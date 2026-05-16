Cristiano Ronaldo Ballon d'OrGetty
Muhammad Zaki

Çeviri:

Şampanya ve ekstra antrenman! Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or zaferini nasıl kutladı?

Cristiano Ronaldo'nun en iyi olma yolundaki yılmaz azmi efsanevi bir hikayedir, ancak Real Madrid'de geçirdiği dönemde adanmışlığının ne kadar uç noktalara ulaştığını gösteren yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çoğu oyuncu dünyanın en iyisi seçildikten sonra bir gece boyunca parti yapmayı tercih ederken, Portekizli süperstar başarısıyla başa çıkma konusunda çok farklı bir yaklaşıma sahipti.

  • Ballon d'Or'un kalorilerini yakmak

    Gazzetta dello Sport’un “Tripletta”podcast’inde bir röportaj veren Carlo Ancelotti’nin oğlu ve yardımcısı Davide Ancelotti, Al-Nassr’ın forvet oyuncusunun çalışma ahlakıyla ilgili inanılmaz bir anekdotu paylaştı. Hikaye, Ronaldo’nun İspanya’da rekor kıran bir sezonun ardından Lionel Messi ve Manuel Neuer’i geride bırakarak üçüncü Altın Top ödülünü kazandığı 2014 yılına dayanıyor.

    Ancelotti Jr.'a göre kutlama kısa sürdü ve tamamen oyuncunun kendisi tarafından yönetildi. "2014'te Ballon d'Or'u kazandığında Cristiano kutlama için bir kadeh şampanya içti. İlk antrenmanda kalorileri yakmak için ekstra bir antrenman yapmayı istedi," diye açıkladı Davide. Fiziksel kondisyonuna gösterdiği bu takıntılı özen, bu tecrübeli oyuncunun 40'lı yaşlarında hala futbolun zirvesinde kalmasının nedenini ortaya koyuyor.

    Bernabeu'daki rekabet ateşi

    Şu anda 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımında babasına yardımcı olmak için hazırlanan Davide, Real Madrid soyunma odasında bu rekabet ruhunun bulaşıcı olduğunu açıkladı. Takım sadece sahada birbirini geçmeye çalışmıyordu, antrenman sahasında katıldıkları her aktivitede de aynı ruhu sergiliyordu.

    "Şampiyonların sırrı bu mu? Bence öyle, ancak bazen abartılıyor," dedi Davide. "Örneğin, Real Madrid'de, isimlerini vermeyeceğim iki oyuncunun, bir deplasman maçından dönerken, sabahın dördünde badminton maçı yaptıklarını hatırlıyorum, çünkü aralarında bir bahis yapmışlardı. Bir başka sefer ise, maçlar çok şiddetli hale geldiği için futbol-tenis sahasını sökmek zorunda kalmıştık."

  • Kroos ve Modrić'in mükemmeliyetçiliği

    Ronaldo fiziksel kondisyonuyla sık sık manşetlere taşınsa da Davide, profesyonel hayatlarının her alanında mükemmelliği arayan diğer Real Madrid efsanelerine de dikkat çekti. Birlikte çalıştığı en iyi oyuncular sorulduğunda, Bernabeu’da bir döneme damga vuran orta saha ustalarının adını hemen saydı.

    "[Toni] Kroos. Ama aynı zamanda [Luka] Modric de var, onunla ilgili harika bir hikayem var," dedi Davide. "O, Real Madrid formalarının altına her zaman bir çift çorap giyerdi. Bir gün, Rayo'nun sahasında, ona kardeş gibi olan malzeme sorumlusu çorapları getirmeyi unutmuştu. Luka çok sinirlendi. Onlar mükemmeliyetçi oyunculardı."

    Brezilya mücadelesine hazırlık

    Dikkatini Brezilya Milli Takımı’ndaki mevcut görevine çeviren Davide, milli takım yönetiminin getirdiği baskılar ve Brezilya futbolunun kendine özgü kültürü hakkında konuştu. Botafogo’da baş antrenörlük görevini üstlendikten sonra, şu anda babasının teknik ekibine tam olarak entegre olmuş durumda ve ekip ABD, Meksika ve Kanada’da dünya şampiyonluğu hedefliyor.

    Davide, gelecekteki hedeflerine değinerek şunları söyledi: "Şimdi babamla birlikte Dünya Kupası var, ardından da bana uygun bir kulüp bulmayı umuyorum. Şu anda masada bazı teklifler var ve turnuva başlamadan karar vermek istiyorum, ama göreceğiz." Brezilya görevi ile ilgili olarak ise şunları ekledi: "İtalya dışında her ne pahasına olursa olsun rekabet etme kültürü olmadığını düşünüyoruz, ancak Brezilya'da milli takımda ve antrenörlük yaptığım Botafogo'da gördüğüm tutku inanılmaz. Herkes kazanmak istiyor ve yeşil-sarı formayı gördüğünüzde büyük bir sorumluluk hissetmekten kendinizi alamıyorsunuz."

