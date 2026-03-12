Sam Coffey, dünya çapında bir oyuncu olarak İngiltere'ye geldi, ancak Man City, USWNT yıldızına daha "öngörülemez" olması için "meydan okuyacak"

Hasegawa şu anda Asya Kupası'nda olduğu için, kısa vadeli etkisi ortada. Coffey, geçen maçta ilk kez WSL'de ilk 11'de yer aldı ve Japon milli oyuncunun yokluğunda daha önemli bir rol üstlenmeye hazır olmak için süreyi artırdı. Hasegawa geri döndüğünde bile, Olimpiyat altın madalyası ve NWSL şampiyonu olan Coffey'nin deneyimi, City'nin ikinci lig şampiyonluğunu kazanma yolunda hayati bir rol oynayacak.

Uzun vadede, Coffey'nin takıma katılması daha da değerli olacak gibi görünüyor. Bu takım, Hasegawa'nın dört yıl önce takıma katıldığından beri ona belki de fazla güveniyordu ve ABD Kadın Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu, bu bağımlılığı azaltmaya yardımcı olmakla kalmayıp, bir üst seviyeye çıkmak isteyen City takımının kalitesini de artırabilir.

Tüm bunların yanı sıra, Coffey'nin hücum yeteneklerini biraz daha fazla kullanabileceği bir rolde oyununu yeni ve farklı bir seviyeye taşıma potansiyeli de var.