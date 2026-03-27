Sam Kerr'i sahaya sürün! Asya Kupası'nda parlayan yıldız forveti artık yedek kulübesinde tutmanın bedelini Chelsea ödeyemez

Ev sahibi ülkenin kaptan kol bandını takan Kerr, Matildas’ın turnuvanın finaline yükselmesinde altı maçta dört gol attı; böylece 2023’teki ev sahibi Dünya Kupası’nda baldır sakatlığı nedeniyle sınırlı bir rol oynamasının ardından yarım kalan işini tamamladı. O zaman da parlak performansının ipuçlarını göstermişti, özellikle yarı finalde İngiltere'ye attığı muhteşem golle, ancak bu kez gerçek yeteneğini tam anlamıyla sergiledi; Asya Kupası'nda sadece iki oyuncu ondan daha fazla gol attı.

Büyük ölçüde golcü eksikliğiyle karakterize edilen bir sezonda, Bompastor, Chelsea takımının başa çıkmak zorunda kaldığı sakatlıklardan yakındı. Geçen yılın büyük bir bölümünde Blues'un hücum hattını sürükleyen Mayra Ramirez, sezon öncesi hazırlık döneminde ameliyat gerektiren bir hamstring sakatlığı geçirdi ve bu durum onu 2025-26 sezonunun tamamında sahalardan uzak tutabilir. Şu anda San Diego Wave'e rekor kıran bir transferin eşiğinde olan Catarina Macario, Noel'den beri forma giymedi. Aggie Beever-Jones da ufak sakatlıklar yaşadı; bu da yaz transferi Alyssa Thompson'ın kendisine belki de uygun olmayan bir şekilde daha merkezi bir pozisyonda oynamasına neden oldu. Bir süre sahalardan uzak kalan bir başka oyuncu olan Lauren James de sahte dokuz numara olarak oynadı.

Ancak Kerr, sezon başında 20 aylık bir sakatlık döneminden yeni dönmüş olmasına rağmen, son birkaç hafta içinde formda ve hazır olduğunu gösterdi ve Chelsea'nin hücumunda yeniden lider figür olmaya hazır olduğunu kanıtladı. Haberlere göre bu yaz kulüpten ayrılacağı için geleceği Blues'ta olmayabilir, ancak bu sezonun son iki ayında takıma katabileceği katkı hala çok büyük.