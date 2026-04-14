Sam Allardyce, Mikel Arteta'yı Arsenal'in 'tuhaf' antrenman yöntemlerini kamuoyuyla paylaştığı için sert bir şekilde eleştirdi

Allardyce, inovasyonun değerini kabul etmekle birlikte, bu "sıra dışı" taktiklerin kamuoyuna açıklanmasının gereksiz bir dış baskıya yol açtığına dair endişelerini dile getirdi. Pep Guardiola’nın daha rahat yaklaşımıyla keskin bir karşıtlık kurarak, Arteta’nın takımına ekstra dinlenme süresi tanımamasının içsel bir inanç eksikliğini yansıttığını öne sürdü.

The Good, The Bad & The Football podcast'inde konuşan Allardyce, "Ne yazık ki bence o tuhaf şeyler yapıyor. Tuhaf şeylere karşı olduğumdan değil, çünkü bunları ilk deneyen benim. Ama o bunu kamuoyuna açıklıyor, [tıpkı] penaltılar gibi. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum.

"Bu sefer AI'yı devreye soktu, değil mi? Antrenman yaparken. Ve bunu basının ve halkın görmesine izin verdi. Yenilikçiliği severim ama bunu kamuoyuna açık bir şekilde yapmasını sevmiyorum… bunu kendine sakla. Bu, ona ters tepebilir. 'Tüm bu şeylerle oyuncuların kafasını karıştırdın' diyebilirler.

"Yapılacak en iyi şey Pep'in yaptığı gibi. Onlara dört gün izin vermek. Bunu yapmazsa kendine ve ekibine güveni yok demektir."



