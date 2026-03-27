Sam Kerr Chelsea
Sam Kerr'i sahaya sürün! Asya Kupası'nda parlayan yıldız forveti artık yedek kulübesinde tutmanın bedelini Chelsea ödeyemez

Yurtiçinde yenilgisiz üçlü kupayı kazanmasından sadece bir yıl sonra, Chelsea’nin bu sezon yaşadığı zorluklar herkesin malumu. The Blues, 2019'dan bu yana ilk kez İngiltere şampiyonluğundan düşecek gibi görünüyor ve forvetlerdeki sakatlıklar, takımın başarısızlıklarında önemli bir rol oynadı; bu durum, Sonia Bompastor'u zaman zaman merkez forvetsiz kadrolar kurmaya zorladı. Bu ay Asya Kupası'nda Avustralya formasıyla sergilediği performanslar, Chelsea taraftarları için sevindirici bir manzaraydı.

Ev sahibi ülkenin kaptan kol bandını takan Kerr, Matildas’ın turnuvanın finaline yükselmesinde altı maçta dört gol attı; böylece 2023’teki ev sahibi Dünya Kupası’nda baldır sakatlığı nedeniyle sınırlı bir rol oynamasının ardından yarım kalan işini tamamladı. O zaman da parlak performansının ipuçlarını göstermişti, özellikle yarı finalde İngiltere'ye attığı muhteşem golle, ancak bu kez gerçek yeteneğini tam anlamıyla sergiledi; Asya Kupası'nda sadece iki oyuncu ondan daha fazla gol attı.

Büyük ölçüde golcü eksikliğiyle karakterize edilen bir sezonda, Bompastor, Chelsea takımının başa çıkmak zorunda kaldığı sakatlıklardan yakındı. Geçen yılın büyük bir bölümünde Blues'un hücum hattını sürükleyen Mayra Ramirez, sezon öncesi hazırlık döneminde ameliyat gerektiren bir hamstring sakatlığı geçirdi ve bu durum onu 2025-26 sezonunun tamamında sahalardan uzak tutabilir. Şu anda San Diego Wave'e rekor kıran bir transferin eşiğinde olan Catarina Macario, Noel'den beri forma giymedi. Aggie Beever-Jones da ufak sakatlıklar yaşadı; bu da yaz transferi Alyssa Thompson'ın kendisine belki de uygun olmayan bir şekilde daha merkezi bir pozisyonda oynamasına neden oldu. Bir süre sahalardan uzak kalan bir başka oyuncu olan Lauren James de sahte dokuz numara olarak oynadı.

Ancak Kerr, sezon başında 20 aylık bir sakatlık döneminden yeni dönmüş olmasına rağmen, son birkaç hafta içinde formda ve hazır olduğunu gösterdi ve Chelsea'nin hücumunda yeniden lider figür olmaya hazır olduğunu kanıtladı. Haberlere göre bu yaz kulüpten ayrılacağı için geleceği Blues'ta olmayabilir, ancak bu sezonun son iki ayında takıma katabileceği katkı hala çok büyük.

    Gümbür gümbür geri döndük

    Kerr için tuhaf bir sezon oldu. Eylül ayında muhteşem bir dönüş yapan Kerr, Aralık 2023’ten bu yana ilk kez sahaya çıktı ve Aston Villa’ya karşı attığı son dakika golüyle, geçirdiği uzun iyileşme sürecini göz önünde bulundurulduğunda içleri ısıtan bir kutlamaya imza attı. Ocak 2024'te ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı geçiren Kerr, ameliyat sırasında yerleştirilen greftle ilgili bir sorun yaşadı ve bu durum, ACL yırtılmalarında genellikle gerekli olan 9 ila 12 ay yerine, sahalardan uzak kalma süresini 20 aya çıkardı.

    Anlaşılır bir şekilde, Bompastor o olaydan sonra forvet oyuncusuna karşı temkinli davrandı. Kerr, yedek kulübesinden kısa süreli oyuna girişler yaptı ve ilk kez Ekim ayında Avustralya milli takımında arka arkaya iki maçta ilk 11'de yer aldı. Kerr'in sakatlıktan sonra Chelsea'de ilk kez ilk 11'de yer alması, bundan birkaç hafta sonra Şampiyonlar Ligi'nde St. Polten karşısında gerçekleşti ve Ocak ayındaki son maçından önce altı maç daha oynadı. Bu yedi maçta Avustralyalı oyuncu yedi gol attı.

    Yine yedek kulübesinde

    Ancak iki ay önce Arsenal’e yenildikleri son maçta ilk 11’de yer almasının ardından oynanan dört maçta Kerr yine yedek kulübesinde kaldı; Bompastor, hücumda başlangıçta Thompson veya James’i tercih etti. Bu taktik zaman zaman işe yaradı; özellikle James serbest rolünde oldukça etkiliydi; ancak Chelsea’nin hücumda düzenini kaybedip oyuncuların sık sık birbirlerinin yoluna çıktığı maçlar da oldu.

    Kerr oyuna girdiğinde bu sorunlar genellikle azaldı. Geçen ay Man Utd'yi yendikleri FA Cup maçında yedek kulübesinden attığı gol, golcü içgüdüsü sayesinde sadece sahada bulunarak bile ne kadar belirleyici anlar yaratabileceğini bir kez daha gösterdi.

    Muhteşem Asya Kupası

    Bu, Kerr'in Asya Kupası öncesinde Chelsea formasıyla çıktığı son maçtı; turnuvada ise muhteşem bir performans sergiledi. Bir asist yaptığı İran'ı yendikleri grup aşaması maçı dışında, 32 yaşındaki oyuncu Avustralya'nın finale kadar uzanan yolculuğunda her maçta gol attı; Filipinler, Kuzey Kore ve Çin'e karşı attığı goller, takımının galibiyetini getiren gollerdi.

    21 günlük süre boyunca Kerr, Matildas'ın altı maçının hepsinde ilk 11'de yer aldı ve bu maçların bir tanesi hariç hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Ev sahibi ülkenin kaptanı ve yıldız oyuncusu olmanın getirdiği baskıyı omuzlarında taşırken, yoğun iş yükünün üstesinden geldi ve ülkesinin ihtiyaç duyduğu performansı sergiledi.

    Vintage Sam Kerr

    Kerr'in öne çıkan anlarının çoğu da tam bir "klasik Kerr" havası taşıyordu. Filipinler'e karşı attığı kafa golünde gol avcılığı içgüdülerini sergiledi; Güney Kore ve Kuzey Kore'ye karşı attığı gollerde ise bitiricilik yeteneği ön plana çıktı; özellikle Kuzey Kore'ye karşı attığı golde, gol fırsatını yakalamak için harika bir öngörü sergiledi. Avustralya'yı Asya Kupası finaline taşıyan Çin'e attığı gol ise Kerr'in harika hareketinin bir örneğiydi ve zayıf ayağıyla dar bir açıdan attığı soğukkanlı vuruşla sonuçlandı.

    Turnuva öncesinde konuşan forvet, uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra kendini "yaklaşık yüzde 85" seviyesinde hissettiğini itiraf etmişti. "Henüz yüzde 100'de olduğumu söylemek istemiyorum," demişti. "Henüz kendimi tamamen kendim gibi hissettiğim bir maç yaşamadım."

    Çeyrek finalde Kuzey Kore'ye karşı galibiyet golünü attıktan sonra bu sözleri hatırlatıldığında ve şu anda kendini nasıl hissettiği sorulduğunda, bunun fiziksel bir durumdan çok "güven ve his" ile ilgili olduğunu söyledi. "Artık bu daha çok zihinsel bir oyun," diye ekledi Kerr. "Ama bu geceki gibi goller ve galibiyetler güvenimi gerçekten artırıyor."

    Zamanında iade

    Avustralya'nın bir sonraki maçında bir gol daha atarak Matildas'ı Asya Kupası finaline taşıyan Kerr, takımının çekişmeli finalde Japonya'ya yenilmesine rağmen İngiltere'ye dönerken kendine güveni biraz daha artmış olmalı. Henüz formunun zirvesinde olmayabilir, ancak bunun nedeni de o zirvenin dünya klasında, oyunun en iyileri seviyesinde olmasıdır. Son performanslarının da gösterdiği gibi, şu anda bulunduğu nokta yine de çok, çok iyi bir yer.

    Bu, Chelsea için harika bir haber olmalı. The Blues'un özgüveni, bu ayın başlarında Manchester United'ı yenerek kazandıkları Lig Kupası finali sonrasında daha da arttı ve Kerr'in bu hafta Avustralya'nın sol bek oyuncusu Ellie Carpenter ile birlikte kulübe dönmesi, takıma daha da büyük bir moral verecektir.

    Bu gelişme de tam zamanında geldi, çünkü Bompastor'un takımı, Salı gecesi Emirates Stadyumu'nda kendilerini 3-1 yenen, Avrupa şampiyonu Arsenal ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ortasında. Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu savunma planları yolunda gitmedi, ancak geçen yıl UWCL çeyrek finalinde olduğu gibi iki gol geriden bir geri dönüşü başarabilirlerse, hala Avrupa zaferi ve FA Kupası için mücadele etme şansı var. Ayrıca, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için ligi güçlü bir şekilde bitirmeleri gerekiyor. Tüm bunları başarmak için Chelsea'nin önemli anlarda iyi performans göstermesi gerekecek ve Kerr bu konuda yardımcı olabilir.

    Büyük bir final için hazır

    Kerr'in bu hafta sonu Aston Villa ile oynanacak maçta ilk 11'de yer alması pek olası görünmüyor. Bunun nedeni, forvetin geçen hafta Asya Kupası finalinin oynandığı Sidney'den eve dönüşünde lojistik sorunlar yaşaması; dolayısıyla Salı gecesi Chelsea'nin Arsenal'e 3-1 yenildiği maçın ardından İngiltere'ye dönebilmiş olması. Ancak Chelsea için önemli maçlar artık arka arkaya gelecek, özellikle de Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı var. Ramirez'in sakatlığı, Macario'nun ayrılması veBeever-Jones'un yine sakatlık sorunu yaşaması nedeniyle, Bompastor'un Kerr'in dünya klasındaki yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanması ve ona tekrar ilk 11'de yer vermesi hayati önem taşıyor.

    Geçen hafta The Athletic, Kerr'in bu sezonun sonunda Chelsea'den ayrılmaya hazırlandığını bildirdi. Avustralyalı oyuncunun sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve 2019'un sonlarında İngiltere'ye transfer olmadan önce rekorlar kırdığı ABD'deki kulüplerden büyük ilgi görüyor. Görünüşe göre önümüzdeki iki ay, Blues için son ayları olacak.

    Ancak Kerr bu takımın geleceği olmayabilir, ancak şimdiki zamanın hayati bir parçası olmaya devam ediyor. Chelsea bu sezonu başarılı bir şekilde bitirmek ve WSL'deki eksikliklerini telafi etmek istiyorsa, Kerr'in muhteşem formundan yararlanması kesinlikle hayati önem taşıyor. Asya Kupası'ndaki performanslarının da gösterdiği gibi, burada dünyanın en iyi forvetlerinden birinden, büyük maçlarda olağanüstü bir sicile sahip, şampiyonluk kazandıran anlar yaratabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Chelsea'nin sezonu zirvede bitirmek için daha acımasız olması gerekiyor ve Kerr tam da bu konuda yardımcı olabilir.

