Mart ayında The Athletic, Kerr'in bu yaz ayrılmasının beklendiğini bildirirken, Avustralya'daki 10 News ise Kerr'in NWSL'deki Denver Summit ile sözleşme imzaladığını iddia etti. Kerr, Snapchat'te yaptığı paylaşımda bu iddiayı yalanlayarak şöyle dedi: "Medyada okuduğun her şeye inanma dostum, onlar benden önce kararımı biliyorlar."

Ancak bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen, ayrılık ya da sözleşme yenileme konusunda herhangi bir gelişme yaşanmadı. Önümüzdeki birkaç maçın Kerr'in Chelsea'deki son maçları olma ihtimali çok yüksek.

Ancak eğer durum böyleyse, ne kadar muhteşem bir veda olacak. Pazar günü Chelsea, FA Cup yarı finalinde Manchester City'yi ağırlayacak ve sezonun son maçının Wembley'deki final maçı olmasını hedefliyor. Altı yıllık olağanüstü hakimiyetin ardından, bu yıl Blues için pek de iyi geçmedi, ancak bir kupa cebinde, bir diğeri de hala masada olduğundan, yine de harika bir yıl olabilir - ve Kerr bunun gerçekleşmesinde büyük bir rol oynayabilir.