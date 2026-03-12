Goal.com
Sam Coffey, dünya çapında bir oyuncu olarak İngiltere'ye geldi, ancak Man City, USWNT yıldızına daha "öngörülemez" olması için "meydan okuyacak"

Manchester City, 2016'dan bu yana ilk Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğuna çok yakın ve bu sezonki inanılmaz performanslarının en büyük nedeni, Yui Hasegawa ve Laura Blindkilde Brown'dan oluşan orta saha ikilisi. Yine de, Ocak ayında Cityzens, ABD'li yıldız Sam Coffey'i kadrosuna katarak bu pozisyonda daha da güçlendi ve kısa ve uzun vadede birçok fayda sağlayacak bir hamle yaptı.

Hasegawa şu anda Asya Kupası'nda olduğu için, kısa vadeli etkisi ortada. Coffey, geçen maçta ilk kez WSL'de ilk 11'de yer aldı ve Japon milli oyuncunun yokluğunda daha önemli bir rol üstlenmeye hazır olmak için süreyi artırdı. Hasegawa geri döndüğünde bile, Olimpiyat altın madalyası ve NWSL şampiyonu olan Coffey'nin deneyimi, City'nin ikinci lig şampiyonluğunu kazanma yolunda hayati bir rol oynayacak.

Uzun vadede, Coffey'nin takıma katılması daha da değerli olacak gibi görünüyor. Bu takım, Hasegawa'nın dört yıl önce takıma katıldığından beri ona belki de fazla güveniyordu ve ABD Kadın Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu, bu bağımlılığı azaltmaya yardımcı olmakla kalmayıp, bir üst seviyeye çıkmak isteyen City takımının kalitesini de artırabilir.

Tüm bunların yanı sıra, Coffey'nin hücum yeteneklerini biraz daha fazla kullanabileceği bir rolde oyununu yeni ve farklı bir seviyeye taşıma potansiyeli de var.

    En değerli oyuncu

    Hasegawa'nın City için ne kadar önemli olduğunu abartmak zor. Kulüpteki ilk yılında, sadece Khadija Shaw ve Alex Greenwood WSL'de daha fazla dakika oynadı, ikinci sezonunda ise saha oyuncuları arasında bu sıralamada birinci oldu ve sadece her zaman sahada olan Khiara Keating onu genel sıralamada geride bıraktı.

    Sonra, geçen sezon Hasegawa, ligde City için en fazla oynayan oyuncu olarak tek başına zirvede yer aldı ve bu sezon henüz tek bir dakika bile kaçırmadı. Bu hafta, Japonya'nın çok iyi bir performans sergilediği Asya Kupası'na katılması nedeniyle bu durum değişecek.

    Büyük ses getirmek

    Elbette, bir takımın bir oyuncuyu bu kadar çok kullanması ve ona bu kadar bağımlı olması, özellikle de genellikle top hakimiyeti yüksek bir takımda oynayan bir orta saha oyuncusu için, bu spor dalında yabancı bir durum değildir ve bu bağımlılık, City'nin büyük bir sorunu olmaktan ziyade, Hasegawa'nın ne kadar iyi olduğu ile ilgilidir. Yine de, bu oyuncu için sağlam bir yedeğin olması kesinlikle iyidir.

    Önceki iki şampiyonluk yarışında yokluğu en kötü şekilde belirleyici olan yıldız forvet Shaw'ın yanı sıra, Hasegawa da City'nin sakatlık nedeniyle kaybetmek isteyeceği son oyuncudur. Takım bu sezon orta sahada derinliğe sahiptir, Grace Clinton ve Sydney Lohmann yaz transfer döneminde takıma katılmışlardır, ancak Ocak ayında bir adım daha ileri giderek dünyanın en iyi oyuncularından birini transfer etmişler ve Coffey için kulüp rekoru bir ücret ödemişlerdir.

    Anında etki

    Coffey şu ana kadar sadece birkaç maçta forma giydi; bir kez WSL'de, bir kez FA Cup'ta ilk 11'de yer aldı ve ligde dört kez yedek kulübesinden oyuna girdi. Ancak teknik direktör Andre Jeglertz, şampiyonluk yarışındaki takımına kattığı değerden dolayı şimdiden ona övgüler yağdırıyor.

    Geçen ay yaptığı açıklamada, "O biraz farklı" dedi. "Bence o, o pozisyonda oynayan diğer oyuncularımızdan daha fiziksel bir oyuncu. Aynı zamanda daha çok liderlik yapıyor, biraz daha fazla konuşuyor, sahada daha fazla liderlik üstleniyor. Yani o biraz farklı ve bence bu bizim için iyi, çünkü bu, takımın dinamiklerini daha da iyi hale getiriyor."

    Yeni 'meydan okuma'

    Ancak Coffey, Manchester'da sadece Hasegawa'ya destek olmak için bulunmuyor. Dünya çapında bir oyuncuya bu kadar para harcayıp onu yedek kulübesinde oturtmazsınız. Hasegawa da her hafta yedek kulübesinde oturmak için çok iyi ve etkili bir oyuncu. Peki, ikisi nasıl birlikte oynayabilir?

    Bunu geçen ay Leicester City'yi yendikleri maçta, ikilinin ilk ve şu ana kadar tek kez birlikte ilk on birde yer aldıkları maçta görebildik. Coffey büyük ölçüde daha derin alanları kapattı ve Hasegawa'ya daha ileriye çıkması için alan açtı. Japon milli oyuncu, dört kilit pas ve iki büyük fırsat yaratarak bir gol attı ve bir golün asistini yaptı.

    Bu, Hasegawa ve Blindkilde Brown'ın daha derin ve daha yüksek rollerde yer değiştirerek birlikte çalıştıkları şekilde ilginç bir değişiklikti, yani her ikisi de her iki yarıda da etkili oldular. Coffey ile durumun farklı olup olmayacağı ve daha savunmacı bir orta saha oyuncusu olarak gelerek Hasegawa ve Blindkilde Brown'ın sahip olduğu her şeyi kapsayan roller yerine daha sık daha derin bir rol üstlenip üstlenmeyeceği sorulduğunda, Jeglertz'in cevabı ilginçti.

    "O buna alışkın, ama ben ona biraz da meydan okuyorum" dedi. "Takım olarak çok öngörülebilir olmamak için, orta sahada oynayanların hem hücum hem de savunma [rollerini] oynayabilmeleri, alt altı veya üst altı olabilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bence onun doğası bu, daha [defansif], ve tabii ki bunu kullanmalıyız, ama aynı zamanda, gerektiğinde daha yüksekte de oynayabilmesini istiyorum, çünkü bu onu daha da tahmin edilemez hale getirecek."

    Örnekler seti

    Hasegawa ve Blindkilde Brown, her iki rolde de başarılı olmanın nasıl mümkün olduğunu gösteren harika örneklerdir. Hasegawa, City'ye 10 numara olarak geldi, ancak o zamandan beri dünya çapında bir defansif orta saha oyuncusuna dönüştü. Blindkilde Brown ise daha hücumcu bir oyuncuydu, ancak son zamanlarda savunmaya daha yakın yeteneklerini sergiledi. Şimdi, her ikisi de düzenli olarak hem savunma hem de hücum özelliklerini sergiliyorlar.

    Jeglertz, "Bence oyun bu şekilde gelişiyor" dedi. "Oyuncular sadece bir pozisyonda oynayamazlar. Sahanın farklı bölgelerinde, hem alt hem de üstte oynayabilmelisiniz. Bence [Hasegawa ve Blindkilde Brown] bunun iyi bir örneği.

    "Ama bu aynı zamanda ilişkilerle de ilgili. Blinky ve Yui uzun süredir birlikte çalışıyorlar ve hem alt hem de üst sahada yükü paylaşmanın iyi bir yolunu buldular. Birçok şey, farklı türde oyuncularla oynamayı öğrenmekle ilgili."

    Gelecekte neler olacağına bir göz atın

    Coffey'nin yeni taleplere nasıl uyum sağlayacağı ve önümüzdeki birkaç ay içinde yeteneklerine yeni beceriler eklemeye çalışacağı, WSL şampiyonluğunun altı maç kala kesinleşmiş gibi göründüğü göz önüne alındığında, City'nin sezonunun geri kalanında en ilgi çekici konulardan biri olacak. Jeglertz'in takımı sekiz puan farkla lider ve sezon boyunca sadece iki kez mağlup oldu.

    Hasegawa ve Blindkilde Brown birlikte çok iyi çalışıyor ve Jeglertz, Coffey'nin gelişinin 22 yaşında çıkış yakalayan Blindkilde Brown'ın kenara itileceği anlamına gelmediğini vurgulamak istedi.

    "Laura bizim için çok önemli bir oyuncu oldu ve hala da öyle," dedi geçen ay. "Bu yıl çok iyi bir performans gösterdi. Topa karşı sakin, her zaman topu istiyor ve çok fazla pas kesiyor. Çok iyi."

    Ancak Coffey, City'nin yeni teknik direktörüyle geçirdiği bu mükemmel ilk sezonun üzerine inşa etmek istediği orta sahaya gerekli derinlik katıyor. Bu kadro, Şampiyonlar Ligi'nde ve üç ulusal turnuvada aynı başarıyı gösteremezdi ve bu sezon Avrupa'da yer almamaları, bu kadar dominant bir şampiyonluk yarışında en azından bir faktör oldu. Ancak Ocak ayında Coffey gibi bir oyuncuyu kadroya katmak, gelecek yıl muhtemelen Avrupa'ya geri dönecekleri için bu hedefe ulaşmak için atılmış bir adımdır.

    Jeglertz, "Daha fazla seçeneğe ve birlikte oynayabilecek farklı türde oyunculara sahip olmak da bizim için iyi" diye ekliyor.

    Coffey, dünya klasmanında olduğu orta saha rolünde Man City için zaten heyecan verici bir transferdi. Jeglertz'in sisteminde oyununa daha fazla çok yönlülük ve dinamizm katmasını görmek, sadece kendisi ve yeni kulübü için değil, aynı zamanda ABD için de bir avantaj olacaktır. Onun bu zorluğun üstesinden gelmesini izlemek çok ilginç olacak.

