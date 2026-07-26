Sam Kerr, neredeyse yedi yıl sonra attığı ilk NWSL golüyle tarihe geçti! Eski Chelsea yıldızı, Gotham FC formasıyla rekorları yeniden yazdı

Portland, konuk takıma hayatı hiç de kolaylaştırmadı. Profesyonel kariyerinde ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan genç forvet Renee Lyles, 21. dakikada haftanın golü adayları arasında yer alacağı kesin olan muhteşem bir vuruşla skoru eşitledi. Lyles, bu sezon yedi asistle ligin asist lideri olmaya devam eden Pietra Tordin’in zekice yaptığı asistten yararlandı.

Thorns, üstünlüğünü pekiştirmek isterken Portland’daki atmosfer doruk noktasına ulaştı, ancak on dakikadan az bir süre sonra Kerr’in attığı beraberlik golü, Providence Park’taki taraftarları sessizliğe boğdu. Maçın son 17 dakikasında ise Jayden Perry, orta saha çizgisi yakınlarında Kerr’in bariz bir gol fırsatını engellediği için doğrudan kırmızı kart görerek olaylara yeni bir boyut kazandırdı. On kişi kalmasına rağmen Thorns, 2024 sonlarından bu yana ilk kez sahaya çıkan ve ev sahibi taraftarların coşkulu karşılamasıyla moral bulan Morgan Weaver’ın duygusal dönüşünün de desteğiyle, maçı iki takım arasında daha güçlü olan taraf olarak tamamladı.