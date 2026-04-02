Sam Kerr, Chelsea'den ayrılıyor! Golcü Avustralyalı forvet, NWSL'ye geri dönüşüyle ilgili dramatik transferi tamamlamak üzere
Kingsmeadow'da bir dönemin sonu
10 News'in haberine göre, Kadınlar Süper Ligi'nde şok etkisi yaratacak bir gelişmeyle Kerr'in mevcut sezonun sonunda Chelsea'den ayrılmaya hazırlandığı bildiriliyor. Blues'un iç sahadaki hakimiyetinin simgesi haline gelen Avustralyalı milli oyuncu, sözleşme uzatmasını reddederek Kuzey Amerika'ya geri dönmeye hazır görünüyor. Kulübün yıldız forvete bu sezonun ötesinde devam etmesi için sadece bir yıllık sözleşme teklif ettiği bildirildikten sonra, Kerr'in Londra'daki geleceği yoğun spekülasyonlara konu oldu. Haber, Chelsea'nin Arsenal'e karşı toplamda 3-2 yenilerek Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından ortaya çıktı.
Colorado, Matildas'ın yıldızını kadrosuna katmak istiyor
Kerr’in kariyerinin bir sonraki aşamasının nereye yöneleceği şimdiden belli oldu. Matildas’ın yıldız oyuncusunun, NWSL’ye yeni katılan Denver Summit FC’nin hücum hattını sürüklemesi bekleniyor. Colorado merkezli takım, NFL efsanesi Peyton Manning ve Olimpiyat kayak şampiyonu Mikaela Shiffrin’in de yer aldığı sahiplik grubuyla kısa sürede potansiyel bir dev olarak adını duyurdu.
Kerr'in Denver'a katılması, küresel sahnede finansal hakimiyetini sürdüren Amerikan ligi için büyük bir başarıdır. Kerr, Sky Blue FC ve Chicago Red Stars'ta geçirdiği dönemlerden bu yana NWSL'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olmaya devam ediyor ve onun geri dönüşü, büyüyen rekabet için bir niyet beyanı olarak görülüyor.
Değişikliğin ardındaki kişisel faktörler
Spor alanındaki zorluğun ötesinde, Denver'a taşınmak Kerr için önemli kişisel avantajlar da sunuyor. ABD'ye dönüş, forvet oyuncusunun partneri Kristie Mewis ve küçük oğulları Jagger'a daha yakın olmasını sağlıyor. Eski ABD milli takım oyuncusu Mewis, daha önce Kerr'in yanında olmak için Londra'daki West Ham'a transfer olmuştu, ancak şimdi memleketine dönmesi bekleniyor.
Bu geçiş, NWSL'nin Avrupa'dan yetenekli oyuncuları agresif bir şekilde transfer ettiği bir dönemde gerçekleşiyor. Kerr, Catarina Macario ve Guro Reiten dahil olmak üzere, son zamanlarda WSL'den Amerika'ya transfer olan birkaç Chelsea takım arkadaşının izinden gidiyor. Ligin yeni "yüksek etkili oyuncu" kuralları, bu rekor kıran transferleri kolaylaştırarak dünyanın en iyi yeteneklerinin Amerika'ya dönmesini sağladı.
Odak noktası milli takım görevlerine kayıyor
Kulüpteki geleceği netleşene kadar Kerr, Avustralya milli takımının kilit isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Kerr, Avustralya’nın Malavi ile Kenya ya da Hindistan’dan biriyle karşılaşacağı, Kenya’da düzenlenecek dörtlü FIFA Serisi’nde Matildas’ın başına geçecek isim olarak seçildi.