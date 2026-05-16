Şampanya ve ekstra antrenman! Cristiano Ronaldo, Ballon d’Or zaferini nasıl kutladı?

Gazzetta dello Sport’un “Tripletta”podcast’inde bir röportaj veren Carlo Ancelotti’nin oğlu ve yardımcısı Davide Ancelotti, Al-Nassr’ın forvet oyuncusunun çalışma ahlakıyla ilgili inanılmaz bir anekdotu paylaştı. Hikaye, Ronaldo’nun İspanya’da rekor kıran bir sezonun ardından Lionel Messi ve Manuel Neuer’i geride bırakarak üçüncü Altın Top ödülünü kazandığı 2014 yılına dayanıyor.

Ancelotti Jr.'a göre kutlama kısa sürdü ve tamamen oyuncunun kendisi tarafından yönetildi. "2014'te Ballon d'Or'u kazandığında Cristiano kutlama için bir kadeh şampanya içti. İlk antrenmanda kalorileri yakmak için ekstra bir antrenman yapmayı istedi," diye açıkladı Davide. Fiziksel kondisyonuna gösterdiği bu takıntılı özen, bu tecrübeli oyuncunun 40'lı yaşlarında hala futbolun zirvesinde kalmasının nedenini ortaya koyuyor.