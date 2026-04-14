Sam Allardyce, Mikel Arteta'yı Arsenal'in 'tuhaf' antrenman yöntemlerini kamuoyuyla paylaştığı için sert bir şekilde eleştirdi
Gunners'ın tuhaf antrenmanları eleştirilerin hedefinde
Arsenal yıldızlarının kalemleri dengede tutarak top çalışması yaptıkları ve yapay zeka tarafından oluşturulan TikTok arka planları önünde antrenman yaptıklarını gösteren görüntüler ortaya çıkmasının ardından Arteta, eleştirilerin hedefine oturdu. Bu alışılmadık taktikler, kuzey Londra kulübünün 2003-04 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazanmaya çalıştığı bir dönemde ortaya çıktı; ancak Bournemouth’a karşı evinde alınan şok yenilgi, takımın konsantrasyonu konusunda soru işaretleri uyandırdı. Eleştirmenler, bu kadar yoğun ve alışılmadık yöntemlerin sezonun son aşamasında oyuncular arasında gereksiz bir kafa karışıklığına neden olabileceğini savunuyor.
Allardyce, kamuoyuna karşı şeffaflığı sorguluyor
Allardyce, inovasyonun değerini kabul etmekle birlikte, bu "sıra dışı" taktiklerin kamuoyuna açıklanmasının gereksiz bir dış baskıya yol açtığına dair endişelerini dile getirdi. Pep Guardiola’nın daha rahat yaklaşımıyla keskin bir karşıtlık kurarak, Arteta’nın takımına ekstra dinlenme süresi tanımamasının içsel bir inanç eksikliğini yansıttığını öne sürdü.
The Good, The Bad & The Football podcast'inde konuşan Allardyce, "Ne yazık ki bence o tuhaf şeyler yapıyor. Tuhaf şeylere karşı olduğumdan değil, çünkü bunları ilk deneyen benim. Ama o bunu kamuoyuna açıklıyor, [tıpkı] penaltılar gibi. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum.
"Bu sefer AI'yı devreye soktu, değil mi? Antrenman yaparken. Ve bunu basının ve halkın görmesine izin verdi. Yenilikçiliği severim ama bunu kamuoyuna açık bir şekilde yapmasını sevmiyorum… bunu kendine sakla. Bu, ona ters tepebilir. 'Tüm bu şeylerle oyuncuların kafasını karıştırdın' diyebilirler.
"Yapılacak en iyi şey Pep'in yaptığı gibi. Onlara dört gün izin vermek. Bunu yapmazsa kendine ve ekibine güveni yok demektir."
Uzmanlar hâlâ ikna olmuş değil
Bu görüşe Manchester United efsanesi Paul Scholes ve eski İngiltere forveti Gary Lineker de katılırken, her ikisi de üst düzey oyuncuların bu tür yöntemleri yararlı olmaktan ziyade dikkat dağıtıcı bulabileceğini öne sürdü.
Scholes, "Eğer biz onların şu anda yaptıklarını yapsaydık, 'burada ne haltlar dönüyor?' diye düşünürdük. Teknik direktörün aklını kaçırdığını düşünürdük" dedi.
Lineker ise The Rest is Football podcast'inde şunları ekledi: "Farklı bir şey yapacaksanız, bunu kulüp içinde yapın. Sessizce yapın. Kimsenin bunu videoya çekmediğinden emin olun."
Etihad'da kader maçı
Arsenal, 32 maçta topladığı 70 puanla şu anda Premier Lig'in zirvesinde yer alıyor, ancak son dört maçında aldığı üç yenilgi, takımın ivmesini ciddi şekilde kırdı. Bu Pazar günü City deplasmanında çok önemli bir maça çıkacaklar; bu maçta yenilgiye uğramaları halinde ev sahibi takım, bir maç eksiği varken puan farkını sadece üç puana indirecek. Etihad'daki karşılaşmanın ardından, Gunners 25 Nisan'da Newcastle ile oynayacakları iç saha maçı, ardından Mayıs ayında Fulham, West Ham ve Burnley ile oynayacakları maçlar ve son gün Crystal Palace ile oynayacakları maçtan oluşan zorlu bir fikstürle başa çıkmak zorunda.
Ancak Arsenal, Çarşamba günü Emirates'te oynanacak çeyrek final ikinci maçında Sporting'e karşı 1-0'lık toplam skoru korumaya çalışarak önce Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşmaya çalışacak.