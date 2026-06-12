"U.C. Sampdoria, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ile gerekli formaliteler tamamlandıktan sonra Americo Branco'nun sportif direktör olarak atanması konusunda bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Aynı zamanda Lorenzo Ariaudo kulübün teknik direktörlüğünü üstlenecek, Mattia Stante ise yeni takım menajeri olacak. José Manuel Barbosa Alves ise oyuncu izleme bölümünün koordinatörü olacak.





35 yaşındaki Portekizli Branco, 2014 yılından bu yana tamamen spor direktörlüğüne adanmış bir kariyer yolunda ilerlemiştir. Kariyeri boyunca Olhanense, Académica de Coimbra, Tondela ve Fortuna Sittard'da giderek artan sorumluluklar üstlenmiştir.





37 yaşındaki Ariaudo için ise bu, Sampdoria kulübündeki kariyerinde yeni ve önemli bir adımdır. Juventus'ta geçirdiği on iki sezonun ardından, burada gençlik takımlarından A takımına kadar tüm aşamaları tamamlamış olan Ariaudo, kariyeri boyunca Cagliari, Sassuolo, Empoli ve Frosinone gibi takımların formalarını giymiştir. Profesyonelliği ve yetkinliğiyle öne çıktığı üç sezonluk takım menajerliği görevinin ardından Ariaudo, artık daha fazla sorumluluk gerektiren bir pozisyona geçiyor ve teknik kadronun çeşitli bileşenleri arasında köprü görevi görerek takımın ve personelin günlük çalışmalarını koordine edecek.





Takım menajerliği görevini 35 yaşındaki Mattia Stante devralıyor. Ekonomi bölümünden onur derecesiyle mezun olan Stante, Ravenna'da yönetici kariyerine başladıktan sonra, 2019'dan beri Ternana'da takım menajeri olarak görev yapıyordu.





36 yaşındaki José Manuel Barbosa Alves, futbol kariyerine Paços de Ferreira'nın altyapısında başladıktan sonra Porto, Inter ve Benfica'nın altyapı takımlarında forma giydi. Futbolcu kariyeri boyunca ağırlıklı olarak Portekiz'de oynadı, ancak Moldova'daki Sheriff Tiraspol ve Yunanistan'daki OFI Creta takımlarında da yurtdışı deneyimleri oldu. Futbolu bıraktıktan sonra yönetici ve scoutluk kariyerine başlayan Barbosa, Tondela'da ve ardından Fortuna Sittard'da vatandaşı Américo Branco ile birlikte çalışmış ve burada scoutluk koordinatörü pozisyonuna yükselmiştir.