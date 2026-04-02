Sam Kerr, Chelsea'den ayrılıyor! Golcü Avustralyalı forvet, NWSL'ye geri dönüşüyle ilgili dramatik transferi tamamlamak üzere

Kerr’in kariyerinin bir sonraki aşamasının nereye yöneleceği şimdiden belli oldu. Matildas’ın yıldız oyuncusunun, NWSL’ye yeni katılan Denver Summit FC’nin hücum hattını sürüklemesi bekleniyor. Colorado merkezli takım, NFL efsanesi Peyton Manning ve Olimpiyat kayak şampiyonu Mikaela Shiffrin’in de yer aldığı sahiplik grubuyla kısa sürede potansiyel bir dev olarak adını duyurdu.

Kerr'in Denver'a katılması, küresel sahnede finansal hakimiyetini sürdüren Amerikan ligi için büyük bir başarıdır. Kerr, Sky Blue FC ve Chicago Red Stars'ta geçirdiği dönemlerden bu yana NWSL'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olmaya devam ediyor ve onun geri dönüşü, büyüyen rekabet için bir niyet beyanı olarak görülüyor.