna ek olarak, son 16 turuna kalması için ayrı olarak 11 milyon avro, çeyrek finalde 12,5 milyon avro daha kazanıldı ve Çarşamba günü kesinleşen Şampiyonlar Ligi yarı finaline katılım için UEFA 15 milyon avro ödeyecek.
Toplam 83,445 milyon avroluk katılım, başarı veya galibiyet primlerine, sözde değer primi de ekleniyor. Bu prim, kulüplerin UEFA katsayısını ve ilgili TV pazarını temel alıyor ve Bayern'in durumunda, 43,897 milyon avro olduğu geçen sezonla benzer düzeyde olması bekleniyor. Münih ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden yaklaşık 130 milyon avro ödül almayı garantilemiş durumda; bu rakama, PSG ile oynanacak yarı final rövanş maçı da dahil olmak üzere toplam yedi iç saha maçından elde edilecek bilet gelirleri henüz dahil değil.
FC Bayern Münih, PSG'nin Şampiyonlar Ligi gelirlerini çok daha fazla aşabilir
Bayern, yarı finalde PSG'yi de eleyerek bir sonraki devi devre dışı bırakırsa, UEFA'dan elde edilecek gelirler elbette daha da artacaktır. Finale kalması halinde 18,5 milyon euro alınacak, şampiyonluk kazanılması durumunda ise buna ek olarak 6,5 milyon euro daha eklenecektir. Buna ek olarak, UEFA Süper Kupası'na katılım için de prim ödenecek; burada kazanan 5 milyon, kaybeden ise 4 milyon euro alacak.
FCB, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kazanırsa, 30 milyon Euro'ya varan ek prim geliri elde edebilir. Bu da, Bayern'in bu Şampiyonlar Ligi sezonunda en iyi senaryoda yaklaşık 160 milyon Euro kazanabileceği ve böylece geçen yıl Inter Milano'ya çeyrek finalde elenerek elde ettiği gelirden 55 milyon Euro daha fazla kazanabileceği anlamına geliyor. Alman şampiyonu, gelecek rakibi PSG'nin geçen sezon Şampiyonlar Ligi zaferiyle elde ettiği prim gelirini (144,4 milyon euro) de çok aşmış olacak.
FC Bayern Münih üçlü kupayı kazanacak mı?
Bayern, ilk maçta 2-1 galip geldikten sonra Real ile oynadığı rövanş maçını da kazandı; 4-3 biten maç, 90 dakika boyunca pek çok heyecan verici an ve tersine dönüşe sahne oldu ve maçın ardından da ortalığı karıştıran tartışmalara yol açtı. Yarı finalde, Avrupa futbolunun şu anda belki de en zorlu rakibi olan PSG bekliyor. Bayern'in oyuncusu Joshua Kimmich de bunu vurguladı: "Avrupa'nın en iyi iki takımı karşı karşıya gelecek," diyen 31 yaşındaki oyuncu, DAZN'de Fransızlarla yapılacak düelloyu heyecanla beklediğini belirtti.
İlk maç 28 Nisan'da Paris'te oynanacak ve Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany o maçta saha kenarında yer alamayacak. 40 yaşındaki teknik adam, Real ile oynanan rövanş maçında bu sezonki üçüncü sarı kartını gördü ve bu nedenle bir maç ceza alacak. İkinci maç sekiz gün sonra, 6 Mayıs'ta Münih'te oynanacak; finalde ise FC Arsenal ile Atletico Madrid arasındaki diğer yarı finalin galibi bekliyor olacak. Final maçı 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.
Bayern, birkaç ay önce, Kasım ayı başında Paris'te oynanan lig maçında PSG ile karşılaşmıştı. O zaman FCB, ilk yarıda etkileyici bir performans sergilemiş ve devre arasına 2-0 önde girmişti. İkinci yarıya başlamadan kısa bir süre önce Luis Diaz'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle ikinci yarıyı 10 kişi oynayan Bayern, galibiyeti koruyarak maçı 2-1 kazandı.
FCB, sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, iki başka turnuvada da şampiyonluk hayali kuruyor; daha doğrusu, Bundesliga'da şampiyonluğu neredeyse garantiledi. Pazar günü VfB Stuttgart'ı evinde yenerse, 35. şampiyonluk unvanı kesinleşebilir. Bayern, 2020'den bu yana ilk kez DFB Kupası'nı kazanmak istiyor; Kompany'nin takımı, önümüzdeki Çarşamba günü Bayer Leverkusen'e konuk olacak.
FC Bayern Münih'in önümüzdeki maçları
Tarih
Maç
Yarışma
19 Nisan Pazar
FC Bayern - VfB Stuttgart
Bundesliga
22 Nisan Çarşamba
Bayer Leverkusen - FC Bayern
DFB Kupası
25 Nisan Cumartesi
FSV Mainz 05 - FC Bayern
Bundesliga
28 Nisan Salı
Paris Saint-Germain - FC Bayern
Şampiyonlar Ligi
2 Mayıs Cumartesi
FC Bayern - 1. FC Heidenheim
Bundesliga