Sam Kerr Chelsea GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Sam Kerr'in Chelsea'deki günleri sayılı gibi görünüyor; ancak rekor kıran forvetin, Blues efsanesine yeni bir sayfa eklemek için hâlâ vakti var

Birkaç hafta sonra Sam Kerr'in Chelsea'deki sözleşmesi sona erecek. Altı buçuk yıl, 156 maç ve 114 golün ardından, 12 kupa kazanılmasına katkıda bulunan Kerr için bu ay, Chelsea formasıyla geçireceği son ay olacak gibi görünüyor. Eğer öyleyse, Kerr, kulübün Kadınlar Süper Ligi'ndeki tüm zamanların en golcü oyuncusu ve gerçek bir efsane olarak ayrılacak - ancak bu mirasa yenilerini eklemek için hâlâ zaman var.

Mart ayında The Athletic, Kerr'in bu yaz ayrılmasının beklendiğini bildirirken, Avustralya'daki 10 News ise Kerr'in NWSL'deki Denver Summit ile sözleşme imzaladığını iddia etti. Kerr, Snapchat'te yaptığı paylaşımda bu iddiayı yalanlayarak şöyle dedi: "Medyada okuduğun her şeye inanma dostum, onlar benden önce kararımı biliyorlar."

Ancak bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen, ayrılık ya da sözleşme yenileme konusunda herhangi bir gelişme yaşanmadı. Önümüzdeki birkaç maçın Kerr'in Chelsea'deki son maçları olma ihtimali çok yüksek.

Ancak eğer durum böyleyse, ne kadar muhteşem bir veda olacak. Pazar günü Chelsea, FA Cup yarı finalinde Manchester City'yi ağırlayacak ve sezonun son maçının Wembley'deki final maçı olmasını hedefliyor. Altı yıllık olağanüstü hakimiyetin ardından, bu yıl Blues için pek de iyi geçmedi, ancak bir kupa cebinde, bir diğeri de hala masada olduğundan, yine de harika bir yıl olabilir - ve Kerr bunun gerçekleşmesinde büyük bir rol oynayabilir.

    Zamanını bekliyor

    Kerr için de kolay bir yıl olmadı. 2024 yılının Ocak ayında ön çapraz bağ yaralanması geçiren forvetin sahalara dönmesi, tahmin edilenden çok daha uzun sürdü; zaten karmaşık olan rehabilitasyon sürecindeki aksilikler, dönüşünü defalarca erteledi. Bu sezonun başlangıcına kadar sahalara dönemeyen Kerr, 21 ay süren aradan sonra Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor'un, onun sahada kalma süresine dikkat etmesi gerekti.

    Kerr, Blues formasıyla ilk kez ilk 11'de yer almak için birkaç ay daha beklemek zorunda kaldı. St. Polten'i 6-0 yendikleri Şampiyonlar Ligi maçında iki gol attı ve sonraki haftalarda da Avrupa'da Wolfsburg'a karşı galibiyet golü ve FA Cup beşinci turunda Manchester United'a karşı bir gol daha atarak önemli anlara imza attı. Bompastor, Lauren James ve Alyssa Thompson gibi oyuncuları daha merkezi pozisyonlarda oynatmanın etkinliğini denediği için, Kerr de bir süre ilk 11'in dışında kalmak zorunda kaldı.

    Düşünmeye değer bir konu

    Ancak Mart ayında düzenlenen Asya Kupası, Kerr’in Chelsea’deki son sezonu olabilecek bu dönem için bir nevi katalizör görevi gördü. Turnuvaya ev sahipliği yapan Avustralya, 2010’dan beri şampiyonluk kazanamayan Matildas takımının üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Kerr, kaptan ve yıldız oyuncu olarak bu beklentilerin büyük bir kısmını omuzlarında taşıyacaktı.

    Ne yazık ki Avustralya, ev sahibi taraftarların özlemini çektiği kupayı getiremedi ve gelecek yılki Dünya Kupası'nın ciddi bir adayı olacak çok iyi bir Japonya takımına karşı 1-0'lık skorla çekişmeli bir final maçını kaybetti. Ancak, sadece 21 gün içinde oynanan altı maçın hepsinde ilk on birde yer alan Kerr için yine de çok olumlu bir ay oldu.

    O dönemde fiziksel olarak hazır olduğu ve formda olduğu açıktı. Kerr bu süre içinde dört gol attı ve bir asist yaptı; attığı gollerin üçü maçı kazandıran gollerdi. Karar anlarında keskin bir görüntü sergiledi. 32 yaşındaki oyuncu İngiltere'ye dönmeye hazırlanırken, bu durum Bompastor için üzerinde düşünülmesi gereken bir konu oldu.

    İz bırakmak

    O günden bu yana Kerr, Chelsea’nin oynadığı beş maçın hepsinde ilk on birde yer aldı; bu maçlarda beş gol attı ve gol atamadığı tek maçta da bir asist yaptı. Bu performans, Fran Kirby’yi geçerek WSL’de Blues’un tüm zamanların en golcü oyuncusu olmasını sağladı; ayrıca tüm turnuvalarda da bu rekoru kırmasına sadece üç gol kaldı.

    Kerr'in en iyi seviyesine geri döndüğünü söylemek naiflik olur, çünkü bu seviye çok yüksek ve oyuncular, özellikle de Kerr'in yaşadığı gibi karmaşık bir iyileşme sürecinden sonra, ön çapraz bağ yaralanmasından sonra kendilerini yeniden kendileri gibi hissetmelerinin ne kadar uzun sürebileceğini söylüyorlar. Ancak Kerr, Chelsea'nin hücumunun odak noktası olarak çok şey katıyor ve takımın tüm sezon boyunca eksikliğini hissettiği birçok şeyi sağlıyor.

    Bunun nedeni, Kerr bu seviyeye geri dönerken, takımın forvet pozisyonunda birçok başka sakatlıkla da uğraşmak zorunda kalmasıdır. Mayra Ramirez, sezon öncesi hazırlık döneminde ameliyat gerektiren bir hamstring sorunu yaşadı ve tüm sezonu kaçıracak; Aggie Beever-Jones, ayak bileğindeki sorunlar nedeniyle kadroda yer alıp çıkıyordu; Catarina Macario ise Mart ayında San Diego Wave'e katılmak üzere ayrılmadan önce bazı darbelere ve ufak sakatlıklara maruz kalmıştı.

    Tüm bunlar, zaman zaman James ve Thompson'ın forvet pozisyonunda denenmesini gerekli kıldı.

    Büyük oyun oyuncusu

    Kerr'in yeniden en güvenilir forvet konumuna gelene kadar gösterdiği yavaş ama istikrarlı gelişim, özellikle de Chelsea'nin sezonu iyi bir performansla bitirmeyi hedeflediği bu dönemde memnuniyet verici. Ne de olsa o, büyük anların tadını çıkaran bir oyuncu; kulüpteki gol istatistikleri de bunu mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor.

    Sakatlanmadan önce, WSL'nin "Büyük Dörtlüsü" olan Arsenal, Man City ve Manchester United'a karşı oynadığı 33 maçta Kerr 20 gol attı. Avrupa ve dünyanın en üst düzey kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoru ise 34 maçta 20 gol. Kerr, Blues formasıyla oynadığı yedi kupa finalinde 10 gol atarak beşini kazanmıştır. Baskı altındayken, o bir adım öne çıkar.

    Fırsat kapıyı çalıyor

    Bu sezonki Asya Kupası ve bu turnuvanın çeyrek final ile yarı finalinde attığı goller, Kerr’in uzun süren bir aradan sonra hala formunu yakalamaya çalışsa da, kritik anlarda maçı belirleyecek yeteneğe sahip olduğunu gösterdi. Şubat ayında United ile oynanan FA Kupası maçında attığı gol de bunun bir başka örneğiydi. Burada bahsettiğimiz, büyük maçların adamı.

    Ve bu hafta sonu da büyük bir maç var. Chelsea'nin sezonu zorlu geçti; takım, üst üste yedinci WSL şampiyonluğuna ulaşma hedefinden oldukça uzak kaldı ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Londra rakibi Arsenal'e yenildi. Ancak bu aksiliklere rağmen, Blues Mart ayında Lig Kupası'nı kazanmayı başardı ve buna FA Kupası'nı da eklemek için büyük bir fırsat yakaladı. Yarı final maçını evinde oynayacak olan takım, galip gelmesi halinde Wembley'e gitme hakkı kazanacak ve burada, Liverpool ya da Brighton gibi ilk kez Wembley'e çıkan rakip karşısında ezici bir favori olacak.

    Mükemmel bir son mu?

    Kerr’in Chelsea formasıyla oynayacağı son maçın Wembley’de gerçekleşmesi ne kadar da uygun olurdu! 2023 FA Kupası finali öncesinde gazetecilere konuşan Avustralya milli oyuncusu, burayı en sevdiği stadyum olarak gösterdi: “Oraya her gittiğimde, bir kupa için gidiyorum. Başka bir amaçla oraya gitmem gerekmiyor. Bence tam da bu. Burası büyük maçların oynandığı bir stadyum. Kupa kazanmak dışında başka bir amaçla oraya gitmezsiniz. Oraya gittiğimde hiç kupa kazanamadığım olmadı."

    Kerr, elbette, birkaç gün sonra Chelsea'nin Manchester United'ı yendiği maçta tek golü atarak bu sözlerini kanıtladı ve Maçın En İyi Oyuncusu ödülünün yanı sıra bir kupa madalyası daha kazandı.

    İnanılmaz Chelsea kariyeri sona ermek üzereyken, bu tür bir anla veda etme fırsatı var. Eğer Blues'u Wembley'e geri götürebilir ve ulusal stadyumda bir kez daha sözünü söyleyebilirse, bu, futbol tarihinin en büyük golcülerinden biri için parlak ve unutulmaz bir dönemi kapatmanın mükemmel bir yolu olur.

