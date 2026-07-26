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Sam Kerr, neredeyse yedi yıl sonra attığı ilk NWSL golüyle tarihe geçti! Eski Chelsea yıldızı, Gotham FC formasıyla rekorları yeniden yazdı
Kerr, galibiyet hasretine dramatik bir şekilde son verdi
32 yaşındaki oyuncu, Amerika Birleşik Devletleri’ne döndükten sonra hiç vakit kaybetmeden adından söz ettirdi ve Gotham FC için tarihi bir gol attı. Chelsea'de altı buçuk yıl boyunca üstün bir performans sergiledikten sonra Haziran ayında NWSL'ye çok ses getiren bir transferle geçen tecrübeli forvet, Thorns ile oynanan kaotik bir beraberlik maçında gol attı. Bu gol, parlak kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu; bu, onun 78. normal sezon golü ve Ekim 2019'dan bu yana NWSL'de attığı ilk gol oldu. Ayrıca bu gol, Kerr’in en az bir gol attığı 59. normal sezon maçı olmasıyla tarihi bir dönüm noktası oldu ve Lynn Biyendolo’yu geçerek en az bir gol attığı en fazla maç sayısında NWSL rekorunu kırdı. Kerr’in golü, Portland’ın maçın kontrolünü ele geçiriyor gibi göründüğü ikinci yarının kritik bir anında geldi.
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Portland Thorns, genç oyuncularıyla geri dönüş yapıyor
Portland, konuk takıma hayatı hiç de kolaylaştırmadı. Profesyonel kariyerinde ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan genç forvet Renee Lyles, 21. dakikada haftanın golü adayları arasında yer alacağı kesin olan muhteşem bir vuruşla skoru eşitledi. Lyles, bu sezon yedi asistle ligin asist lideri olmaya devam eden Pietra Tordin’in zekice yaptığı asistten yararlandı.
Thorns, üstünlüğünü pekiştirmek isterken Portland’daki atmosfer doruk noktasına ulaştı, ancak on dakikadan az bir süre sonra Kerr’in attığı beraberlik golü, Providence Park’taki taraftarları sessizliğe boğdu. Maçın son 17 dakikasında ise Jayden Perry, orta saha çizgisi yakınlarında Kerr’in bariz bir gol fırsatını engellediği için doğrudan kırmızı kart görerek olaylara yeni bir boyut kazandırdı. On kişi kalmasına rağmen Thorns, 2024 sonlarından bu yana ilk kez sahaya çıkan ve ev sahibi taraftarların coşkulu karşılamasıyla moral bulan Morgan Weaver’ın duygusal dönüşünün de desteğiyle, maçı iki takım arasında daha güçlü olan taraf olarak tamamladı.
Her iki kulüp için de rekor kırılan bir gece
Gotham FC, kendilerini geçici olarak NWSL puan tablosunun zirvesine taşıyan bu puandan büyük memnuniyet duyarken, Portland da kendi tarihi başarısını kutlamak için bir nedeni vardı. 2-2’lik sonuç, Thorns’un 2026 yılının tamamında şu ana kadar kendi sahasında yenilmezliğini sürdürdüğü anlamına geliyor. Ayrıca, Eylül 2025’e kadar uzanan bir seriyle ligde kendi sahasında üst üste 11 maç yenilmezlik rekoru kırdılar.
Gotham için ise bu sonuç, kendi yenilmezlik serisini dört maça çıkardı. Kazanılan bir puan, Washington Spirit’i geçerek ligin zirvesine çıkmak için yeterli oldu; ancak Washington merkezli takımın bu hafta sonu oynayacağı ertelenmiş maçları bulunuyor. Juan Carlos Amoros’un takımı, özellikle maçın çok erken dakikalarında Emily Sonnett gibi savunmanın kilit ismini kaybetmesine rağmen gösterdiği taktiksel esneklikle dikkat çekti.
- Getty Images Sport
Sakatlık endişeleri ve geleceğe bakış
Gotham FC için önümüzdeki haftaya girerken en büyük endişe, Sonnett’in sağlık durumu olacak. Çok yönlü savunma oyuncusunun sahadan taşınması, uzun süreli bir sakatlık endişesini beraberinde getirdi; bu durum, takımın şampiyonluk hedefleri için büyük bir darbe anlamına gelir. Ancak, Portland’ın amansız baskısına karşı bu fırtınayı atlatabilmeleri, kadro derinliğinin ne kadar güçlü olduğunu açıkça gösterdi. Kerr’in artık resmi olarak gol formuna geri dönmesiyle birlikte, ligin geri kalanı, Avustralyalı süperstarın bu yıl Gotham FC’yi daha da fazla kupa kazanmaya götürmeye hazır olduğu konusunda yüksek alarm durumuna geçti.
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