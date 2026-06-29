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Sam Kerr Chelsea Gotham transfer 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Sam Kerr, Gotham’ın NWSL Şampiyonluğu unvanını savunması için ihtiyaç duyduğu gollere sahip: GOAL, 2026 kadınlar yaz transfer döneminin en önemli transferlerini değerlendiriyor

Women's football
Gotham FC
S. Kerr
Chelsea FC Women
ABD 1
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
London City Lionesses
M. Earps
OL Lyonnes
C. Weir
M.City
B. Mead
WSL Lig İlkbahar Serisi
K. McCabe
Arsenal Women
Paris Saint Germain
BK Haecken FF
FEATURES

İşte geldi. 2026 yaz transfer dönemi başladı ve birçok yıldız oyuncunun takım değiştireceği bu dönem, kadın futbolunda son derece hareketli geçecek gibi görünüyor. Bir süredir söylentileri ve haberleri dolaşan pek çok transfer var; görünüşe göre geriye sadece resmi açıklamalar kaldı. Her zamanki gibi bu süreçte bazı sürprizler de yaşanacak.

Geçen yıl bu tür transferlere bolca şahit olduk; Manchester United ve Manchester City, Grace Clinton ile Jess Park’ın kulüplerini değiştirmesiyle bir nevi takas anlaşması yaptılar; Londra City Lionesses ise Paris Saint-Germain’den Grace Geyoro’yu transfer ederek yeni bir dünya rekoru kırdı.

Bu yaz da yine yüksek transfer ücretlerine dikkat etmemiz gerekiyor; İsveçli yıldız Felicia Schroder, Geyoro için ödenen tutarı gölgede bırakan bir anlaşma ile Real Madrid'e katıldı bile.

Schroder, sözleşmesi bitmemiş olmasına rağmen transfer olan isimlerden biri; PSG'nin forveti Romee Leuchter ve Chelsea'nin forveti Mayra Ramirez gibi isimler de kulüplerine uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılabilir. Buna ek olarak, yeni kulüplerle sözleşme imzalayacak birçok serbest oyuncu da var; Barcelona'dan Mapi Leon, Ona Batlle ve görünüşe göre Salma Paralluelo da yeni maceralara atılmaya hazırlanıyor.

Bazı transferler tüm taraflar için olumlu sonuçlanır, ancak çoğu öyle olmaz; en az bir kulübün ya da belki de oyuncunun aldığı kararlar şaşkınlık yaratır. GOAL, kadın futbolundaki her büyük transferde kimin en iyi sonucu elde ettiğini bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, her transferi gerçekleştiği anda derecelendireceğiz ve sezon arası döneminin büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenizi sağlayacağız.

Aşağıda tüm notlarımızı inceleyin ve yorum bölümünde düşüncelerinizi bizimle paylaşın...

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 Haziran: Sam Kerr (Chelsea’den Gotham’a)

    Chelsea açısından: Bir süreliğine Kerr’in Chelsea’den ayrılması kaçınılmaz ve anlaşılır görünüyordu. 2025-26 sezonunun başında 20 aylık bir sakatlık döneminden yeni dönen Avustralya milli oyuncusu, Sonia Bompastor’un ilk 11’inde düzenli olarak yer bulmakta zorlandı; Fransız teknik direktör, santrfor pozisyonunda daha az doğal seçenekleri tercih ediyordu. Ancak Kerr, Asya Kupası’nın ardından takıma girince gol atmayı hiç bırakmadı ve sezonu yedi maçta yedi golle tamamladı. 32 yaşındaki oyuncu, uzun vadeli bir 9 numara çözümü değildi, ancak özellikle Chelsea’de forvet pozisyonu etrafında bu kadar çok soru işareti varken, bunun yerine yapılabilecek kısa vadeli bir anlaşma var mıydı? Kerr’e başka yerlerden her zaman talep olacağı düşünülürse, belki de yoktu. Blues’un onu kadroda tutması tercih edilebilir olurdu, ancak her halükarda daha fazla takviye her zaman gerekli olacaktı. Not: C

    Gotham için: Yeni NWSL sezonunun ilk birkaç haftasında play-off sıralamasında rahat bir konumda yer almasına rağmen, Gotham inanılmaz derecede az gol attı; 11 maçta attığı 12 golle ligde en kötü beşinci sırada yer aldı. Kerr gibi bir oyuncuyu kadroya katmak bu sorunu çözmeye yardımcı olacaktır. Esther Gonzalez önceki yıllarda takım için oldukça golcü bir performans sergilemişti, ancak bu yıl zorlanıyor; bu nedenle, Kerr piyasaya çıktığında Juan Carlos Amoros’un onu kadroya katmak için harekete geçmesi hiç de şaşırtıcı değil. NWSL Şampiyonluğu unvanını korumak istiyorsa daha fazla gol atması gereken bir takım için bu harika bir transfer. Not: B

    Kerr için: Chelsea’de inişli çıkışlı geçen son sezonun ardından ve uzun süreli bir sakatlıktan bu kadar kısa bir süre sonra, özellikle de gelecek yıl Dünya Kupası’nın yaklaşmasıyla birlikte Kerr’in tekrar düzenli olarak forma giymesi önemli. Gotham’da başrolü üstlenebilecek mi? Yoksa Gonzalez ile 9 numara pozisyonunu paylaşacak mı? Oyun süresi, diğer kulüplerdeki kadar “garantili” olmayabilir, ancak Kerr’in yeteneği bol ve bunu gösterme şansı bulacaktır; özellikle de Gonzalez form sorunu yaşarken ve Kerr, Amoros’un oyun stiline potansiyel olarak daha uygun bir isim gibi görünürken. Ayrıca, 32 yaşındaki oyuncu için bu transferin kişisel açıdan da olumlu yanları olduğunu belirtmek gerekir; bu da transferi daha da mantıklı kılıyor. O ve partneri Kristie Mewis kısa süre önce bir çocuk sahibi oldular ve Mewis’in ailesi, New York’tan çok da uzak olmayan Massachusetts’ten geliyor. Not: B

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  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 Haziran: Felicia Schroder (Hacken’dan Real Madrid’e)

    Hacken açısından: İsveç’in Damallsvenskan ligi son yıllarda bir nevi yetiştirme ligi haline geldi; genç yetenekleri mükemmel bir şekilde geliştiren, ancak sonunda her zaman daha büyük ve daha zengin liglerdeki daha büyük ve daha zengin kulüplere satmak zorunda kalan türden bir lig. Bu nedenle Hacken, Felicia Schroder’i sonsuza kadar elinde tutamayacağını her zaman biliyordu ve geçen sezon, Schroder’in ligde 30 gol atarak olağanüstü bir performans sergilemesi üzerine, oyuncunun İsveç’te kalma süresi hemen kısaltıldı. Yine de kulübün bu genç oyuncuyla geçirdiği süreden mümkün olan en fazla verimi alamadığını düşünmek zor. Schroder, Hacken’in beş yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazanmasına ve ilk kez düzenlenen Avrupa Kupası’nda zafer elde etmesine katkıda bulunduktan sonra, yaklaşık 1,5 milyon avro (1,3 milyon sterlin/1,7 milyon dolar) gibi muazzam bir transfer ücreti karşılığında kulüpten ayrıldı. Onu kaybetmek bir darbe olsa da, Hacken bu transferi hiç de fena yönetmedi. Not: B

    Real Madrid açısından: Bu, Real Madrid’in nihayet Barcelona ile arasındaki farkı kapatmak için gereken hırsı gösterdiğinin bir işareti mi? Las Blancas, yıllar boyunca itici güç eksikliği nedeniyle sürekli eleştirildi; İspanya’da sürekli ikinci sırada kalırken, Olga Carmona, Esther Gonzalez ve bu yaz Caroline Weir ile Naomie Feller gibi birçok yıldız oyuncu da kulüpten ayrıldı. Ancak dünyanın en iyi genç oyuncularından birine büyük bir yatırım yapmak, potansiyel bir dönüşümü işaret ediyor. Schroder bir yıldız ve bir üst seviyeye çıkarken bu başarısını tekrarlayabileceğinin tüm işaretlerini gösteriyor; geçen sezon santrfordan gelen istikrarlı gol katkısından yoksun kalan takıma gerekli golleri katacak. Ayrıca daha da gelişme potansiyeli var ve Linda Caicedo’ya benzer şekilde, Real Madrid onun Madrid’de dünya çapında bir yıldız haline gelmesini umuyor. Not: A

    Schroder için: Madrid’e yönelik eleştirilere rağmen, bu transfer Schroder için iyi bir hamle gibi görünüyor. Takımın ilk on birinde forvet olarak yer alması bekleniyor; üst düzey bir ligde ve düzenli Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyecek; üzerindeki baskı ve beklentiler artacak, ancak bu artış olabileceği kadar büyük değil. Madrid ayrıca genç oyuncuları geliştirme konusunda iyi bir sicile sahip; Caicedo bunun en çarpıcı örneği. Bazı önemli ayrılıklara rağmen, Schroder’in etrafındaki destek kadrosu da fena değil; özellikle Caicedo ile nasıl bir uyum yakalayacağı izlemesi heyecan verici olacak. Not: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 Haziran: Mary Earps (Paris Saint-Germain’den London City Lionesses’e)

    PSG açısından: Bu transfer, PSG ve Earps için pek de iyi sonuçlanmadı. Kaleci, geldiğinde hâlâ pozisyonunun en iyilerinden biriydi; ancak Fransa’da istikrarlı bir şekilde dünya klasında bir performans sergileyemedi ve bazı dikkat çeken hatalar yaptı. Aynı dönemde kulübün genel olarak ciddi bir çalkantı yaşaması da durumu zorlaştırdı; ancak takım olarak yaşanan başarısızlıklardan Earps hiçbir şekilde sorumlu değildi. Bu süreçte kilit oyuncular takımdan ayrıldı, önemli maçlar kaybedildi ve teknik direktör değişikliği yaşandı. Sonuç olarak, Earps’ın sözleşmesinin sona ermesiyle ikilinin yollarının ayrılması şaşırtıcı değil; PSG için kaybedilen çok az şey varken, kazanılan hiçbir şey yok. Not: C

    London City açısından: London City için WSL’de sağlam bir ilk sezon oldu ve bu başarıyı devam ettirmek için kaleci pozisyonunun güçlendirilmesi gerektiği düşünülüyordu. En az 750 dakika oynayan kaleciler arasında Elene Lete, geçtiğimiz sezon ligde en kötü ikinci kurtarış yüzdesine sahipti; beklenen gol istatistiklerine göre, lig ortalamasından 6,8 gol daha fazla gol yedi. Earps, 24 yaşındaki Lete’den daha deneyimli; WSL’deki inişli çıkışlı ilk yılının ardından yeni takım arkadaşından çok şey öğrenebilecek olan Lete ise, kuşkusuz daha uzun bir kariyerde daha büyük başarılara imza atmış bir isim. Earps, İngiltere’ye dönüşünde bu başarıları yeniden yakalayabilecek mi? London City’nin umduğu da budur. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek, ancak en azından takımı güçlendirilmesi gereken bir alanda iyileştirme yapmaya çalıştılar. Not: B

    Earps için: Earps, pozisyonundaki en iyilerden biri olmaya istikrarlı bir şekilde geri dönmek istiyorsa, PSG’deki karmaşadan uzaklaşmak muhtemelen fena bir fikir değildir. Eski İngiltere milli oyuncusu, Fransa’daki yeni deneyiminden bir oyuncu ve bir insan olarak öğrendiklerinden çok bahsetmiş olsa da, PSG kaotik bir kulüp olabilir ve yıllar boyunca Lyon’un gölgesinde sürekli olarak beklentilerin altında kalmıştır. Earps, London City’nin hırslı ortamının, formunun zirvesine yeniden ulaşmasına yardımcı olacağını umacaktır; ayrıca kariyerinin sonuna yaklaşırken iyi bir sözleşme imzalayacağından da emin olabilir. Not: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 Haziran: Caroline Weir (Real Madrid’den Lyon’a)

    Real Madrid açısından: Kadın takımının projesinin ne aşamada olduğunun bir göstergesi. Weir, 2022’de kulübe katıldığından bu yana sergilediği olağanüstü istikrarlı performansıyla, tartışmasız Las Blancas’ı temsil eden en büyük oyuncu olarak gösterilebilir. Ancak, İspanya’nın başkentinde geçirdiği dört yıl boyunca hiçbir kupa kazanamadan ayrılıyor; Madrid, ulusal kupalar yarışında Barcelona’nın çok gerisinde kalırken, Avrupa’nın elit takımlarının da bir basamak altında yer alıyor. Weir gibi üst düzey yetenekleri elinde tutabilmek için Real’in kadın takımında daha iyi sonuçlar alması gerekiyor. Onun ayrılışı büyük bir kayıp olacak. Not: F

    Lyon için: Bu yılın Şampiyonlar Ligi ikincisi için bedelsiz transfer yoluyla yapılan harika bir kazanım. Weir, en üst seviyede oyunun gidişatını değiştirebilen bir oyuncu; bolca deneyime ve en büyük sahnelerde kanıtlanmış kaliteye sahip. Tüm bunlar, dört yıldır beklediği bir başka Avrupa şampiyonluğunu kazanmak isteyen Lyon takımına yardımcı olabilir. Lindsey Heaps’in ayrılmasıyla birlikte, İskoçya milli takım oyuncusu orta saha bölgesini güçlendirmeye de katkıda bulunacak; bu, Fransız devi için tek kelimeyle harika bir transfer. Not: A

    Weir için: Madrid'de geçirdiği süre boyunca istikrarlı bir şekilde muhteşem performans sergilemesine rağmen hiçbir kupa kazanamayan Weir, bolca kupa kaldırmasını sağlayacak bu tür bir transferi hak ediyor. Daha önce de büyük kulüplerde forma giymiş olan Weir, Madrid'e transfer olmadan önce İngiltere'de Arsenal ve Manchester City'de oynamıştı; şimdi ise sekiz kez Avrupa şampiyonu olan bir takımı temsil ederek tamamen yeni bir seviyeye çıkma şansı yakaladı. Lyon’un oynadığı sahneler göz önüne alındığında, bu transfer 30 yaşındaki oyuncunun yeteneğinin daha fazla takdir edilmesini de sağlayacaktır. Not: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 Haziran: Beth Mead (Arsenal’den Man City’ye)

    Arsenal açısından: Gunners, bu yaz çok sayıda sözleşmenin yenilenme zamanı geldiği için her zaman birkaç A takım oyuncusuna veda etmeye hazır olsa da, haberlere göre Mead, sözleşmesi sona eren ve kulübün kadroda tutmak istediği isimlerden biriydi. Geçtiğimiz sezon kesin bir ilk 11 oyuncusu olmasa da, İngiltere milli takım oyuncusu yine de oldukça etkiliydi ve iki kez Avrupa şampiyonu olan takım için topu elindeyken de elinde değilken de büyük katkı sağladı. Ancak Arsenal, Man City'nin sunduğu sözleşme süresine yetişemedi, bu da istenmeyen bir vedaya yol açtı. Bu transferin sonucunda Kuzey Londra'dan bolca yaratıcılık ve gol tehdidi ayrıldığı için, bu yaz onun yerini iyi bir şekilde doldurmak çok önemli olacak. Not: D

    Man City açısından: Man City’nin kanat bölgeleri zaten oldukça kalabalık, bu da bu transferi birçok kişi için bir dereceye kadar şaşırtıcı kılıyor. Henüz 31 yaşına basmış bir oyuncu için üç yıllık bir sözleşme de her zaman iki kez düşünülmesini gerektirecektir. Ancak Mead, yıllardır en üst seviyede istikrarlı bir performans sergiliyor ve yeni WSL şampiyonuna güvenilirlik, deneyim ve kazanma azmi katıyor. City, gelecek sezon yine ulusal şampiyonluklar için mücadele etmek istiyorsa, Şampiyonlar Ligi’ne dönüş de yaklaşırken kadrosunu daha derinleştirmeli. Forvet hattının her pozisyonunda oynayabilecek kadar çok yönlü olan Mead, tam da bunu sağlıyor. Not: B

    Mead için: Gelecek yıl Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte, İngiltere'nin Brezilya'da (eğer elemeyi geçerse) kilit bir rol oynamak istiyorsa, önümüzdeki sezonda Mead için sahada kalma süresi hayati önem taşıyor. City’nin hücumdaki kadro derinliği göz önüne alındığında bu transfer bunu garanti etmese de, Andree Jeglertz’in takımı dört cephede mücadele edebilecek olursa rotasyon hayati önem taşıyacak ve bu nedenle Mead bolca oynama fırsatı bulacak ve dolayısıyla kendini ilk 11’e sokabilecektir. Bu transferin kanat oyuncusu için kişisel açıdan getireceği olumlu yönlere de dikkat çekmek gerekir. 31 yaşında bir üst düzey kulüple üç yıllık sözleşme imzalaması bunlardan biri; geçen sezon City’de yıldızlaşan partneri Vivianne Miedema ile yeniden bir araya gelmesi de bir diğeri. Not: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 Haziran: Katie McCabe (Arsenal’den Chelsea’ye)

    Arsenal açısından: Arsenal’in McCabe’in sözleşme durumunu ele alış biçimi başından sonuna kadar kafa karıştırıcıydı. Çok yönlülüğü sayesinde kilit bir oyuncu ve sakatlıkların yarattığı sorunlara düzenli bir çözüm olmasına rağmen, Gunners İrlanda kaptanının ayrılmasına hazırdı; yaz yaklaşırken onun pek çok kulübün ilgisini çekmesi de şaşırtıcı değildi. Daha sonra bir U dönüşü yaparak ona yeni bir sözleşme teklif ettiler, ancak The Athletic'in haberine göre bu teklif "takımın gelecekteki planlarında çok spesifik bir rol için"di, bu yüzden oyuncu yeni bir maceraya atılmayı tercih etti. Arsenal için bu, Barcelona’nın sağ bek oyuncusu Ona Batlle’yi kadroya katmamış olsalardı alacağı kadar büyük bir darbe değil; ancak geçen sezon çeşitli pozisyonlardaki sorunları çözen McCabe’i ve çok yönlülüğünü takımdan göndermenin pişmanlık yaratacağını düşünmemek zor – özellikle de artık bu yeteneğini doğrudan bir rakibi güçlendirmek için kullanacak olması nedeniyle. Not: D

    Chelsea açısından: Bu, Chelsea için harika bir transfer; kulübün, dikkat edilmesi gereken bir pozisyonu güçlendirmek için İrlandalı yıldızı kadrosuna katmaya hazır olan yeni WSL şampiyonu Manchester City’nin burnunun dibinden McCabe’i adeta çaldığı gerçeği, bu duyguyu daha da pekiştiriyor. Chelsea, geçen sezon sol bek pozisyonunda Niamh Charles, Sandy Baltimore ve Veerle Buurman gibi çeşitli seçenekleri denedi, ancak hiçbiri bu pozisyonda doğal bir seçim değildi. McCabe’in gelişi, Baltimore’un tercih ettiği hücum rolüne kaymasına olanak tanıyor ve Buurman’ın en iyi performans gösterdiği stoper pozisyonunda daha çok görev alabileceği anlamına geliyor. Artık City’ye transfer olmaya hazır görünen Charles iyi bir oyuncu, ancak McCabe bu pozisyonda kadın futbolunun en iyilerinden biri ve onun varlığıyla Blues’un ilk 11’i önemli ölçüde güçlenecek. Not: A

    McCabe için: Son 11 yılını bir Gunners efsanesi olarak geçirmiş olan McCabe’in büyük bir rakibe katılma kararı, pek çok Arsenal taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Ancak 30 yaşındaki oyuncu bir üst düzey futbolcu ve bu, onun büyük hedefleri olan başka bir dev kulübe katılma fırsatı. İngiltere’de kalıp bunu başarması için her zaman çok fazla seçenek olmayacaktı. Blues için mükemmel bir seçim; kilit bir ilk 11 oyuncusu olacak ve kulüp hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bırakıp son on yılın büyük bir kısmında olduğu gibi zirveye geri dönebilirse, pek çok kupa kazanma fırsatı yakalayacak. Arsenal’in kendisine sunduğu rolden memnun olmadığı göz önüne alındığında, bu transfer kişisel açıdan onun için bir yükseliş anlamına geliyor. Not: B